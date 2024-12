Ježíšovo narození by pravděpodobně upadlo v zapomnění - nebýt morové epidemie

25. 12. 2024

Když římskou říši zasáhla děsivá pandemie podobná ebole, křesťanství nabídlo řešení, které staré způsoby neumožňovaly





V našich vánočních představách se vedle Ježíška, Panny Marie, andělů a pastýřů objevují starobylé symboly, jako jsou jedle, jmelí, cesmína a břečťan. Tato směs pohanských a křesťanských tradic nám připomíná, že Vánoce byly navrstveny na mnohem starší svátky uprostřed zimy. Nebýt ničivé pandemie, která se ve třetím století našeho letopočtu přehnala římskou říší, Ježíšovo narození by se v našich oslavách zimního slunovratu pravděpodobně vůbec neobjevilo, upozorňuje Jonathan Kennedy. V našich vánočních představách se vedle Ježíška, Panny Marie, andělů a pastýřů objevují starobylé symboly, jako jsou jedle, jmelí, cesmína a břečťan. Tato směs pohanských a křesťanských tradic nám připomíná, že Vánoce byly navrstveny na mnohem starší svátky uprostřed zimy. Nebýt ničivé pandemie, která se ve třetím století našeho letopočtu přehnala římskou říší, Ježíšovo narození by se v našich oslavách zimního slunovratu pravděpodobně vůbec neobjevilo,





Máme-li věřit Novému zákonu, Ježíš toho do svého krátkého života stihl vměstnat opravdu hodně. Ale navzdory všem svým moudrým slovům, dobrým skutkům a zázrakům - nemluvě o příslibu věčného života - nebyl Kristus nic víc než vůdce obskurní sekty judaismu, když ho Římané v roce 33 n. l. ukřižovali.



Bible nás informuje, že ráno v den svého nanebevstoupení měl Ježíš 120 stoupenců. Petrovo kázání jejich počet do konce dne zvětšilo na 3 000 - tento exponenciální růst však nepokračoval.



Poté, co židé v Palestině hromadně nekonvertovali ke křesťanství, obrátili Ježíšovi následovníci svou pozornost k pohanům. Dosáhli určitého pokroku, ale naprostá většina lidí v celé říši se nadále modlila k římským bohům.



Podle Barta D. Ehrmana, autora knihy Triumf křesťanství, bylo v roce 200 n. l. po celé říši roztroušeno asi 150 000 křesťanů. To představuje 0,25 % obyvatelstva - podobně jako je dnes podíl svědků Jehovových ve Velké Británii.



Na konci třetího století se pak stalo něco pozoruhodného. Počet křesťanských pohřbů v římských katakombách prudce vzrostl. Stejně tak se zvýšila četnost křesťanských křestních jmen v papyrových dokumentech, které se zachovaly díky vyprahlým pouštním podmínkám v Egyptě. Křesťanství se stávalo masovým fenoménem. V roce 300 n. l. žily v Římské říši přibližně 3 miliony křesťanů.



V roce 312 konvertoval ke křesťanství císař Konstantin. Neděle se stala dnem odpočinku. Z veřejných peněz se stavěly kostely, včetně kostela Vzkříšení v Jeruzalémě a staropetrské baziliky v Římě. V roce 380 se pak křesťanství stalo oficiální vírou říše.



Ve stejné době pohanství utrpělo to, co Edward Gibbon nazval „totálním vymýcením“. Jako by se staří bohové, kteří ovládali řecko-římský náboženský život přinejmenším od dob Homéra, jednoduše sbalili a odešli.



Kdyby Římané ve třetím a čtvrtém století nepřijali Ježíše s takovým nadšením, těžko si lze představit jinou cestu, kterou by se křesťanství proměnilo ve světové náboženství. Abychom pochopili, co tuto zásadní změnu způsobilo, musíme se zamyslet nad tím, proč byla římská společnost v té době tak vnímavá k odhození starého systému víry a přijetí nového náboženství.



V době svého největšího rozkvětu sahala římská říše od Hadriánova valu v Británii až k Rudému moři a od Atlantského oceánu k Černému moři. Hlavní město císařství mělo asi 1 milion obyvatel. Alexandrie měla asi polovinu obyvatel a Antiochie a Kartágo něco málo přes 100 000 obyvatel.



Zboží a lidé se pohybovali sem a tam po celém Středomoří, i když obchodníci se vydávali mnohem dál. Velikost, propojenost a urbanizace činily římský svět pozoruhodným, ale také vytvářely ideální podmínky pro šíření ničivých pandemií.



Cypriánův mor byl poprvé zaznamenán v Egyptě v roce 249. Pandemie zasáhla Řím v roce 251 a trvala nejméně dvě následující desetiletí. Někteří historici tvrdí, že způsobila období politické nestability a hospodářského rozvratu známé jako krize třetího století, které téměř způsobilo rozpad říše. Pro jiné historiky byl Cypriánův mor jen jedním z aspektů této starověké polykrize.



Identitou patogenu si nemůžeme být jisti. Biskup Cyprián z Kartága, který dal pandemii jméno, popsal příznaky zahrnující vysokou horečku, zvracení, průjem a krvácení z uší, očí, nosu a úst. Na základě tohoto popisu je nejpravděpodobnějším kandidátem virová hemoragická horečka podobná ebole. Podle jedné kroniky pandemie v době svého vrcholu zabíjela v hlavním městě 5 000 lidí denně. Odhaduje se, že počet obyvatel Alexandrie klesl z přibližně 500 000 na 190 000. I kdybychom brali v úvahu nadsázku, šlo zjevně o děsivou pandemii.



Když umírají vaši přátelé, rodina a sousedé a existuje reálná vyhlídka, že brzy zemřete i vy, je přirozené přemýšlet, proč se to děje a co vás čeká v příštím životě. Historik Kyle Harper a sociolog Rodney Stark tvrdí, že křesťanství v době kyperského moru zažívalo rozmach, protože v této znepokojivé době poskytovalo uklidňující návod k životu.



Řecko-římská božstva byla rozmarná a lhostejná k utrpení. Když se Apollón rozzlobil, procházel se po Olympu a nevybíravě střílel morové šípy na smrtelníky pod sebou. Pohané mu přinášeli oběti, aby ho usmířili. Kdo mohl, utekl.



Pohanství poskytovalo těm, které zasáhla nemoc, jen malou útěchu. Staří bohové neodměňovali dobré skutky, a tak mnozí pohané nechávali nemocné „polomrtvé na ulici“, jak uvádí alexandrijský patriarcha biskup Dionýsios. Smrt byla nevábnou vyhlídkou, protože znamenala nejistou existenci v podsvětí.



Naproti tomu Ježíšovo poselství nabízelo smysl a naději. Utrpení na zemi bylo zkouškou, která věřícím pomohla vstoupit po smrti do nebe. Věčný život v ráji je docela dobrá odměna, ale křesťanství poskytovalo i další hmatatelnější výhody.



Od křesťanů se očekávalo, že budou svou lásku k Bohu projevovat laskavými skutky vůči nemocným a potřebným. Nebo jak to vyjádřil Ježíš: Cokoli uděláte pro mé nejslabší bratry a sestry, pro mě uděláte.



Povzbuzeni příslibem posmrtného života se křesťané drželi při sobě a zapojovali se. Dionýsius popisuje, jak se „nedbajíce na nebezpečí, starali o nemocné a pečovali o každou jejich potřebu“. První křesťané mohli zachránit mnoho nemocných tím, že jim dali vodu, jídlo a přístřeší. I dnes jsou hydratace a výživa důležitými prvky pokynů Světové zdravotnické organizace pro léčbu eboly.



Jak Stark a Harper zdůrazňují, skutečnost, že tolik křesťanů přežilo a že křesťané dokázali zachránit pohany opuštěné svými rodinami, poskytla nejlepší náborový materiál, jaký si mohlo jakékoli náboženství přát: „zázraky“.





Bez těchto zázraků by Římané nepřijali Ježíšovo poselství s takovým nadšením a křesťanství by pravděpodobně zůstalo obskurní sektou. V této alternativní realitě bychom pravděpodobně stále zdobili své domovy stálezelenými rostlinami, které by symbolizovaly odolnost a vitalitu přírody uprostřed zimy. Příběh o narození Ježíška by se však ztratil na smetišti dějin.







