Izraelské údery zabily ve čtvrtek nejméně 10 lidí při útoku na „bezpečnou zónu“ al-Mawásí

2. 1. 2025

Letecký útok zasáhl stanový tábor ukrývající vysídlené rodiny na jihu pásma Gazy a zabil také generálního ředitele policejního oddělení v Gaze, sdělují zdravotníci



Nejméně deset mrtvých při izraelském útoku na „bezpečnou zónu“ al-Mawasi

Izraelský letecký útok zabil ve čtvrtek časně ráno nejméně 10 Palestinců ve stanovém táboře, který ukrývá vysídlené rodiny v jižní části pásma Gazy, uvedli zdravotníci, informuje agentura Reuters.



Při náletu byl zabit generální ředitel policejního oddělení v Gaze Mahmúd Saláh a jeho pobočník Hussam Šahván, uvedla televize Al-Aksá provozovaná Hamásem. Izrael se k úderu přímo nevyjádřil.



Při útoku bylo zraněno 15 Palestinců.



Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že izraelské čtyřkolky střílely ve městě Gaza a že izraelská armáda „pokračuje ve vyhazování obytných budov západně od tábora Džabalíja do povětří“.



Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly během konfliktu vydány.



Podle palestinské tiskové agentury byli při izraelském útoku na uprchlický tábor al-Šatí, který se nachází západně od města Gazy na severu pásma Gazy, zabiti čtyři Palestinci.



Uvádí, že „od dnešního úsvitu bylo při okupačním bombardování různých částí pásma Gazy zabito 15 občanů a desítky jich byly zraněny, z toho 11 v Chán Júnisu“.



Izraelská armáda vydala statistiku o počtu svých vojáků zabitých za poslední dva roky



Číslo za rok 2023 je uvedeno jako 558 zabitých vojáků, přičemž 512 jich bylo zabito během „operační činnosti“. Vojenský zpravodaj Emanuel Fabian píše pro Times of Israel, že toto číslo „zřejmě zahrnuje stovky zabitých během útoku Hamásu 7. října - a tři při teroristických útocích“. Šestnáct úmrtí bylo zaznamenáno v důsledku nehod.



Číslo pro rok 2024 je nižší. Fabian píše: „V roce 2024 zaznamenaly IDF celkem 363 úmrtí v armádě, z toho 295 při operační činnosti uprostřed války a 11 při teroristických útocích“.



Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí vydávané během konfliktu.





Libanonské zpravodajské médium National News Media ve čtvrtek ráno informovalo, že „nepřátelské bezpilotní letouny v současné době létají nad oblohou hlavního města Bejrútu a jižních předměstí v malé výšce“.



Izraelská armáda v noci oznámila, že varovná siréna týkající se možného „průniku nepřátelských letadel“ v jižním izraelském přístavním městě Ejlat byla způsobena „falešnou identifikací“.





Ministr obrany Katz hájí nový branný zákon poté, co Gallant odstoupil z Knesetu



Izraelský ministr obrany Israel Katz obhajuje plány na nový branný zákon v Izraeli poté, co jeho předchůdce Yoav Gallant včera oznámil, že kvůli této otázce odstoupí z Knesetu.



V příspěvku na sociálních sítích Katz ve čtvrtek ráno uvedl: „Není místo pro cynické politické využívání morální otázky, jako je branná povinnost v IDF.“



Pokračoval:



Nový branný zákon po svém dokončení přinese historický zlom a poprvé v historii nábor dalších desítek tisíc ultraortodoxních příslušníků k významné službě v IDF.



Gallant včera uvedl, že návrh zákona, který umožní některé výjimky z vojenské služby pro ortodoxní muže, „odporuje potřebám izraelské armády a bezpečnosti státu Izrael“.



Soudci Mezinárodního trestního soudu (ICC) vydali na Gallanta v listopadu 2024 zatykač.





Na Nový rok izraelské údery zabily v pásmu Gazy nejméně 12 Palestinců. Podle zpráv bylo ve čtvrtek zabito dalších nejméně 10 lidí poté, co byly přes noc bombardovány stany v al-Mawasi. Jedná se o oblast, která byla označena za „bezpečnou zónu“. Podle palestinských médií byl při útoku zabit generální ředitel policejních sil v Gaze.



Ve středu izraelský ministr obrany Israel Katz pohrozil, že Izrael zintenzivní údery na Gazu, pokud bude Hamás pokračovat v ostřelování Izraele raketami.



Palestinská samospráva na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu zakázala vysílání zpravodajské sítě Al-Džazíra. Vláda Benjamina Netanjahua již dříve zakázala této televizní stanici působit na území Izraele.





Bývalý izraelský ministr obrany Yoav Gallant odstoupil z Knesetu s odvoláním na vládní politiku týkající se osvobození ortodoxních mužů od vojenské služby. Soudci Mezinárodního trestního soudu (ICC) vydali na Gallanta v listopadu 2024 zatykač.







Zdroj v angličtině ZDE

