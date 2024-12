Rusko a Írán podepíší v předvečer Trumpovy inaugurace strategickou dohodu

27. 12. 2024

čas čtení 1 minuta

Rusko a Írán plánují podepsat novou dohodu o strategickém partnerství několik dní před inaugurací nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rusko a Írán plánují podepsat novou dohodu o strategickém partnerství několik dní před inaugurací nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle médií nová dohoda, která by mohla být uzavřena jen několik dní před Trumpovou inaugurací 20. ledna, signalizuje pokus Íránu a Ruska spojit síly uprostřed rostoucí izolace na světové scéně.

Na dohodě s Íránem se pracovalo mnoho let. Na začátku roku 2022 ruské ministerstvo zahraničí oznámilo dokončení prací na "nové významné mezistátní dohodě", aniž by poskytlo podrobnosti.

Na konci října 2024, několik dní poté, co se ruský prezident Vladimir Putin setkal s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjanem na summitu BRICS v Kazani, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že dohoda bude připravena k podpisu v blízké budoucnosti a "upevní závazek stran k úzké obranné spolupráci a interakci".

Později Lavrov řekl, že dohoda o komplexním strategickém partnerství mezi zeměmi bude "důležitým faktorem při posilování rusko-íránských vztahů".

Nový bilaterální dokument nahradí dvacetiletou strategickou dohodu podepsanou mezi Íránem a Ruskem v roce 2001 a prodlouženou v roce 2020.

V posledních několika letech Spojené státy a jejich spojenci zavedli řadu sankcí proti Rusku a Íránu, první kvůli totální invazi na Ukrajinu 24. února 2022 a proti Teheránu kvůli obavám z tajných pokusů o vývoj jaderných zbraní.

Od roku 2022 Írán předává Rusku drony, kterými útočí na Ukrajinu (navzdory četným důkazům to Teherán popírá). V létě 2024 západní média informovala, že Ruská federace by mohla obdržet stovky íránských balistických raket krátkého doletu. Podle The Times bylo na začátku září více než 200 těchto raket dodáno do přístavu v Kaspickém moři.

Zdroj v angličtině: ZDE

0