Dokáže Evropa přejít na "válečné myšlení"? Co to znamená?

27. 12. 2024

Den 1024 invaze. Kyjev, 7 hodin ráno. Probouzím se za zvuku aplikace v telefonu, která mě varuje před zvýšenou hrozbou raketového útoku. Zatímco se s partnerkou schováváme na chodbě, čtu zprávu, že šéf NATO Mark Rutte vyzval členy transatlantické aliance vedené USA, aby „přešli na válečné myšlení“.



S prvním třeskem systému protivzdušné obrany mě napadá myšlenka: jak byste "válečné myšleníL vysvětlili těm, kteří s ním nežijí už téměř tři roky ? Co je to válečné myšlení? píše ukrajinský spisovatel Oleksandr Myched.



Začněme od základů. Zkuste přijmout tezi, že Rusko je váš nepřítel. Všechno ruské je váš nepřítel. Vím, že je to složité. Ale Rusko používá jako nástroj hybridní války doslova všechno: sport, balet, klasickou hudbu, literaturu, umění - to všechno jsou platformy pro prosazování jeho narativů. Dokonce i váš nejúhlednější ruský pravoslavný kostel může skrývat ruské zpravodajské důstojníky, kteří jen čekají na povel, aby odložili kadidelnice a chopili se zbraní. Nezapomínejte, že pro zastánce politické doktríny zvané „ruský svět" je tento svět potenciálně neomezený; existuje všude tam, kde se mluví rusky a kde byly postaveny pomníky Puškinovi.



Před invazí se nepřítel pokusí zneklidnit vnitropolitickou situaci. Vzniknou místní pravicová radikální hnutí a strany, které budou financovány Ruskem. Nebudou na vás hned útočit svými tanky, protože mohou jednoduše podplatit stovky užitečných idiotů a bloggerů, aby zasévali chaos a vyvolávali nedůvěru vůči úřadům. Budou šířit cílený obsah na sociálních sítích, který vás bude provokovat a tvrdě tlačit na bolavá místa vaší společnosti - to vše vytvoří ruské továrny botů a specialisté na psychologické operace.



Rusko bude používat teenagery jako nástroj chaosu. Jako na bizarní výpravě budou dostávat úkoly od svých manipulátorů prostřednictvím messengeru. Zapálí vojenská vozidla, nastraží výbušninu pod místní elektrárnu, zatelefonují do školy, aby nahlásili výbuch - cokoli, co zasévá chaos.



Je těžké tomu uvěřit, ale do vaší země nevtrhne sám Vladimir Putin. Budou to statisíce obyčejných Rusů, kterým bylo po desetiletí namlouváno, že vaše hodnoty jsou špatné. Nikoho nebudou zajímat nuance a jemnosti vašeho specifického levičáctví, libertariánství nebo liberalismu. To, co Putin nazývá „kolektivním Západem“, považuje za uniformní a zlé.





Válečné smýšlení chápe tak, že před napadením vaší země Rusko sestaví seznam zkušených vojenských důstojníků, veřejných intelektuálů, novinářů, politiků, spisovatelů a významných lékařů a pokusí se je všechny zlikvidovat. Bude se snažit zlikvidovat ty, kteří stojí v čele vymýšlení myšlenek, a také první linii vojenských záložníků.

Při čekání na zázrak chci opravdu věřit, že se vám nic z toho nestane, jako se to stalo nám.







Válečné smýšlení znamená mít sbalený a připravenou tašku, aby se vám celý život vešel do jednoho batohu. Kopie dokumentů. Několik rodinných fotografií. Lékárničku. Powerbanku. Náhradní spodní prádlo a ponožky. Něco, s čím můžete odejít z douů.Nejtěžší je uvěřit, že válka může být na prahu vašich dveří. A tento práh není symbolický, ale zcela reálný: práh vašeho vlastního domu. Ztráta vašeho oblíbeného porcelánu, knih vašich rodičů, fotografií z dětství vašich dospělých dětí, nemožnost vzít si s sebou při evakuaci milovanou kočku, psa nebo křečka - to vše je skutečné.Vždycky se zdá, že válka je něco, co se děje někomu jinému, v nějaké chudší části světa. V 21. století přece nemohou začít shazovat bomby na hlavní město evropské země! Válečné myšlení je uvědomění si, že mohou.A bez ohledu na to, jak moc se snažíte připravit, jednoho dne se probudíte do nepřátelského raketového útoku. Budete si myslet, že to skončí za dva nebo tři týdny, maximálně za další měsíc. Brzy ztratíte pojem o dnech. Ale svou zemi budete milovat celým srdcem. Znovu si zamilujete národní humor a charakter a znovu objevíte svou národní kuchyni. Ve skutečnosti začnete považovat každý národní pokrm vařený potmě (protože nebude elektřina) za prvek národní odolnosti a vzdoru.