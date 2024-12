BBC: Umělá inteligence: lákadla a obavy

30. 12. 2024

(Z publicistického pořadu "Today" rozhlasu BBC z pátku 27.12., který se z velké části věnoval umělé inteligenci.)

Moderátor: V průběhu celého tohoto pořadu se zabyváme potenciálem umělé inteligence AI transformovat společnost, takže jsme si řekli, že bychom si mohli udělat základní představu o tom, v čem spočívají její lákadla a obavy. Technologie, o které někteří mluví už léta, ale která teď skutečně přišla. Do povědomí lidí se dostala ve velkém letos. Parmy Olson technologická analytička v Bloomberg Opinion, také je autorka knihy Supremacy, AI, GP ChatGPT and the race that will change the world, která nedávno právě získala ocenění FT business book of the Year. A je ve studiu. Dobré ráno. Proč se letos najednou AI dostala do povědomí lidí?

Parmy Olson: Jak jste zmínil, umělá inteligence je tu už desítky let. Tento termín se používá už dlouho, je to široký pojem. Spousta lidí mu přisuzuje různé typy technologií, ale v posledních několika letech jsem zaznamenala boom umělé inteligence a rozruch kolem ní kvůli vzniku chatu GTP. AI, a jsem si jistá, že mnoho vašich posluchačů to vyzkoušelo. Možná ne všichni to vyzkoušeli, ale pravděpodobně jste o tom slyšeli a to, co je pro tuto technologii tak trochu zásadní, je něco, čemu se říká generativní AI.





Ještě před dvěma lety se umělá inteligence zabývala zpracováním informací nebo předpovídáním dat, ale nyní díky některým novým inovacím ze Silicon Valley existuje generativní umělá inteligence, která dokáže generovat obrázky, texty, videa a to velmi podobným způsobem jako člověk, zejména v případě textu, a to nadchlo mnoho podniků pro způsoby, jakými lze tuto technologii využít k rozšíření jejich lidských pracovních sil. Ať už se jedná o roboty pro obsluhu zákazníků, kteří mluví neuvěřitelně plynule a lidsky, takže téměř nepoznáte, že mluvíte s robotem. Právnické firmy a hedgeové fondy,tuto technologii používají k analýze finančních dat a právních dat.





Moderátor: A přicházejí se skutečnými neotřelými nápady, analýzu dat jsme měli po desetiletí, ale tohle je vlastně přicházení s neotřelými řešeními a nápady.





Parmy Olson: Někdy to AI dělá a mnoho vedoucích pracovníků firem, se kterými mluvím to sami osobně používají, říkají, že to rádi používají pro brainstorming, takže mají svůj osobní účet. A jedna z posledních novinek, která z celé této oblasti vychází je nový druh éry generativní umělé inteligence, která dokáže uvažovat, takže nejen napodobovat plynulost lidského textu a jazyka nebo vytvářet velmi realistické obrázky, ale také používat uvažování. Tedy mít schopnost řešit matematické problémy na úrovni absolventů vysokých škol, logické problémy, dokonce provádět vědecký výzkum. A také provádět akce agentů. To je další velký způsob, o kterém se mluví v roce 2025.





Moderátor: Slyšíte o tom, že nás to buď všechny zabije, nebo vyléčí, připraví o práci. Znamená to, že už nikdy nebudeme moci věřit ničemu, co čteme, vidíme nebo slyšíme. Jak vážné jsou naše obavy a co dělají lidé kolem některých údajných obav? Bude na to nějaká Ženevská konvence?







Parmy Olson: Demis Hassabis, zakladatel společnosti Google DeepMind v Londýně, navrhl mezinárodní koalici, která by mohla vytvořit nějaké standardy, a já osobně si myslím, že velkým problémem kolem umělé inteligence není jen to, že by nám mohla brát pracovní místa nebo podkopávat smysl pro lidskou aktivitu a kritické myšlení a všechno ostatní, ale že tolik této práce dělá v utajení jen hrstka velmi mocných společností, které mimochodem jen za poslední dva roky, kdy se tato technologie objevila, neuvěřitelně zbohatly a získaly větší vliv. Takže jakýkoli dohled je teď pro tuto technologii a společnosti, které ji budují, naprosto závažný.



Moderátor: Existují dvě zajímavé obavy. Jak se budou sdílet výhody umělé inteligence? Pravděpodobně ne rovnoměrně, jak jsme to už viděli ve světě technologií, a také je problém nenasytné množství energie, které budou spotřebovávat některá z těchto datových center, která tyto věci generují. Existují dvě zajímavé obavy. Jak se budou sdílet výhody umělé inteligence? Pravděpodobně ne rovnoměrně, jak jsme to už viděli ve světě technologií, a také je problém nenasytné množství energie, které budou spotřebovávat některá z těchto datových center, která tyto věci generují.





Parmy Olson: Ano, otázka energie, energie datových center, ale slyšela jsem od lidí, kteří na těchto věcech pracují, že existuje spousta snah o zefektivnění těchto algoritmů a datových center. Takže se doufá, že v příštích 5 až 10 letech skutečně nebudou odebírat tolik energie jako dosud. Ale pokud jde o tu kontrolu, myslím si, že to je opravdu oblast, kde je potřeba regulace všude. Po celá léta, technologické společnosti, jako je například Facebook a Twitter a firmy sociálních médií, mají samoregulaci. A říkaly zákonodárcům a veřejnosti, že to mohou dělat, protože jim záleží na jejich uživatelích a tak dále. Ale ve skutečnosti jsme nakonec zjistili, že je tu tak trochu krize duševního zdraví a děti a dospívající a dospělí, kteří používají sociální média, mají problémy se závislostí, dochází k politické polarizaci. Takže tam jsou tyhle ty ceny, které společnost a lidé musí platit, když jsme závislí na této technologii. A něco podobného pravděpodobně se stane v důsledku toho, jak se umělá inteligence stává mnohem více integrální součástí našich životů.









