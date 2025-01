Šéf Světové zdravotnické organizace má v důsledku izraelského bombardování tinnitus

1. 1. 2025

I am grateful to be in Geneva, spending time with my family and celebrating the New Year after the @UN mission to negotiate the release of our colleagues and the bombardment at Sana’a Airport by Israel as we attempted to leave #Yemen . I am okay, but I have developed tinnitus… pic.twitter.com/R62sXiz4FQ

Dnes se nám podařilo evakuovat našeho kolegu z @WFP_UNHAS, který byl zraněn při včerejším [izraelském] útoku na letiště v San'á v Jemenu. Nyní jsme v #Jordánsku, kde mu bude poskytnuto další lékařské ošetření. Hluboce děkujeme týmu UNHAS za jejich služby a rychlou evakuaci z #Jemenu, kde jsme byli na misi OSN, abychom vyjednali propuštění zadržovaných kolegů. Útoky na civilisty a humanitární pracovníky musí skončit, a to všude. #NotATarget



Today we managed to evacuate our @WFP_UNHAS colleague who was injured in yesterday’s attack on Sana’a airport in #Yemen . We are now in #Jordan , where he will receive further medical treatment. Deepest gratitude to the UNHAS team for their service and swift evacuation from… pic.twitter.com/ut8tWIrZ74

Thank you to all my friends, colleagues, and everyone who has wished me well during the ordeal in the past few days.



I'm especially grateful to the colleagues and airport staff, who were selfless as they tried to protect me.



We faced a very dangerous attack, but my @UN… pic.twitter.com/hGsA8J9XCI