Proč Musk nemá pravdu, když chce otevřít Ameriku kvalifikovaným pracovníkům ze zahraničí?

29. 12. 2024

Před třiceti lety jsem se odmítl podvolit tlaku průmyslu a mé důvody byly stejně legitimní dnes jako tehdy, píše bývalý americký ministr zaměstnanosti Robert Reich.





Když jsem byl ministrem práce, vznikající velký americký technologický průmysl tlačil na zvýšení limitu počtu kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou do Spojených států přijet v rámci vízového programu H1B.



Odolával jsem tomuto tlaku a říkal jsem podnikatelům, že pokud tak moc chtějí kvalifikované pracovníky, měli by na tato místa vyškolit Američany, včetně svých vlastních pracovníků.



Stejný spor se zřejmě objevil i mezi Trumpovými poradci ohledně toho, zda a kolik kvalifikovaných zahraničních pracovníků by mělo být do Spojených států vpuštěno na pracovní víza.

Na jedné straně stojí technologičtí miliardáři, jako je Elon Musk, nejbohatší člověk na světě, který do Trumpova úsilí o znovuzvolení utopil více než čtvrt miliardy dolarů, a David Sachs, rizikový kapitalista, který do Trumpovy kampaně také nalil jmění.



(Trump se Muskovi odměnil tím, že ho vybral za spolupředsedu takzvaného odboru pro efektivitu vlády, a Sachse odměnil tím, že ho jmenoval carem pro politiku umělé inteligence a kryptoměn).



Jak Musk, tak Sachs jsou z oblasti velkých technologií a chtějí více kvalifikovaných pracovníků z celého světa. Oba vybudovali nebo financovali podniky, které se spoléhají na vládní vízový program H-1B pro najímání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí.



Trumpovi zastánci tvrdé imigrační linie s tím nesouhlasí. Jejich cílem je radikálně omezit přistěhovalectví, deportovat všechny, kdo nemají doklady, a zavést vysoká cla, aby odradili od dovozu z jiných zemí (a jejich pracovníků).



Která strana má pravdu?



Celkově vzato je důležité udržet tlak na americké podniky, aby vzdělávaly a školily Američany pro kvalifikovaná pracovní místa ve Spojených státech.



Povolení vstupu mnoha dalších kvalifikovaných pracovníků do Spojených států snižuje jakoukoli motivaci amerických podniků investovat do americké pracovní síly. Proč by to dělaly, když mohou získat talenty ze zahraničí?



Vpuštění většího počtu kvalifikovaných pracovníků do USA také snižuje vyjednávací sílu kvalifikovaných pracovníků, kteří již v Americe pracují, a tím snižuje motivaci ostatních Američanů k získání kvalifikace pro tato pracovní místa.



A otevření Ameriky kvalifikovaným pracovníkům také snižuje motivaci cizích zemí vzdělávat a vychovávat vlastní kvalifikované pracovní síly. Proč by to dělaly, když jejich vlastní kvalifikovaní pracovníci mohou snadno migrovat do Ameriky?



Největší prospěch z otevření země kvalifikovaným pracovníkům ze zahraničí mají v USA generální ředitelé a investoři rizikového kapitálu, jako jsou Musk a Sachs, jejichž zisky a bohatství by byly ještě vyšší, kdyby mohli odčerpávat levnější kvalifikované pracovníky ze zahraničí.



