Ukrajina sděluje, že zasáhla vojenské zařízení v Rusku

26. 12. 2024

čas čtení 5 minut

Ukrajinská armáda uvedla, že její letectvo v minulých dnech provedlo úder na vojenský průmyslový objekt v ruské Rostovské oblasti



Zařízení ve městě Kamensk-Šachtinskij sloužilo k výrobě pevného paliva pro balistické rakety používané při ruských útocích na Ukrajinu, uvedla ukrajinská armáda. Neuvedla datum útoku ani jaké škody byly způsobeny.







Zařízení ve městě Kamensk-Šachtinskij sloužilo k výrobě pevného paliva pro balistické rakety používané při ruských útocích na Ukrajinu, uvedla ukrajinská armáda. Neuvedla datum útoku ani jaké škody byly způsobeny.



Rusko je ochotno spolupracovat s nastupující administrativou Donalda Trumpa na zlepšení vztahů, ale je na Washingtonu, aby udělal první krok, uvedl ministr zahraničí Sergej Lavrov.





Trump, který se 20. ledna vrátí do funkce prezidenta, se stylizuje do role mistra v uzavírání dohod a slíbil urychleně ukončit válku na Ukrajině, ale nestanovil, jak by toho mohl dosáhnout.







Lavrov to řekl novinářům v Moskvě:

Padající trosky ze sestřeleného ukrajinského dronu způsobily výbuch a smrtelný požár v nákupním centru ve městě Vladikavkaz v ruském regionu Severní Osetie, uvedl ve středu místní gubernátor. V nákupním centru byla údajně zabita jedna žena.







Zdroj v angličtině ZDE

1

451

Pokud signály, které přicházejí od nového týmu ve Washingtonu, aby obnovil dialog, který Washington přerušil po zahájení speciální vojenské operace (války na Ukrajině), jsou vážné, samozřejmě na ně budeme reagovat.Ale Američané dialog (přerušili), takže by měli udělat první krok., což je oznámení, které následuje po zabití vysoce postaveného ruského generála minulý týden.Federální bezpečnostní služba, nejvyšší nástupce KGB známý pod ruskou zkratkou FSB, v prohlášení, které přinesly ruské tiskové agentury, uvedla, že zatkla čtyři Rusy obviněné z příprav vraždy vysokých představitelů ministerstva obrany.FSB uvedla, že podezřelí organizátoři útoků plánovali zabít jednoho z vysokých důstojníků pomocí dálkově řízené bomby umístěné v autě. Dodala, že další vysoký vojenský představitel měl být zavražděn výbušným zařízením ukrytým v obálce. Agentura neuvedla jména vojenských důstojníků, kteří byli cílem údajného spiknutí.FSB zveřejnila video zachycující zatčení a výslech podezřelých, jejichž jména nebyla uvedena.Při útoku ruského dronu na centrální tržiště v ukrajinském městě Nikopol bylo ve čtvrtek ráno zraněno osm osob, uvedly místní úřady.Sedm z nich bylo hospitalizováno poté, co útok poškodil několik stánků na tržišti, napsal dněpropetrovský gubernátor Serhij Lysak prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv Telegram.Útok bezpilotního letounu přišel poté, co Rusko na Štědrý den zaútočilo na energetickou soustavu země a v regionu zahynul jeden člověk.Ukrajinská armáda ve čtvrtek uvedla, že sestřelila 20 dronů z 31, které Rusko přes noc vypustilo. Z 31 dronů 11 „imitátorů dronů“ nedosáhlo svých cílů kvůli aktivnímu nasazení ze strany ukrajinské armády, uvedla, která by zajistila bezpečnost Ruska i jeho sousedů, uvedl ministr zahraničí Sergej Lavrov.Vyjádřil podezření, že slabé příměří by Západ využil k opětovnému vyzbrojení Ukrajiny, a dodal:Příměří je cesta nikam.Potřebujeme konečné právní dohody, které stanoví všechny podmínky pro zajištění bezpečnosti Ruské federace a samozřejmě i legitimních bezpečnostních zájmů našich sousedů.Dodal, že Moskva chce, aby právní dokumenty byly vypracovány tak, aby zajistily „nemožnost porušování těchto dohod“.Uvedl také, že Ukrajina opakovaně zasahuje civilní cíle v Rusku západními raketami a drony a Moskva bude reagovat. Rusko se zaměřuje pouze na vojenské objekty a infrastrukturu a „není v našich pravidlech zasahovat civilní cíle“, dodal.Odděleně Lavrov uvedl, že nový vládce Sýrie označil vztahy s Ruskem za dlouhodobé a strategické a že Moskva toto hodnocení sdílí.Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov v pondělí uvedl, že Rusko je v kontaktu s novou syrskou administrativou jak na diplomatické, tak na vojenské úrovni.Dodala, že z 31 dronů 11 „imitátorů-dronů“ nedosáhlo svých cílů kvůli aktivnímu nasazení ze strany ukrajinské armády., a označil ruský útok na Boží hod proti některým ukrajinským městům a energetické infrastruktuře za „nehorázný“.V důsledku útoku zůstalo půl milionu lidí v Charkovské oblasti bez vytápění při teplotách jen několik stupňů Celsia nad nulou, zatímco v hlavním městě Kyjevě i jinde došlo k výpadkům proudu.Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 59 ze 78 ruských raket a 54 ze 102 bezpilotních letounů odpálených přes noc a ve středu ráno, uvedla ukrajinská armáda.