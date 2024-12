V Gaze zahynula zimou další holčička, zatímco se Izrael a Hamás dohadovaly o příměří

26. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Třítýdenní Sila je podle lékařů třetím dítětem, které v posledních dnech zemřelo na následky zimy ve stanových táborech v Gaze



V Gaze přes noc zahynulo zimou děvčátko, zatímco Izrael a Hamás se vzájemně obviňovaly z komplikování snah o příměří, které by mohlo ukončit 14 měsíců trvající válku.



Třítýdenní dítě bylo podle lékařů už třetím, které v posledních dnech zemřelo na následky chladu ve stanových táborech v Gaze.



Tato úmrtí podtrhují bídné podmínky, v nichž se stovky tisíc Palestinců tísní v často chatrných stanech poté, co uprchli před izraelskou ofenzívou.



Podle údajů ministerstva zdravotnictví, které při sčítání nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty, izraelské bombardování a pozemní invaze v Gaze zabily více než 45 000 Palestinců, z toho více než polovinu žen a dětí. V Gaze přes noc zahynulo zimou děvčátko, zatímco Izrael a Hamás se vzájemně obviňovaly z komplikování snah o příměří, které by mohlo ukončit 14 měsíců trvající válku.Třítýdenní dítě bylo podle lékařů už třetím, které v posledních dnech zemřelo na následky chladu ve stanových táborech v Gaze.Tato úmrtí podtrhují bídné podmínky, v nichž se stovky tisíc Palestinců tísní v často chatrných stanech poté, co uprchli před izraelskou ofenzívou.Podle údajů ministerstva zdravotnictví, které při sčítání nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty, izraelské bombardování a pozemní invaze v Gaze zabily více než 45 000 Palestinců, z toho více než polovinu žen a dětí.









Ofenzíva způsobila rozsáhlou destrukci a vyhnala z domovů asi 90 % z 2,3 milionu obyvatel Gazy, často i několikrát.



Statisíce lidí se tísní ve stanových táborech podél pobřeží, nastává chladná a vlhká zima. Skupiny poskytující pomoc se snaží dodávat potraviny a zásoby a tvrdí, že je nedostatek přikrývek, teplého oblečení a palivového dřeva.



Izrael zvýšil množství pomoci, kterou pouští na území, a tento měsíc dosáhl průměrného počtu 130 nákladních aut denně, což je více než 70 aut denně v říjnu a listopadu.



Přesto zůstává toto množství výrazně nižší než v předchozích měsících a OSN tvrdí, že není schopna distribuovat více než polovinu pomoci, protože izraelské síly odmítají povolení k pohybu v Gaze nebo je to kvůli rozmáhajícímu se bezpráví a krádežím z kamionů.



Otec třítýdenní Sily, Mahmúd al-Fasíh, ji zabalil do deky, aby se ji pokusil udržet v teple v jejich stanu v oblasti Muwasi u města Chán Júnis, ale nestačilo to, řekl agentuře Associated Press.



Stan podle něj nebyl utěsněn před větrem a země byla studená, protože teploty v úterý večer klesly na 9 °C. Muwasi je pustá oblast dun a zemědělské půdy na středomořském pobřeží Gazy.



„Přes noc byla velká zima a jako dospělí jsme to ani nemohli vydržet. Nemohli jsme se zahřát,“ řekl. Sila se přes noc třikrát probudila s pláčem a ráno ji našli bez reakce, se ztuhlým tělem.



„Byla jako dřevo,“ řekl al-Faseeh. Odvezli ji do polní nemocnice, kde se ji lékaři snažili oživit, ale její plíce se již zhoršily. Snímky Síly pořízené agenturou AP ukazovaly holčičku s fialovými rty a bledou skvrnitou kůží.



Ahmed al-Farra, ředitel dětského oddělení nemocnice Nasser v Chán Júnisu, potvrdil, že dítě zemřelo na podchlazení. Uvedl, že v předchozích 48 hodinách byly do nemocnice přivezeny další dvě děti - jedno třídenní a druhé měsíční -, které zemřely na podchlazení.



Mezitím se naděje na příměří ve středu zkomplikovaly, protože Izrael a militantní skupina Hamás, která Gazu řídí, si vyměňovaly obvinění ze zdržování dohody. V posledních týdnech se zdálo, že se obě strany blíží k dohodě, která by přivedla domů desítky rukojmích držených militanty v Gaze, ale objevily se neshody.



Přestože Izrael a Hamás vyjádřily optimismus, že se podařilo dosáhnout pokroku na cestě k dohodě, zůstávají sporné body týkající se výměny rukojmích za palestinské vězně a stažení izraelských jednotek z Gazy, tvrdí lidé zapojení do rozhovorů.



Ve středu Hamás obvinil Izrael ze zavedení nových podmínek týkajících se stažení z Gazy, vězňů a návratu vysídlených osob, což podle něj dohodu zdržuje.



Izraelská vláda obvinila Hamás z nedodržování již dosažených ujednání.“ Přesto obě strany uvedly, že jednání pokračují.



Izraelský vyjednávací tým, který zahrnuje členy zpravodajských služeb a armády, se v úterý večer vrátil z Kataru na interní konzultace po týdnu, který Izrael označil za „významné jednání“.





Sporadická jednání probíhají již rok, ale v posledních týdnech došlo k obnovení snahy o dosažení dohody.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0