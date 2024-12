Maga proti Muskovi: Trumpův tábor se rozdělil v ostrém boji o imigrační politiku

28. 12. 2024

Spor se rozhořel, když si Trump vybral za svého poradce pro umělou inteligenci Srirama Krishnana, podnikatele indického původu



Mezi technologickým miliardářem Elonem Muskem a fundamentalistickou základnou Donalda Trumpa Make America great again (Maga) vypukl hořký vnitřní boj poté, co si Trump vybral za svého poradce pro umělou inteligenci podnikatele indického původu.



Spor postavil Muska a jeho kolegu podnikatele Viveka Ramaswamyho proti fundamentalistickým stoupencům Trumpa, mezi něž patří krajně pravicová aktivistka Laura Loomerová a Matt Gaetz, bývalý člen Kongresu a neúspěšný kandidát na post generálního prokurátora. Hrozí, že se mezi Trumpovými příznivci otevře propast v otázce imigrace, která byla klíčovou otázkou jeho volebního vítězství.



Musk přešel do ofenzivy poté, co Loomerová napadla volbu Srirama Krishnana, rizikového kapitalisty ze Silicon Valley, jako poradce vznikající administrativy pro politiku v oblasti umělé inteligence jako „hluboce znepokojující“.



Loomerová, známá protiimigrační provokatérka, jíž se obecně připisuje, že Trumpa přesvědčila, aby v loňské zářijové prezidentské debatě s Kamalou Harrisovou hovořil o haitských přistěhovalcích, kteří údajně jedí domácí zvířata (což bylo nepravdivé), kritizovala Krishnana na sociálních sítích za to, že podporuje prodloužení víz a zelených karet pro kvalifikované pracovníky. Uvedla, že je v „přímém rozporu“ s Trumpovým programem.



Její výroky vyvolaly ostrou reakci Elona Muska, přistěhovalce z Jihoafrické republiky.



„Existuje trvalý nedostatek vynikajících inženýrských talentů. Je to základní omezující faktor v Silicon Valley,“ napsal Musk na Twitteru.



V pozdějším příspěvku napsal: „Jde o toto: Chcete, aby Amerika VYHRÁLA, nebo chcete, aby Amerika PROHRÁLA. Pokud donutíte nejlepší světové talenty, aby hráli za jinou stranu, Amerika PROHRÁLA. Konec příběhu.“



Muskův postoj podpořil Ramaswamy, jeho partner v nově vznikajícím „oddělení vládní efektivity“ (Doge), neformální agentuře, kterou Trump podle svých slov vytvoří a v jejímž rámci budou mít oba muži za úkol snížit vládní výdaje.



V dlouhém příspěvku na sociálních sítích Ramaswamy - syn přistěhovalců z Indie - varovl, že USA jsou bez vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků odsouzeny k úpadku, a naznačil, že americká kultura se orientuje na „průměrnost“.



„Důvodem, proč špičkové technologické společnosti často zaměstnávají inženýry narozené v zahraničí a v první generaci místo „rodilých“ Američanů, není vrozený deficit amerického IQ,“ napsal.



„Klíčovou roli v tom hraje slovo na „k“: kultura.



Naše americká kultura příliš dlouho uctívá průměrnost před dokonalostí. To nezačíná na vysoké škole, ale už v mládí.



Kultura, která oslavuje královnu maturitního plesu místo šampiona matematické olympiády nebo sportovce místo premianta, nevytvoří nejlepší inženýry. Na hyperkonkurenčním globálním trhu s technickými talenty „normálnost“ nestačí. A pokud budeme předstírat, že ano, Čína nám natrhne zadek.“



Tyto argumenty se setkaly s prudkou odezvou ze strany exponentů Maga v čele s Loomerovou, kteří se pustili do rasistických argumentů.



„@VivekGRamaswamy ví, že Velká náhrada je skutečná,“ napsala. „Není rasistické vůči Indům chtít původní politiku MAGA, pro kterou jsem hlasovala. Hlasovala jsem pro snížení počtu víz H1B. Ne pro jejich rozšíření.



Technologičtí miliardáři si nemohou jen tak chodit do Mar-a-Lago, hladit své obrovské šekové knížky a přepisovat naši imigrační politiku, aby mohli mít neomezené množství otrockých dělníků z Indie a Číny, kteří se nikdy neasimilují. Vždyť ani nevíte, co je to imigrační politika MAGA.“



Ramaswamyho argumentace se dostala pod palbu kritiky také od protrumpovského podcastera Brendena Dilleyho, který napsal: „Vždycky miluju, když vám tihle technobratři na rovinu řeknou, že americké kultuře vůbec nerozumí, a pak mají tu drzost vám říct, že problémem Ameriky jste VY.“



A dokonce i Nikki Haleyová, bývalá republikánská uchazečka o prezidentský úřad a Trumpova kritička, jejíž rodiče byli rovněž indičtí přistěhovalci, napsala: „Na amerických pracovnících ani na americké kultuře není nic špatného. Stačí se podívat na hranice a zjistit, kolik lidí chce to, co máme my. Měli bychom investovat a upřednostňovat Američany, ne zahraniční pracovníky.“



Zdálo se, že tyto argumenty předznamenávají boj o vliv na Trumpa, který založil svůj politickou atraktivitu na protiimigračním poselství a který během svého prvního prezidentství omezil přístup k vízům H-1B s argumentem, že je lze zneužívat.



V nedávné prezidentské kampani však Trump naznačil, že je otevřený legální imigraci vzdělaných pracovníků, a prohlásil, že chce cizincům, kteří v USA vystudují vysokou školu, udělit status trvalého pobytu.



„Pokud vystudujete nebo získáte doktorát na vysoké škole, měli byste mít možnost zůstat v této zemi,“ řekl loni v červnu v podcastu All In.





Samuel Hammond, vedoucí ekonom Nadace pro americké inovace, uvedl, že tato hádka naznačuje pravděpodobnost budoucího konfliktu v rámci Trumpovy administrativy. „Je to znamení budoucích konfliktů,“ řekl deníku Washington Post. „Je to jako předehra.“







Zdroj v angličtině ZDE

