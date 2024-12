BBC: Přínosy a rizika umělé inteligence

30. 12. 2024

čas čtení 9 minut

(Z publicistického pořadu "Today" rozhlasu BBC z pátku 27.12., který se z velké části věnoval umělé inteligenci.)



Moderátorka: Mluvila jsem se Stevem Harem, výkonným ředitelem společnosti Sage. Sage, to je čelná firma, která se zabývá účetnictvím, mzdami a personálními technologiemi. Celosvětově zaměstnává přibližně 11 000 lidí, z toho více než 3 000 ve Velké Británii a Irsku. A stejně jako řada dalších společností investuje opravdu velké prostředky do umělé inteligence. V únoru uvedla na trh systém Sage Copilot. Jedná se o asistenta produktivity s umělou inteligencí. Dnes ráno jsem tedy začala rozhovor se Stevem Harem otázkou ohledně potenciálu této věci.





Steve Hare: To, co umělá inteligence přináší, je schopnost zvýšit naši lidskou produktivitu, protože nám umožňuje používat stroje k tomu, abychom dělali věci. V našem případě spoustu administrativních věcí, majitelé malých firem a malí podnikatelé nechtějí trávit veškerý čas administrativou. . Víte, že si nezaložili podniky proto, aby dělali administrativu. A tak je to uvolňuje, aby se mohli skutečně soustředit na rozvoj svého podnikání, a ne se zabývat administrativou a dodržováním předpisů. A myslím, že pro mnoho malých podniků to bude skutečný převrat. Když se zeptáte jakéhokoli zákazníka z řad malých podniků nebo se podíváte na jakýkoli průzkum, který jsme provedli, všichni lidé vždy říkají, že tráví až 20-25 % svého času děláním věcí, které přímo nepřispívají k chodu a rozvoji jejich podnikání, a myslím, že to je ta nejzajímavější věc, že lidé budou moci uvolnit tento čas, aby se mohli soustředit na své podnikání.





Moderátorka: Dobře, to je to dobré. To je potenciál dobra. Co vidíte jako špatné? Jaká rizika představuje umělá inteligence pro ekonomiku, pracovní místa, živobytí?





Steve Hare: Ano, myslím, že nejdůležitější je, aby to bylo vnímáno jako něco, co je jen doplňkové. Aby člověk zůstal v centru pozornosti. Našeho asistenta jsme záměrně nazvali Co Pilot, protože je to Co Pilot. Není to pilot a myslím, že nebezpečí opravdu hrozí, když začneme přemýšlet o způsobech navrhování kompletních činností a úkolů od začátku do konce. Což člověka zcela vyřazuje z rozhodovacího procesu, a myslím, že to je něco, kde je třeba postupovat velmi opatrně. To je něco, co neděláme. Opravdu to chceme vidět. Víte, náš majitel malé firmy, náš účetní zůstávají v centru a zůstávají ve vedení a zůstávají rozhodovacími osobami, spíše než abychom se je snažili zcela odstranit.





Moderátorka: Otázkou je, zda vlády postupují dostatečně rychle, aby umělou inteligenci regulovaly a řídily.







Steve Hare: Myslím, že to má dvě části. Myslím, že musíme mít nějakou regulaci. Musíme mít ochranná zábradlí, je důležité, aby byla stanovena rychle, aby lidé věděli, v jakém prostředí se pohybují. A myslím, že by to měl být docela univerzální pohled na podniky po celém světě. Pojďme se do toho pustit, jenže víte, že pro vlády je typicky velmi těžké spolupracovat, přeshraničně. Ale pro někoho, jako je společnost Sage, jako globální podnik, čím větší konzistenci můžeme mít napříč našimi trhy, tím lépe. A to platí i pro naše zákazníky, z nichž mnozí obchodují přeshraničně. Takže tato konzistence je důležitá. A pak si myslím, že s tím, ať už jste v zasedací místnosti, nebo ať už mluvím s ministry vlády nebo opozičními politiky, věc, kterou se opravdu vždy snažím zdůraznit, je, že ekonomika a způsob, jakým jako občané fungujeme, je digitální. Budoucnost je digitální. A mladí lidé už jsou digitální domorodci. Takže to, co musíme všichni udělat, je opravdu se zabývat tím, jak to můžeme urychlit, ale urychlit to způsobem, který přináší prospěch všem, potřebujeme rovný přístup k výhodám, které to přináší.





Moderátorka: Chci se vás zeptat, existuje podle vás v některých odvětvích riziko, že veškerou zábavnou práci nakonec udělá umělá inteligence? Že strojové učení převezme veškerou kreativitu? A lidé zůstanou jen u dřiny?





Steve Hare: Ne, myslím, že je to naopak, protože si myslím, že stroje jsou mnohem efektivnější v provádění opakujících se úkolů a mohou se velmi rychle naučit, jak tyto opakující se úkoly provádět. A myslím, že je zajímavé, když mluvím s našimi zákazníky z malých a středně velkých podniků. Docela bych řekl, že 100 % lidí, se kterými mluvím, říká, jak je obtížné zaměstnat lidi, kteří by dělali tyto opakující se úkoly, protože naši mladí digitální domorodci samozřejmě nemají zájem dělat takovou opakující se práci, kterou jsem já dělal jako junior auditor, když jsem ukončil univerzitu, protože tyto věci mohou dělat stroje. A tak si myslím, že lidé hledají zajímavou práci mnohem dříve ve své kariéře, a myslím si, že to, co jim AI umožňuje, je, že tuto práci získají v mnohem dřívější fázi své kariéry.





Moderátorka: Spousta lidí právě strávila Vánoce tím, že se setkala s dětmi, s mladými lidmi v rodinách. Jak by se jejich budoucí kariéra na pracovišti mohla proměnit díky technologiím, které se nyní vyvíjejí?





Steve Hare: Myslím, že vzrušující je, že mám čtyři malé vnuky, z nichž nejstaršímu je osm let a už teď projevuje digitální dovednosti, což mi připadá úžasné, protože vyrůstal i na jednoduchých věcech ve škole s iPady a s počítači. A tak to přijímá a myslím si, že to je ta vzrušující věc, že nezůstaneme pozadu, že by všechno převzaly stroje a pro lidi už nezbude žádná role. Myslím, že jsem někde četl, že ten, kdo vás pravděpodobně předstihne, bude ten, kdo bude lépe přijímat a využívat umělou inteligenci, než že by vás nahrazovala, protože budete moci tuto technologii využít ke zvýšení své osobní výkonnosti a osobního rozvoje způsobem, o kterém si myslím, že v tuto chvíli můžeme pravděpodobně jen snít. Ať už z osobního, nebo z obchodního hlediska, myslím, že AI používaná správným způsobem a přijímaná správným způsobem změní životy lidí k dobrému.





Moderátorka: Měli bychom se obávat? Že to bude znamenat, že budeme potřebovat méně lidí v zaměstnání?





Steve Hare: No, to je velmi důležitá otázka, která se často objevuje, a existuje několik různých způsobů, jak se na to dívat s ohledem na vývoj demografie a stárnutí populace, naším největším problémem ve Spojeném království je v současné době nedostatek lidí na trhu práce. A tak si myslím, že prioritou číslo jedna je využít jakoukoli technologii, kterou máme k dispozici, jak jsem již řekl, ke zlepšení práce lidí, abychom pak mohli rozvíjet ekonomiku způsobem, který je v současné době brzděn, protože máme nedostatek řady dovedností. Myslím, že my jako lidé jsme během mnoha a mnoha generací ukázali, že jsme velmi přizpůsobiví, pokud jde o měnící se trh práce a měnící se technologie, a nemám důvod se domnívat, že to nepřijmeme stejným způsobem.





Moderátor: To byl Steve Hare, výkonný ředitel společnosti Sage. A poslouchá Lindsay Jamesová, investiční stratég společnosti Quilter investors. Dobré ráno. Chci říct, že umělá inteligence byla letos pro investory jedním z ústředních témat. Jak vývoj v oblasti umělé inteligence pohnul trhy v roce 2024?





Lindsay James: Společnost, která se pravděpodobně nejvíce zabývá AI, je NVIDIA, což je špičkový konstruktér hojně využívaný sektorem AI, a nyní její cena od začátku roku vzrostla o 190 %. Trh je tedy stále velmi optimistický, pokud jde o příležitosti v této oblasti. Její hodnota se nyní pohybuje kolem 2,74 bilionu liber, takže je poměrně významná, letos se téměř ztrojnásobila.





Moderátor: Je takový růst udržitelný?





Lindsay James: No, myslím, že to opravdu závisí na tom, jaké výnosy můžeme v této oblasti vidět. Když se podíváme například na společnost Microsoft, tak ta v každém čtvrtletí utratí přibližně 10 miliard dolarů především na uspokojení poptávky po cloudu. Nyní říkají, že poptávka převyšuje nabídku. To tedy naznačuje, že v příštím roce bude v této oblasti větší dynamika. Myslím, že uvidíme, jak se příležitosti rozšíří z původně výrobců čipů a konstruktérů na infrastrukturu AI a časem i na společnosti, které integrují AI do svých produktů a také zvyšují produktivitu.







Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

