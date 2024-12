Rusko provedlo „masivní úder“ na ukrajinský energetický systém, tvrdí ruské ministerstvo obrany

25. 12. 2024

Ukrajinský prezident říká, „co může být nelidštějšího“ poté, co rakety a drony zasáhly na Boží Hod vánoční ukrajinský energetický systém



Rusko provedlo na Boží Hod vánoční rozsáhlý útok na ukrajinský energetický systém





V prohlášení uvedlo:



Ozbrojené síly Ruské federace dnes ráno zahájily masivní úder přesnými zbraněmi dlouhého doletu a údernými drony na kritická zařízení ukrajinské energetické infrastruktury, která podporují činnost vojensko-průmyslového komplexu.



Cíle úderu bylo dosaženo. Všechna zařízení byla zasažena.





Prezident Zelenskyj útoky odsoudil: „Putin si dnes pro útok záměrně vybral Vánoce. Co může být nelidštějšího? Více než 70 raket, včetně balistických, a více než sto útočných dronů. Cílem je naše energetická infrastruktura.“



Agentura Reuters po útoku uvedla, že půl milionu lidí v Charkovské oblasti zůstalo na Boží Hod vánoční bez topení při teplotách jen několik stupňů Celsia nad nulou. Mezitím došlo k výpadkům proudu v hlavním městě Kyjevě i jinde.



Ukrajinské letectvo uvedlo, že údery zahrnovaly 78 raket odpalovaných ze vzduchu, ze země a z moře a také 106 střel Shahed a dalších typů bezpilotních letounů. Konstatovalo, že zachytilo 59 raket a 54 dronů, přičemž dalších 52 dronů bylo rušeno.

Podle vyšetřovatelů byl v Kyjevě znovu zatčen bývalý vysoký ukrajinský pracovník vojenského odvodníého)úřadu, který po propuštění z vazby plánoval útěk do zahraničí.



Podle deníku Kyiv Independent byl Jevhen Borisov, bývalý šéf vojenského odvodního úřadu Oděské oblasti, v červenci 2023 obviněn z nezákonného obohacování a porušení předpisů o vojenské službě.



Podle zprávy byl také obviněn z padělání dokumentů, které měly prokázat, že utrpěl zranění v boji, v důsledku čehož mu bylo vyplaceno odškodné ve výši téměř 4 000 dolarů.



Bývalý úředník se podle zprávy plánoval po složení kauce a propuštění z vazby skrývat před úřady, načež měl v plánu uprchnout do zahraničí.



Ruské útoky na východoukrajinské město Dnipro způsobily, že domy zůstaly bez elektřiny a tepla a vynutily si evakuaci nemocnice.



Více než sto pacientů je převáženo do jiných zdravotnických zařízení v Dnipru, uvedl ve středu starosta města Borys Filatov.



V prohlášení zveřejněném na Telegramu Filatov uvedl, že v důsledku ruského útoku je stále asi 65 domů bez tepla a sedm vzdělávacích institucí bylo poškozeno.



Podle nových týdenních údajů dosáhla inflace v Rusku v letošním roce 9,5 % poté, co centrální banka minulý týden nečekaně rozhodla o zachování klíčové úrokové sazby na úrovni 21 %.



Agentura Reuters s odvoláním na statistickou agenturu Rosstat uvádí, že k celkovému nárůstu výrazně přispěly sezónně nestálé ceny ovoce a zeleniny, když ceny okurek vzrostly za jediný týden o 8,3 % a ceny rajčat o 1,9 %.



Ceny vajec se podle agentury zvýšily o 1,7 % a mražených ryb o 1,4 %.



Centrální banka původně odhadovala letošní inflaci na maximálně 8,5 %.



Volodymyr Zelenskyj ve středu vedl telefonát se Šigeru Išibou.



Během hovoru ukrajinský prezident poděkoval japonskému premiérovi za rozhodnutí vlády převést další 3 miliardy dolarů zajištěné ze zmrazených ruských aktiv.



V přečteném záznamu hovoru Zelenského kanceláře se uvádí, že poděkoval Japonsku za celkovou humanitární a finanční pomoc ve výši 12 miliard dolarů poskytnutou Ukrajině.



V prohlášení Zelenského se uvádí:



Jsem vděčný za rozhodnutí japonské vlády převést na Ukrajinu další 3 miliardy dolarů zajištěné ze zmrazených ruských aktiv a za další pomoc na energetické vybavení a výstavbu krytů. Dohodli jsme se, že se sejdeme, abychom pokračovali v dialogu.





Ruské ministerstvo zahraničí obvinilo NATO, že se snaží udělat z Moldavska logistické centrum pro zásobování ukrajinské armády.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová uvedla, že v posledních měsících došlo podle ní k rozsáhlému transferu zbraní do Moldavska, uvedla agentura Reuters.



Obvinila také západní alianci, že se snaží přiblížit svou vojenskou infrastrukturu Rusku.



Ukrajinský ministr energetiky German Galuščenko na Facebooku uvedl, že Rusko „masivně útočí na energetický sektor“ a že provozovatel přenosové soustavy zavedl omezení dodávek elektřiny, aby minimalizoval dopady.



Největší ukrajinská soukromá energetická společnost DTEK, jejíž zařízení bylo při útoku vážně poškozeno, uvedla v aplikaci Telegram: „V letošním roce se jedná o 13. masivní útok na ukrajinský energetický sektor a 10. masivní útok na energetická zařízení společnosti.“



Americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková uvedla: „Ruský vánoční dárek Ukrajině: více než 70 raket a 100 dronů namířených na ukrajinské rodiny slavící ve svých domovech a na energetickou infrastrukturu, která je udržuje. Již třetí sváteční období Rusko využívá zimu.“



Při nedávných ruských útocích na Ukrajině byli zabiti nejméně čtyři civilisté, uvedla BBC. S odvoláním na místní představitele a ukrajinskou veřejnoprávní televizi Suspilne byla jedna osoba zabita v Dněpropetrovsku při ostřelování (včera), další úmrtí byla dnes hlášena v Doněcku, Chersonu a Charkově.



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské síly převzaly kontrolu nad osadou Vidrodžennia na východě Ukrajiny.





Jedna žena zahynula poté, co padající trosky ze sestřeleného ukrajinského dronu způsobily výbuch a smrtelný požár v nákupním centru ve městě Vladikavkaz v ruské Severní Osetii, uvedl místní gubernátor.

