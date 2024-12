Jeden zákon pro Západ a jiný pro ostatní? Prezidentská milost a vražedná pole v Gaze

30. 12. 2024 / Derek Sayer

čas čtení 33 minut

Joe Biden 1. prosince na základě pravomocí, které prezidentům svěřuje americká ústava, udělil svému synovi Hunteru Bidenovi „

Za ty trestné činy proti Spojeným státům, kterých se dopustil nebo mohl dopustit nebo se na nich podílet v období od 1. ledna 2014 do 1. prosince 2024, včetně, ale nejen, všech obviněných nebo stíhaných trestných činů (včetně všech, které vyústily v odsouzení) ... Hunter Biden byl již obviněn a Joe Biden 1. prosince na základě pravomocí, které prezidentům svěřuje americká ústava, udělil svému synovi Hunteru Bidenovi „ plnou a bezpodmínečnou milost “:Hunter Biden byl již obviněn a odsouzen za tři federální obvinění z držení zbraní a devět federálních daňových obvinění, za něž měl být odsouzen 12., resp. 16. prosince. Za obvinění z držení zbraní si mohl odsedět až 25 let ve federálním vězení a za daňová obvinění 17 let, i když se obecně očekávala shovívavost.

Této pravomoci (ne)využili i další američtí prezidenti, včetně George Bushe mladšího, Billa Clintona a Donalda Trumpa, kteří omilostnili své spolupracovníky, včetně přátel a příbuzných. Jediným precedentem takto časově neomezené milosti (vztahuje se na všechny trestné činy, kterých se Hunter mohl dopustit nebo se na nich podílet v průběhu 11 let) je však milost, kterou Gerald Ford udělil Richardu Nixonovi po jeho rezignaci po skandálu Watergate.





I kdyby se objevily důkazy prokazující, že Hunter v tomto časovém rozmezí spáchal vraždu, nemohl by za ni být federálně stíhán, protože táta mu předem udělil milost.





Milující otec?





Biden k oficiálnímu oznámení o Hunterově omilostnění připojil osobní prohlášení , v němž vysvětluje, proč navzdory tomu, že několikrát slíbil, že tak neučiní ("Dodržuji rozhodnutí poroty. Udělám to a milost mu neudělím,“ řekl v červnu), učinil tak mimořádný krok.





Tvrdil, že s Hunterem se zachází jinak, než se obvykle zachází s lidmi, kteří se dopustí stejných trestných činů, a důvodem byla politická pomstychtivost ze Republikánské strany.



Věřím v justiční systém, ale jak jsem se s tím potýkal, věřím také, že surová politika tento proces nakazila a vedla k justičnímu omylu - a když jsem toto rozhodnutí o víkendu učinil, nemělo smysl ho dále odkládat. Doufám, že Američané pochopí, proč otec a prezident dospěl k tomuto rozhodnutí.





Bidenův krok Američany ostře rozdělil. Většina lidí chápe, proč by otec mohl chtít za těchto okolností omilostnit svého syna. Méně z nich však uznává, že otcovská láska ospravedlňuje jejich prezidenta, aby vzal zákon do svých rukou a zrušil soudy.





Republikáni předvídatelně obvinili Bidena z nepotismu a pokrytectví, přičemž útočný pes MAGA, arkansaský senátor Tom Cotton, radostně prohlásil : „Demokraté nás mohou ušetřit poučování o právním státě, až prezident Trump jmenuje Pam Bondiovou a Kashe Patela, aby tu korupci vyčistili.“





Že to senátor Cotton může říci s vážnou tváří, když se do Bílého domu chystá znovu nastoupit usvědčený (i když nikdy neodsouzený) zločinec, který ve své první vládě jmenoval do ( velmi lukrativních ) funkcí svou dceru Ivanku a zetě Jareda Kushnera - zločinec, který se vyhnul odsouzení a unikl dalším soudním procesům za ovlivňování voleb a krádeže důvěrných dokumentů jen díky tomu, že jím vlastnoručně vybraní soudci Nejvyššího soudu vyrobili novou definici prezidentské imunity - to zaráží.





Ale to je také vedlejší. Nejde tu o Trumpa (od něhož se nic lepšího nedá očekávat), ale o Bidena - který složil „ svatý slib “, že „obrana, ochrana a zachování americké demokracie zůstanou, stejně jako tomu bylo doposud, ústředním cílem mého prezidentství“. Základním kamenem každé demokracie je právní stát.





Demokratická dilemata







Omilostnění Huntera Bidena rozdělilo demokraty , kteří se již vzpamatovávají z volební porážky Kamaly Harrisové.





Někteří - mnozí z nich progresivisté - Bidenovo rozhodnutí přivítali s reálpolitickým odůvodněním, že Trump dal jasně najevo, že nebude hrát podle pravidel a vyzbrojí ministerstvo spravedlnosti, aby se pomstilo svým politickým oponentům, včetně Huntera Bidena. Proč by měl Joe nechat svého syna napospas soudnímu systému, o němž nastupující administrativa dala jasně najevo, že ho hodlá rozvrátit?





Biden nyní údajně čelí výzvám, aby podobnou preventivní milost udělil i dalším lidem z Trumpova seznamu, včetně Adama Schiffa, Liz Cheneyové, Anthonyho Fauciho, zvláštního žalobce Jacka Smithe a bývalého předsedy sboru náčelníků štábů Marka Milleyho.





Jiní - kteří většinou, i když ne všichni, patří k „umírněnějšímu“ křídlu strany - se obávají precedentu, který Biden vytvořil, a eroze respektu k právu.





„Jsem zklamaný,“ přiznal poslanec z Colorada Jason Crow. „Slíbil, že to neudělá. Myslím, že nám to do budoucna ztíží situaci, když budeme mluvit o dodržování demokracie.“ Bidenovo „rozhodnutí upřednostnilo osobní zájem před povinností a dále podkopává víru Američanů, že soudní systém je spravedlivý a rovný pro všechny,“ souhlasil coloradský senátor Michael Bennet. Senátor Gary Peters z Michiganu uvedl, že „prezidentova rodina a jeho spojenci by neměli mít zvláštní zacházení... Bylo to nevhodné využití moci, podkopává to důvěru v naši vládu a povzbuzuje to ostatní, aby ohýbali spravedlnost podle svých zájmů.“

Byl to významný přešlap, který může zanechat trvalé škody. Nejenže pošpiní Bidenovu vlastní pověst obhájce demokratických norem, ale bude také lačně přijat jako ospravedlnění pro další zneužívání milostí Donaldem Trumpem a širší útoky na integritu justičního systému.

Trump již naznačuje, že Bidenovu milost pro Huntera využije k ospravedlnění omilostnění alespoň některých osob uvězněných za povstání z 6. ledna (což měl pravděpodobně v úmyslu udělat tak jako tak).





Jiní kritici poukazují na to, že v americkém systému existuje mnoho dalších justičních omylů, včetně vězňů sedících ve federálních celách smrti odsouzených na základě pochybných důkazů a tisíců převážně černošských vězňů uvězněných za drobné drogové delikty nebo nenásilné trestné činy, kteří si zaslouží prezidentskou milost přinejmenším stejně jako Hunter Biden. Trump již slíbil, že v případě opětovného získání prezidentského úřadu provede řadu poprav





Jak lépe naznačit, že existuje jeden zákon pro bohaté a mocné a jiný pro všechny ostatní?





Koš politováníhodných







3. prosince, dva dny poté, co Biden omilostnil Huntera, USA - pravděpodobně na prezidentův pokyn a jistě s jeho vědomím - hlasovaly proti rezoluci Valného shromáždění OSN nazvané „Mírové řešení palestinské otázky“, která měla posílit závazek organizace k řešení v podobě dvou států. Navzdory americkému odporu byla rezoluce přijata s drtivou podporou mezinárodního společenství - 157 hlasů pro, 8 proti a 7 se zdrželo hlasování.

Rezoluce byla jednoznačná. Týkala se také právního státu, v tomto případě zákonů upravujících vztahy mezi státy a vedení války:

Na základě tohoto textu 193členný orgán zdůraznil potřebu urychleně se zavázat k mírovému procesu na Blízkém východě. Izrael, okupační mocnost, musí dodržovat mezinárodní právo, včetně ukončení veškerých osadnických aktivit a vystěhování osadníků z okupovaného palestinského území.

Kromě USA a Izraele se proti návrhu postavily pouze Argentina krajně pravicového populisty Javiera Mileiho, „neliberální demokracie“ Viktora Orbána, Maďarsko, a klientské státy USA Mikronésie, Nauru, Palau a Papua-Nová Guinea (která v květnu 2023 podepsala s USA obranný pakt). Dalo by se říci, že se jedná o koš politováníhodných. Sedm zemí, které se zdržely hlasování, byly Kamerun, Česká republika, Ekvádor, Gruzie, Paraguay, Ukrajina - jejíž dodávky zbraní pro válku s Ruskem závisí na pokračující americké dobré vůli - a Uruguay.





Návrh podpořili všichni členové skupiny G7 kromě USA, stejně jako všichni členové EU a/nebo NATO kromě USA, Maďarska a České republiky. Austrálie a Nový Zéland se připojily k návrhu. Tyto země - takzvané „západní demokracie“, bez ohledu na jejich geografickou polohu - patřily historicky i během čtrnácti měsíců současného útoku na Gazu k nejsilnějším podporovatelům Izraele.





Podpořením návrhu Kanada porušila svou „ dlouholetou politiku“, podle níž se při všech hlasováních v OSN staví na stranu Izraele.





Bez ohledu na své dřívější postoje (nebo současné vyhýbavé postoje, včetně prosazení zatykače Mezinárodního trestního soudu na Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta za válečné zločiny, pokud by některý z nich vstoupil na jejich území) se Spojené království, Francie, Německo, Kanada, Austrálie a Nový Zéland svými hlasy vyzývajícími Izrael k dodržování mezinárodního práva dostaly na kolizní kurz s USA.









Z nějakého nepochopitelného důvodu - i když s tím možná souvisí americká obvyklá arogance, izolovanost a bezedná víra ve vlastní výjimečnost - nevyvolává spoluúčast Bidenovy administrativy na umožnění izraelských válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a („pravděpodobné“) genocidy v Gaze a na dalších okupovaných palestinských územích mezi americkými politiky a odborníky takové pobouření jako omilostnění Huntera Bidena.





O těchto zločinech se totiž mimo univerzitní kampusy a okrajová média málokdy vážně diskutuje a jakýkoli pokus o jejich připomenutí se pravděpodobně setká s obviněním z antisemitismu a podpory terorismu jak ze strany republikánských, tak demokratických politiků.





V obou případech však vyvstávají stejné právní, morální a politické otázky týkající se respektu k demokratickým institucím a právnímu státu.





Předběžná opatření MTS





Řada rozsudků dvou nejvyšších světových soudů, Mezinárodního soudního dvora (ICJ) zřízeného OSN v roce 1946 a Mezinárodního trestního soudu (ICC) založeného Římským statutem v roce 2002, zdůraznila v posledním roce nade vší pochybnost, že jak pokračující okupace palestinských území Izraelem, tak způsob, jakým Izrael od 7. října 2023 vede vojenskou kampaň proti Gaze, jsou v rozporu s mezinárodním právem.





Dne 26. ledna vydal Mezinárodní soudní dvůr prozatímní rozhodnutí ve věci žaloby Jihoafrické republiky proti Izraeli za genocidu (vynesení konečného rozsudku bude pravděpodobně trvat několik let).





Soud uložil Izraeli šest „předběžných opatření“, jejichž cílem je „zachovat ... právo Palestinců v Gaze na ochranu před akty genocidy a souvisejícími zakázanými činy“. Soudci rozhodli, že toto právo na ochranu je „hodnověrné“ (§ 54), protože existuje „skutečné a bezprostřední riziko“ (§ 74), že by ke genocidě mohlo dojít dříve, než MTS vynese konečný rozsudek, pokud nebudou aktivně přijata opatření, která by tomu zabránila.





MTS požadoval, aby Izrael:

přijmout veškerá opatření, která jsou v jeho moci, aby zabránil ... a) zabíjení příslušníků skupiny [Palestinců]; b) způsobování vážné tělesné nebo duševní újmy příslušníkům skupiny; c) úmyslnému vytváření životních podmínek skupiny, které by vedly k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení; a d) zavádění opatření, která mají zabránit narození dětí v rámci skupiny (§78).





Soud rovněž nařídil Izraeli, aby „přijal okamžitá a účinná opatření, která umožní poskytování naléhavě potřebných základních služeb a humanitární pomoci k řešení nepříznivých životních podmínek, jimž čelí Palestinci v pásmu Gazy“ (§80).





Benjamin Netanjahu protestoval, že „samotné tvrzení, že Izrael páchá genocidu na Palestincích, je nejen nepravdivé, ale i pobuřující, a ochota soudu o něm vůbec jednat je známkou ostudy, která nebude vymazána po celé generace“





Izraelský ministr obrany Yoav Gallant - který 9. října 2023 nařídil „úplné obléhání pásma Gazy“, v němž „nebude elektřina, potraviny, palivo, vše bude uzavřeno. Bojujeme proti lidským zvířatům a podle toho jednáme“ - si stěžoval , že ‚Mezinárodní soudní dvůr v Haagu překročil meze, když vyhověl antisemitské žádosti Jihoafrické republiky o projednání tvrzení o genocidě v Gaze, a nyní odmítá petici rovnou zamítnout‘.





USA se postavily za Izrael a ujistily, že „nadále věříme, že obvinění z genocidy jsou neopodstatněná, a bereme na vědomí, že soud ve svém rozhodnutí neučinil žádné zjištění o genocidě ani nevyzval k příměří a že vyzval k bezpodmínečnému a okamžitému propuštění všech rukojmích zadržovaných Hamásem“.





Další opatření MTS týkající se Gazy







Na základě dalšího podnětu Jihoafrické republiky MTS 28. března nařídil Izraeli , aby:

(a) přijmout veškerá nezbytná a účinná opatření, aby bylo neprodleně a v plné spolupráci s OSN zajištěno nerušené poskytování naléhavě potřebných základních služeb a humanitární pomoci ve velkém měřítku všemi zúčastněnými stranami ... Palestincům v celé Gaze, včetně zvýšení kapacity a počtu pozemních přechodů a jejich udržování v provozu tak dlouho, jak to bude nezbytné; a b) s okamžitou platností zajistit, aby se její armáda nedopustila jednání, které by představovalo porušení jakýchkoli práv Palestinců v Gaze ... včetně toho, že by jakýmkoli jednáním bránila poskytování naléhavě potřebné humanitární pomoci (§ 45).





Při třetím přezkoumání případu 24. května MTS nařídil, že „Izrael musí okamžitě zastavit svou vojenskou ofenzívu a jakékoli jiné akce v guvernorátu Rafáh, které mohou způsobit palestinské skupině v Gaze životní podmínky, jež by mohly vést k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení“; „přijmout účinná opatření k zajištění neomezeného přístupu do pásma Gazy jakékoli vyšetřovací komisi ...“. pověřené příslušnými orgány Organizace spojených národů vyšetřováním obvinění z genocidy“; a ‚předložit Soudnímu dvoru zprávu o všech opatřeních přijatých k provedení tohoto usnesení‘ (§ 57).





Vzpomínáte si na Rafáh? Byla to jedna z „ červených linií “ Joea Bidena, která nezabránila IDF vyhnat její obyvatelstvo a proměnit ji v ruiny. Joe samozřejmě ustoupil. Jeho otcovská starostlivost se zjevně nevztahuje na 17 400 palestinských dětí zabitých - většinou americkými bombami - v Gaze, ani na další tisíce zmrzačených nebo osiřelých





Izrael nesplnil žádný z lednových, březnových ani květnových příkazů Mezinárodního soudního dvora. Ofenzíva v Rafáhu pokračovala. Stejně jako masakry civilistů. Následovalo obnovené obléhání severní části Gazy ze strany IDF, které dokonce někdejší ministr obrany za stranu Likud Moše Ja'alon charakterizoval jako cvičení v „etnických čistkách“. V říjnu a listopadu dosáhl tok humanitární pomoci do Gazy nejnižší úrovně od začátku války.





Místo aby Izrael spolupracoval s OSN, natož aby jí umožnil vyšetřit obvinění z genocidy, zakázal generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrasovi vstup do země a vedl štvavou pomlouvačnou kampaň s cílem zdiskreditovat zvláštní zpravodajku OSN pro okupovaná palestinská území Francescu Albaneseovou.





Izraelský parlament přijal 28. října dva zákony, kterými označil UNRWA - hlavní kanál pro distribuci humanitární pomoci v Gaze - za „teroristickou organizaci“ a zakázal jí působit v Izraeli i na okupovaných územích.





USA porušují své vlastní zákony ve prospěch Izraele







USA opět plně podpořily Izrael v jeho vzdoru vůči soudu a nadále mu dodávaly zbraně. Poté, co v lednu pozastavily financování, zakázaly USA 25. března za výrazné podpory obou stran v Kongresu na rok veškeré financování UNRWA.





Koncem dubna americký ministr zahraničí Antony Blinken ignoroval jak memorandum americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), v němž se tvrdilo, že Izrael „vystavuje americkou humanitární pomoc určenou pro Gazu ‚svévolnému odmítání, omezování a překážkám‘“, tak pochybnosti v rámci ministerstva zahraničí o tom, zda je izraelské použití zbraní dodaných USA v Gaze „v souladu se všemi platnými mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy a politikou“, a potvrdil, že ujištění samotného Izraele jsou „důvěryhodná a spolehlivá“.





To bylo pravděpodobně v rozporu jak s vlastním Národním bezpečnostním memorandem (NSM) 20 Bidenovy administrativy, opatřením přijatým 8. února s deklarovaným cílem zajistit odpovědnost, tak s Leahyho zákony , které „zakazují vládě USA používat finanční prostředky na pomoc jednotkám zahraničních bezpečnostních sil, pokud existují důvěryhodné informace, které tuto jednotku usvědčují z hrubého porušování lidských práv“.





Tento vzorec se opakoval i po prezidentských volbách v USA. V předvolebním tahu, který byl při zpětném pohledu zjevně předvolební hrou, daly USA Izraeli 30denní výstrahu, že pokud neprokáže „trvalý závazek k provádění a udržování“ konkrétních opatření „ke zvrácení sestupné humanitární trajektorie“ v Gaze, může to mít „důsledky pro politiku USA podle NSM-20 a příslušných zákonů USA (dodávky zbraní)“.





Dne 12. listopadu - navzdory rozsáhlým důkazům o opaku - ministerstvo zahraničí oznámilo, že „dospělo k závěru, že Izrael v současné době nebrání pomoci Gaze, a tudíž neporušuje právo USA“. Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová byli spoluautory senátního návrhu na vyslovení nesouhlasu s tím , že administrativa za těchto okolností pokračuje v dodávkách zbraní Izraeli, který ve stočlenném shromáždění získal pouze 20 hlasů





Poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora k okupaci





Nezávisle na případu genocidy v Jihoafrické republice vydal Mezinárodní soudní dvůr 19. července dalekosáhlé poradní stanovisko k „právním důsledkům vyplývajícím z politiky a praxe Izraele na okupovaném palestinském území“ (včetně Gazy).





Poradní stanoviska MTS sice nejsou závazná, ale „mají velkou právní váhu a morální autoritu ... [a] přispívají k objasnění a rozvoji mezinárodního práva, a tím k posílení mírových vztahů mezi státy“. Ignorovat rady soudu znamená podkopat hlavní pilíř poválečného mezinárodního právního řádu.





Soudci dospěli k závěru, že „pokračující přítomnost Izraele na okupovaném palestinském území je nezákonná“, a proto musí „co nejrychleji ukončit svou nezákonnou přítomnost ...“; „okamžitě ukončit veškeré nové osídlovací aktivity a ... evakuovat všechny osadníky z okupovaného palestinského území“; a „nahradit škody způsobené všem dotčeným fyzickým nebo právnickým osobám na okupovaném palestinském území“.





Důležité je, že rozsudek Mezinárodního soudního dvora dal příznivcům Izraele také důrazně najevo, že:

všechny státy jsou povinny neuznávat jako legální situaci, která vznikla v důsledku nezákonné přítomnosti Státu Izrael na okupovaném palestinském území, a neposkytovat pomoc nebo podporu při udržování situace, která vznikla v důsledku pokračující přítomnosti Státu Izrael na okupovaném palestinském území.





Židovský národ není okupantem ve své vlastní zemi, včetně našeho věčného hlavního města Jeruzaléma ani v Judeji a Samaří (Západní břeh Jordánu), naší historické vlasti. Žádný absurdní názor v Haagu nemůže popřít tuto historickou pravdu ani zákonné právo Izraelců žít ve svých vlastních komunitách v domovině našich předků.





Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že závěry MTS „po tisící dokazují, že se jedná o jasně politickou a antisemitskou organizaci“, zatímco jeho kolega z krajně pravicového kabinetu, ministr financí Bezalel Smotrich, uvedl, že vhodnou reakcí na rozhodnutí MTS je „nastolit svrchovanost (nad Západním břehem) hned“.





Spojené státy jako původní signatář statutu, kterým byl MTS zřízen (ačkoli od té doby mají se soudem rozporuplné vztahy a v roce 1986 vystoupily z jeho povinné jurisdikce), reagovaly umírněněji - a zároveň daly jasně najevo svůj nesouhlas s nežádoucím zasahováním MTS do svých plánů na Blízkém východě.





Ministerstvo zahraničí vyjádřilo „obavy“, že „šíře stanoviska soudu zkomplikuje úsilí o řešení konfliktu“, a uvedlo, že požadavek, aby se Izrael co nejdříve stáhl z okupovaných území, je „neslučitelný se stanoveným rámcem“ pro řešení konfliktu - tj, „mírovým procesem“ stanoveným dohodami z Osla z let 1993 a 1995, který Benjamin Netanjahu hrdě sabotuje, a varovalo všechny strany, aby poradní stanovisko MTS nepoužívaly ‚jako záminku k dalším jednostranným krokům, které prohlubují rozpory, nebo k nahrazení vyjednaného dvoustátního řešení‘.





Zatykače MTS





Nejzávažnější právní obžaloba izraelského postupu při ofenzivě v Gaze přišla 21. listopadu, kdy přípravný senát Mezinárodního trestního soudu vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a tehdejšího izraelského ministra obrany Yoava Gallanta.





Soud se zastavil u obvinění Netanjahua a Gallanta z genocidy a obvinil je pouze (!) z „válečného zločinu hladovění jako metody vedení války; a zločinů proti lidskosti, tedy vražd, pronásledování a dalších nelidských činů“.





Předsoudní komora Mezinárodního trestního soudu mimo jiné konstatuje (mnoho) dalších věcí:

obě osoby úmyslně a vědomě připravily civilní obyvatelstvo v Gaze o předměty nezbytné pro jeho přežití, včetně potravin, vody a léků a zdravotnického materiálu, jakož i paliva a elektřiny ... [a také] bránily humanitární pomoci v rozporu s mezinárodním humanitárním právem a neusnadnily pomoc všemi prostředky, které měly k dispozici ...





Není třeba dodávat, že reakce v Izraeli - i když ne vždy mezi židovskou komunitou na mezinárodní úrovni - byla jednotně nepřátelská. Netanjahuův úřad odsoudil rozhodnutí komory jako „antisemitské“, zatímco Gallant prohlásil, že „vytváří nebezpečný precedens proti právu na sebeobranu a morální válku“. Opoziční politici s ním souhlasili. Benny Gantz prohlásil, že rozhodnutí je „hanebnou skvrnou historických rozměrů, která nebude nikdy zapomenuta“, a Jair Lapid jej označil za „cenu za teror“. Itamar Ben-Gvir se nenechal zahanbit a vyzval Izrael, aby jako odpověď anektoval Západní břeh Jordánu.





Na rozdíl od většiny západních demokracií - a spolu s Izraelem, Ruskem, Čínou a Indií - nejsou USA smluvní stranou Římského statutu, kterým byl v roce 2002 zřízen Mezinárodní trestní soud, a nepatří mezi 124 zemí, které uznávají jeho jurisdikci. To jim však nezabránilo v tom, aby uvítaly vydání zatykače stejným soudem v březnu 2023 na Vladimira Putina za válečné zločiny na Ukrajině (což Joe Biden označil za „oprávněné“ a „velmi pádné“).





Ale pro Izrael - jako obvykle - je to jiný příběh. „Zásadně odmítáme rozhodnutí soudu vydat zatykač na vysoké izraelské představitele,“ uvedla tisková tajemnice Bílého domu Karine Jean-Pierreová. „Jsme i nadále hluboce znepokojeni spěchem prokurátora s žádostí o vydání zatykače a znepokojivými procesními chybami, které k tomuto rozhodnutí vedly.“ Ve skutečnosti trvalo soudu několik měsíců déle, než vydal zatykač na Netanjahua a Gallanta než na Putina. „Spojené státy se jasně vyjádřily, že Mezinárodní trestní soud nemá v této věci pravomoc,“ dodala americká rada pro národní bezpečnost.





Je příznačné, že tato prohlášení se soustřeďují na otázky jurisdikce soudu - kterou komora ve svém rozhodnutí skutečně zvážila - a na proces, a zcela se vyhýbají řešení podstaty obvinění.





Republikáni se předháněli v machistické bojovnosti . Mike Waltz napsal, že „ICC nemá žádnou důvěryhodnost a tato obvinění byla vyvrácena vládou USA“, a dodal: „V lednu můžete očekávat silnou reakci na antisemitskou zaujatost ICC a OSN“. S odvoláním na tzv. haagský zákon o invazi z roku 2002, který opravňuje k použití vojenské síly k osvobození Američanů nebo spojeneckých občanů zadržovaných ICC, Tom Cotton prohlásil, že „ICC je podvodný soud a [žalobce ICC] Karim Khan je pomatený fanatik. Běda jemu a každému, kdo se pokusí tyto nezákonné zatykače prosadit.“





Trumpův spojenec z Jižní Karolíny senátor Lindsey Graham - který je ironií osudu bývalým předsedou senátního výboru pro justici - nejenže vyzval vládu USA, aby zavedla sankce proti pracovníkům ICC (jak to udělala předchozí Trumpova administrativa ), ale pohrozil : „Jakémukoli spojenci, Kanadě, Británii, Německu, Francii, pokud se pokusíte pomoci ICC, budeme vás sankcionovat. Pokud se jako stát chystáte pomoci ICC při prosazování zatykače na Bibiho a Gallanta ... uvalím na vás sankce.“





Předseda demokratické většiny Chuck Schumer nezašel tak daleko, aby vyhrožoval americkým spojencům, ale vyzval Senát, aby „schválil dvoustranný zákon, který vzešel ze Sněmovny reprezentantů a který sankcionuje soud za takovou nehoráznost, a prezident Biden ho musí podepsat“.





Jako vždy byla americká podpora Izraele - dokonce i proti obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti- dvoustranná. Z dalších demokratů obvinil floridský kongresman Jared Moskowitz ICC z „antisemitských dvojích standardů“, nevadská senátorka Jacky Rosenová vyzvala Bidena, aby „využil své autority a rychle reagoval na tento exces“, a newyorský kongresman Ritchie Torres obvinil ICC z „kriminalizace sebeobrany“.





Pensylvánský senátor John Fetterman napsal na X ,,Žádné postavení, relevance ani cesta. Seru na to,“ doprovázený emoji izraelské vlajky.





Otázky rovnocennosti





Vydání zatykače Mezinárodním trestním soudem na izraelské představitele je pobuřující. Dovolte mi, abych se ještě jednou vyjádřil jasně: ať už ICC naznačuje cokoli, mezi Izraelem a Hamásem není žádná rovnost - žádná. Vždy budeme stát na straně Izraele proti ohrožení jeho bezpečnosti.





Ačkoli Justin Trudeau slíbil, že se Kanada bude řídit rozhodnutím ICC, stejnou argumentaci přednesl již v květnu, kdy žalobce ICC Karim Khan poprvé požádal o vydání zatykače na Netanjahua a Gallanta (stejně jako na tři vůdce Hamásu, které Izrael od té doby zavraždil). To, co kanadskému premiérovi podle jeho slov „vadilo“, byl „pocit rovnocennosti mezi demokraticky zvolenými vůdci Izraele a krvelačnými teroristy, kteří vedou Hamás“.





Trudeauův zvláštní poradce pro vztahy s židovskou komunitou a antisemitismus Anthony Housefather podobně odsoudil vyvozování „morální rovnosti ... mezi vůdci uznané teroristické organizace a zvolenými vůdci demokratického státu“. Tehdejší britský premiér Rishi Sunak se dostal na stejnou úroveň, když pontifikoval, že „neexistuje morální ekvivalence mezi demokratickým státem uplatňujícím své zákonné právo na sebeobranu a teroristickou skupinou Hamas. Je nesprávné tyto dvě odlišné entity spojovat a klást mezi ně rovnítko.“ Podobně 24. listopadu deník Washington Post odsoudil Mezinárodní trestní soud za to, že „staví zvolené představitele demokratické země s vlastním nezávislým soudnictvím do stejné kategorie jako diktátory a autoritáře“.





Stačí připomenout, že Adolf Hitler byl řádně zvoleným vůdcem západního demokratického státu, abychom viděli zásadní chybu v těchto argumentech. Nejde o postavení obviněných - demokraticky zvolených politiků - proti „teroristům“ (jak je označuje Západ, i když v tomto případě ne většina ostatního světa), ale o rovnocennost zločinů, z jejichž spáchání jsou obviněni, bez ohledu na to, kdo jsou.





Tvrdit, že demokratické režimy by měly být vyňaty z trestního stíhání za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu jen proto, že jsou demokratické, znamená tvrdit, že by měl existovat jeden zákon pro Západ a jiný pro ostatní.





Lindsey Graham povinně vypustil kočku z pytle, když tureckému vysílači řekl, že „Římský statut se nevztahuje na Izrael, Spojené státy, Francii, Německo ani Velkou Británii, protože nebyl koncipován tak, aby šel po nás“.





Něco jako americké právo neplatí pro Huntera Bidena, protože ho milující tatínek omilostnil.





Kde se v noci střetávají ignorantské armády





Na vražedných polích v Gaze neumírají jen Palestinci. Genocida si vybírá daň i na svých pachatelích. Izrael a jeho západní pomahači - především, ale zdaleka ne výhradně, Spojené státy - páchají v Gaze dva druhy zločinů.





Prvním z nich jsou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidní činy, které vedly k rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a Mezinárodního trestního soudu, o nichž se zde hovoří. Ačkoli hlavní západní média tyto zločiny většinou popírají, zkreslují, odklánějí od nich pozornost nebo o nich prostě neinformují, nelze se vymlouvat na to, že je nadále ignorují. Důkazy jsou zdrcující.





Kromě vlastních dokumentů soudů byly zločiny Izraele hojně zdokumentovány ve zprávách, které v posledním roce zveřejnily agentury a zpravodajové OSN, organizace na ochranu lidských práv jako Amnesty International Human Rights Watch , nevládní organizace jako Oxfam a Save the Children a výzkumné jednotky jako Forensic Architecture





Zvláště bohatým a podrobným - a nesmírně otřesným - zdrojem je online databáze izraelských válečných zločinů v Gaze, kterou vytvořil izraelský historik Lee Mordechai:

[Obsahuje více než 1 400 poznámek pod čarou, které odkazují na tisíce zdrojů. Podrobně popisuje případy, kdy izraelské jednotky střílely do civilistů mávajících bílými vlajkami, týraly jednotlivce, zajatce a mrtvoly, náhodně střílely ze svých zbraní, radostně ničily domy, pálily knihy a hanobily islámské symboly.





Cituji obsáhlý článek o Mordechajově databázi v deníku Haaretz- nejdéle vycházejícím izraelském deníku (byl založen v roce 1918), s nímž nyní Netanjahuova vláda zakázala svým zaměstnancům jakýkoli kontakt.





Odmítat všechny tyto skutečnosti jako „antisemitskou propagandu“ je směšné - a krajně neupřímné.





Druhým druhem zločinů, kterým jsem se zde zabýval více, jsou zločiny proti právnímu státu. Ty se mohou ukázat jako neméně závažné. Nebo genocidní.





Již více než rok Západ trhá právní a institucionální strukturu, na níž spočívá poválečný mezinárodní řád a jeho stále chatrnější nároky na morální autoritu - podobně jako Joe Biden překonal americký soudní systém, aby udělil svému nezdárnému synovi bezprecedentní milost, a Donald Trump slibuje, že využije stejný systém k vyřizování účtů se svými politickými nepřáteli.





Staronový Divoký západ se blíží, jen tentokrát s atomovými bombami, dvoutisíciliberními bombami a raketami s pekelným ohněm a kvadrokoptérami a drony řízenými umělou inteligencí místo koltů pětačtyřicítek. Budoucnost bez zákonů je bezútěšná budoucnost. Pro všechny kromě bohatých a mocných.





Na mysl mi přicházejí závěrečné verše písně Matthewa Arnolda „ Doverská pláž “, napsané v roce 1867, tedy ve stejném roce, kdy Karel Marx vydal Kapitál:

A my jsme tu jako na temné pláni



zmítané zmatenými poplachy boje a útěku,



kde se v noci střetávají nevědomé armády.





Reakce Izraele byla zuřivá. Ministr zahraničí Israel Katz odsoudil rozsudek Mezinárodního soudního dvora jako „zásadně pokřivený, jednostranný a nesprávný“. Israel Gantz, šéf jedné z největších osadnických rad, regionální rady Binyamin, tvrdil, že je „v rozporu s Biblí, morálkou a mezinárodním právem“. Benjamin Netanjahu napsal na X:Ještě mrazivější než všechny tyto celoamerické výlevy byla oficiální reakce Bílého domu, kterou přednesl Joe Biden. Zde je jeho prezidentské prohlášení - v plném znění:

Derek Sayer je emeritním profesorem Albertské univerzity a členem Kanadské královské společnosti. Jeho poslední kniha, Postcards from Absurdistan: Praha na konci dějin, získala v roce 2023 Kanadskou židovskou literární cenu za vědeckou práci a stala se finalistou ceny PROSE Award asociace amerických nakladatelů v oboru evropských dějin.



Zdroj v angličtině ZDE



1