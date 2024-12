Channel 4 News. Nová hrůza. Další otřesné scény z izraelských útoků v Gaze - na nemocnici

27. 12. 2024

„Zalévala jsem kytky a sestra byla uvnitř domu. Našli ji roztrhanou na malé kousky a mou matku - stále ji nemohou najít. Čím si to zasloužily?“

Venku záchranáři uvedli, že tam děti čekaly na ulici na zahájení vyučování v improvizované škole. Všechny děti byly zabity. „Jsou všechny na kusy. Právě jsme je vyzvedli.“

Moderátor, Channel 4 News, pátek 27. prosince 2024: Izraelští vojáci vstoupili do jedné z posledních nemocnic na severu Gazy a donutili mnoho pacientů a zaměstnanců k evakuaci. Představitelé nemocnice Kamal Adwan uvedli, že uvnitř bylo 350 lidí a že izraelští vojáci zapálili část nemocnice. Izraelská armáda prohlásila, že uvnitř budovy provádí operace proti infrastruktuře Hamásu a bojovníkům. Pozor, reportáž Harryho Fawcetta obsahuje znepokojivé podrobnosti.









Dnes se ve městě Gaza objevila nová hrůza. Stále doutnající trosky budovy, v níž žily desítky lidí z jedné rodiny. Nemocniční personál původně tvrdil, že zemřelo 15 lidí. Mnozí další prý uvízli pod troskami, ať se snaží sebevíc, s minimálním vybavením je hledat







Našli ostatky jedné ženy. Nyní pátrají po její matce, po těch, kteří zůstali naživu. Otec a jeho dcery mohou jen přihlížet v prohlubujícím se zármutku s prázdnýma očima.





„Moje matka, moje sestra, moje neteře, všichni jsou tady. Moje dcera je v nemocnici. Nevím, jestli je mrtvá, nebo živá.“





„Zalévala jsem kytky a sestra byla uvnitř domu. Našli ji roztrhanou na malé kousky a mou matku - stále ji nemohou najít. Čím si to zasloužily?“ “Nevím.





Venku záchranáři uvedli, že děti čekaly na ulici na zahájení vyučování v improvizované škole. Tento muž říká, že všechny děti byly zabity.





„Jsou všechny na kusy. Právě jsme je vyzvedli.“





Z dalekého severu Gazy pocházejí záběry, které nemůžeme nezávisle ověřit a které údajně ukazují muže, kteří byli nuceni opustit nemocnici Kamal Adwan v obležení a po několik týdnů pod opakovanými útoky.





Nyní izraelská armáda potvrdila, že její vojáci vstoupili do operace proti tzv. baště teroristů Hamásu. Nemocnice byla jednou ze tří dosud fungujících nemocnic na severu Gazy, v oblasti, kterou izraelská armáda systematicky vyklízí. Začátkem tohoto týdne zveřejnil ředitel nemocnice doktor Hussam Abu Safia tento snímek izraelské čtyřkolky, která nedaleko shazuje výbušniny. Uvedl, že údery v oblasti zabily 50 lidí.





Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že ztratilo kontakt s některými členy lékařského týmu a že izraelské jednotky zapálily řadu nemocničních oddělení.





Izraelská armáda uvedla, že dostala pod kontrolu požár v jedné budově. Dnes se také vyjasňují dopady rozšiřující se izraelské kampaně proti Hstíům v Jemenu, izraelské letouny včera zaútočily na mezinárodní letiště v Saná a na přístavní a energetickou infrastrukturu. Zahynulo šest lidí. Jeden pracovník OSN na letišti byl vážně zraněn.





Pracovník OSN: „Letiště v Saná je civilní infrastruktura. Je to místo, kudy přilétají a odlétají všichni pracovníci mezinárodní humanitární pomoci, kteří pracují na severu země, takže pokud bude toto letiště vyřazeno z provozu, ochromí to humanitární operace.“





Izrael tvrdí, že jde pouze o začátek akce, jejímž cílem je zastavit raketovou palbu Húsíů na velké vzdálenosti. Armáda uvedla, že včera večer byla zachycena raketa mířící na izraelské hlavní letiště.









Moderátor: Hovořil jsem s Margaret Harrisovou ze Světové zdravotnické organizace a začal jsem tím, že jsem se jí zeptal, jak je znepokojena izraelskou vojenskou operací uvnitř nemocnice Kamal Adwan v Gaze.





Margaret Harris, WHO: Ach, jsme znepokojeni už týdny a měsíce. Nemocnice Kamal Adwan je pod intenzivním útokem již velmi dlouho a mají omezené zásobování. Měli nedostatek elektrické energie. Kdykoli jsme se snažili uspořádat mise, abychom se tam dostali, často to bylo odepřeno.





Moderátor: Dnes jsme slyšeli zprávy z ministerstva zdravotnictví v Gaze, které říká, že izraelské jednotky zapálily část nemocnice. Vyhnali zdravotníky a pacienty na nádvoří a požádali je, aby se svlékli, a některé odvedli neznámo kam. Co si o těchto zprávách myslíte?





Margaret Harris, WHO: Všechny informace, které slyšíme, jsou velmi znepokojivé. Zdravotnictví nikdy nesmí být terčem, a to je v mezinárodním humanitárním právu zcela jasné, jsou to zdravotníci, nemocnice, zařízení, sanitky. Ti jsou mimo dosah.





Moderátor: Izraelská armáda uvedla, že nemocnice slouží jako bašta teroristů z Hamásu. Byly vám ve WHO poskytnuty nějaké důkazy, které by to potvrzovaly?





Margaret Harris, WHO: Kdykoli vyšleme misi, jedeme tam a podíváme se na současnou zdravotní situaci, tak se mi zatím nestalo, že by se naše zdravotnické týmy vrátily a řekly, že mají nějaké obavy nad rámec zdravotní péče. Ale měla bych říct, že to, co děláme, je, že se díváme na to, jaká je zdravotní situace a co je třeba udělat, a jediné, co jsme kdy viděli, že se v té nemocnici děje, je zdravotní péče.





Moderátor: Ředitel Světové zdravotní organizace Tedros Gebreysius byl včera metr od izraelského úderu na mezinárodním letišti v Saná v Jemenu, jak říká. Mohl být generální ředitel Světové zdravotnické organizace zabit? Myslíte si, že v té době byl tak blízko?





Margaret Harris, WHO: Byl velmi blízko, jeden z členů posádky čekající na jeho přivítání v letadle byl těžce zraněn a musel být několik hodin operován. Naštěstí přežil a zotavuje se.





IModerátor: Informovala WHO izraelskou armádu, že její generální ředitel je na letišti?





Margaret Harris, WHO: Všechny členské státy byly informovány, že se jedná o misi OSN na vysoké úrovni. Ve skutečnosti tam byl, aby vyjednal propuštění více než 50 humanitárních pracovníků, kteří jsou zadržováni již více než šest měsíců.





Moderátor: Izraelská armáda tedy věděla, že generální ředitel tam v té době byl?





Margaret Harris, WHO: Všichni to měli vědět, protože on o svých návštěvách a o tom, co dělal, psal na Twitteru, takže to nebylo žádné tajemství.





Moderátor: A předpokládám, že jedna z otázek je, že toto byl nejsmrtelnější rok pro humanitární pracovníky, 2024, jaký kdy byl. A pokud generální ředitel Světové zdravotnické organizace není v bezpečí, tak kdo je?





Margaret Harris, WHO: To je velmi dobrá poznámka. Nikdo není. Existují jasné zákony, jasná pravidla a ta nebyla v roce 2024 vůbec dodržována, jak říkáte, přišli jsme o obrovské množství humanitárních pracovníků, o obrovské množství novinářů. Ztratili jsme obrovské množství lidí, kteří prostě dělali svou práci, a. zatímco konflikt probíhal, nebylo to respektováno, víte, to, že si dáte PRESS na záda, že si dáte OSN na auto, se nezdá být dostatečné, být zdravotnickým pracovníkem, který je tam jenom proto, aby zachraňoval životy. ohrožuje váš život, takže skutečně bych si přála, aby rok 2025 byl rokem, kdy budeme respektovat humanitární právo a ty nejlepší věci, které v tom, že jsme lidé. Ne ty nejhorší věci.













