Ještě k solárním panelům

31. 12. 2024

čas čtení 4 minuty





https://www.sciencealert.com/giant-solar-farms-may-warp-weather-on-the-other-side-of-the-planet



https://phys.org/news/2016-11-solar-island-effect-large-scale-power.html



https://www.treehugger.com/ask-pablo-do-solar-panels-actually-contribute-to-climate-change-4857452



https://physicsworld.com/a/solar-panels-can-heat-the-local-urban-environment-systematic-review-reveals/



Jestli panel ohřeje, či ochladí prostředí, závisí na tom, jestli je umístěn nad tmavý povrch (který zakryje a nahradí), nebo na světlý (jako je bílá střecha). Prostě jestli zvýší absorpci místa, či sníží. Chudák Afrika jestli ji celou pokryjeme.

Během dne panel ohřívá vzduch, v noci se teplota panelů srovná s okolím, ale panely (nař. ve velké solární farmě) mohou částečně blokovat vyzařování tepla zpět do vesmíru, zmenšují účinnost vyzařování. Což zvyšuje lokální teploty.

Jak moc nám tedy pomůže outsourcovat výrobu elektrické energie v souvislosti s klimatem, bude záležet na implementaci. Není od věci nejdříve si zkusit udělat simulace vlivu na lokální a také globální klima. A hlavně o tom přemýšlet i co se týče nechtěného vedlejšího vlivu. Ve prospěch solárních instalaci je ovšem ušetřena energie, terá by se jinak musela vyrobit nějak jinak.

Ve městech můžou instalace solárních panelů zvyšovat teplotu tepelných ostrovů.

K bodů životnosti solární instalace: samotné PV panely pomalu degradují (na ČVUT na to mají přímo program vyhodnocování a solární farmu na střeše), ale střídač odejde po 10 letech (ty horší) či 20 letech (ty lepší). Jestli k tomu dopomáhají nějaká kurvitka výrobců nevím, ale pro ilustraci - měnili jsme 3 střídače u 20kW instalace po asi 10 letech s odstupem 5 měsíců. Levné nové střídače (většina) z Číny nejsou autonomní, připojují se někam na cloud a potřebují, aby je výrobce přifazoval. Toť poznámka k tomu, jak jsme soběstační (s cizími střídací a dohledem v našich domech).

Zásadní vliv na životnost střídače (a i FV panelů) má teplota. Když na střídač přimontujete pomaloběžný ventilátor a ofukujete žebra šasi, můžete snížit jeho teplotu třeba o 10C. Což dle Arrheniova zákona prodlouží jeho životnost 2x. Je to takové hrubé pravidlo pro odhadování životnosti elektroniky (viz Arrheniuv zákon). U panelů může být významné ofukování chladnějším vzduchem, nebo náklon takový, aby panel nedostával maximum osvícení ve špičkách svitu.

Nebo panely oddálit od budov a umožnit chlazení proudícím vzduchem pod nimi.

To pár mých postřehů k solárním instalacím. Chce to vždycky trochu přemýšlet a předvídat. U malých instalaci třeba i to, jestli dáte střídač do podkroví, nebo do garáže v přízemí, může ušetřit dost peněz. Nebo jestli dáte panely těsně na střechu přes krátké držáky, nebo je oddálíte od střechy na delších držácích (umožníte chlazení zespoda).

U afrických instalaci pak třeba počítat kolik megawattů půjde do vzduchu, jak to změní klima. Zvyšující se teplota snižuje účinnost konverze panelů. A zkracuje jeho životnost.

Jinak jsem za solární energetiku kde to jde ;-)

P.S. kritika přesností Arrheniova zákona je zde

https://www.electronics-cooling.com/2017/08/10c-increase-temperature-really-reduce-life-electronics-half/

ale jako hrubé pravidlo se dá dobře použít. Platí třeba i pro životnost LED pásku a jejich zdrojů.