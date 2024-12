Přátelé, kamarádi a agenti cizího vlivu

31. 12. 2024

Ale jak je rozlišit? Je to složité. Zeptejte se Borise Johnsona nebo mého budoucího šéfa Jamese Hardinga, píše britská novinářka Carole Cadwalladr



Šťastné a veselé Vánoce z nejhlubšího Walesu, kde píšu tyto řádky uprostřed kopců a údolí, které ukrývají jeden ze „ztracených deštných pralesů“ v Británii, což je příhodná kulisa pro tento týdenní newsletter připomínající Hru o trůny.



Vzrušující zpráva: novinářský projekt, na kterém jsem pracovala poslední rok, se konečně uskutečnil. Sergej a Westminsterský špionážní kruh je nový investigativní podcast, který jsem napsala s Peterem Jukesem, zakladatelem a výkonným redaktorem Byline Times, a Ruth Abrahamsovou, skvělou zvukovou producentkou na volné noze, a tento týden zahajujeme jeho vysílání, přičemž první dva díly vyjdou příští týden.



Je to příběh o tom, jak Kreml pronikl do nejvyšších pater britského establishmentu, vyprávěný prostřednictvím úžasné postavy: aktivisty Konzervativní strany ruského původu, který se stal whistleblowerem, Sergeje Crista.



Sergej se snaží odhalit ruské vměšování do dění ve Spojeném království od roku 2011, kdy ho poprvé oslovil diplomat z ruské ambasády a nabídl mu, že do Konzervativní strany nasměruje finanční prostředky.



A jeho úsilí - a odmítnutí britských bezpečnostních služeb vyšetřovat - nám dalo páteř pro devítidílný špionážní thriller s několika upřímně neuvěřitelnými zvraty.



Abyste věděli, kam se děj ubírá, představíme vám dvě z postav. Vlevo Sergej Nalobin, ruský diplomat, jehož činy celý příběh odstartovaly. Nakonec byl vyhoštěn z Británie (a později z Estonska) a nyní je zpět v Moskvě na vysoké pozici na ministerstvu zahraničních věcí. A bývalý premiér Boris Johnson, muž, jehož snaha vylepšit si reputaci podporou Ukrajiny zastírá minulost plnou znepokojivých vztahů s klíčovými kremelskými vlivnými osobami.



Dráteník, krejčí, voják... premiér?



Více o podcastu najdete zde a pokud máte zájem, přihlaste se k odběru na Apple, Spotify nebo Amazonu, abyste dostávali epizody každý týden, jakmile vyjdou.



Důvod vzniku tohoto podcastu je příběh sám o sobě. Pokud jste si v minulém týdnu přečetli titulky o tom, že Labouristická strana odmítá zpřísnit zákon, aby zabránila Elonu Muskovi darovat 100 milionů dolarů ultrapravicové Reformní straně Nigela Farage, a myslíte si, že Británie se náměsíčně řítí do katastrofy, která čeká na svou příležitost, máte pravdu.



Technologické otřesy, které převrátily naše volební zákony a naši schopnost chránit volby, jsou od listopadu 2016 v popředí zájmu mé práce. A navzdory všemu, co nyní víme o tom, jak funguje online ovlivňování a manipulace, jak zlovolní aktéři využívají slabin našich zákonů, jak temné peníze zaplavují naši politiku a jak to technologické platformy umožňují a usnadňují, nebyl přijat jediný nový zákon.



Jsme zcela zranitelní vůči manipulaci a vměšování zvenčí. To je ta technologická část. A Musk, který má přístup k penězům, flotile raket, globální komunikační platformě - a nyní i k americké vládě - je jedinečně nebezpečný fenomén.



To je důvod, proč jsem v roce 2020, po zveřejnění zprávy o Rusku, jejíž zveřejnění se Boris Johnson opakovaně snažil zablokovat, pomohla dát dohromady mezistranickou skupinu šesti poslanců - tří poslanců a tří členů Sněmovny lordů -, kteří zahájili právní kroky proti vládě za to, že nevyšetřila zahraniční vměšování do britské politiky, což byl první krok k ochraně našich volebních procesů.





Více informací o tomto úsilí si můžete přečíst zde . Případ nyní putuje k Evropskému soudu pro lidská práva, kde byl urychleně projednán (to je relativní termín, jde o neuvěřitelně pomalý proces), protože má význam pro ostatní členské státy. Stojí za to zdůraznit, že jeden z původních stěžovatelů - Chris Bryant, labouristický poslanec za Rhonddu - je nyní státním ministrem pro ochranu údajů a telekomunikace - a Richard Hermer, který napsal naše (velmi silné a přesvědčivé) podání štrasburskému soudu, je nyní generálním prokurátorem. Kéž by to konečně bylo slyšet, mohl by se prostě dohodnout sám se sebou a dát nám naše vyšetřování.





Záměrem seriáluje po osm z devíti dílů tohle všechno ignorovat a soustředit se na Sergejův neuvěřitelný příběh, který začíná tím, že spolu s novinářem Guardianu a bývalým moskevským zpravodajem Lukem Hardingem rozbíjí ruskou vlivovou operaci, a pak se sám pouští do některých ruských aktivních opatření.Knihu zaplatila veřejnost a obrovský dík patří všem, kteří přispěli do původního crowdfundingu organizovaného neziskovou organizací Citizens, kterou jsem v roce 2020 spoluzakládala. Ruth, producentka, to všechno zvládla s docela malým rozpočtem (zvláštní poděkování patří Philu Channellovi, našemu skvělému skladateli). Co nás však stálo více než rozpočet - a zpozdilo spuštění - jsou náklady na právní krytí.Všechno v tomto příběhu s sebou nese určitou míru rizika. Poprvé jsem se Sergejem Cristem hovořila již v roce 2017 a v roce 2017 jsem napsala o Nalobinově pronikání do britského establishmentu, což byl článek, který urychlil zuřivou reakci téměř všech zmíněných, včetně ruského velvyslanectví, které napsalo Guardianu opakované dopisy o článku a o mně („špatné novinářce“). Další osoba zmíněná v tomto článku (můžete si to domyslet) o několik dní později spustila urážlivé video o mé osobě a následně mě zažalovala.Tento případ SLAPP má nadále následky, včetně nákladů na potřebné právní krytí. Pokud si můžete dovolit přihodit pár liber do crowdfundingu, abyste pomohli pokrýt tento nedostatek, budeme vám velmi vděční. Je to příběh, který je třeba vyprávět, a já jsem opravdu hrdá na to, čeho se nám podařilo dosáhnout.V posledních týdnech se v Británii objevil další třaskavý špionážní příběh, který byl v centru pozornosti. Soud konečně povolil, aby byl údajný čínský špion, který se přátelil s princem Andrewem, jmenován jako Jang Tengbo. A příběh o tom, jak si pěstoval přátele a vliv po celém hlavním městě v rámci toho, co britské úřady považují za čínskou vlivovou operaci, je téměř kopií toho, co dělal Sergej Nalobin ve prospěch Ruska.Abychom byli k princi Andrewovi spravedliví, je tím, čemu kreminologové říkají „užitečný idiot“, tedy někdo, kdo se nesnaží aktivně pomáhat cizímu státu získat vliv, ale je náchylný k manipulaci buď kvůli naivitě, nebo přitažlivosti k moci, penězům či vlivu.Možná si vzpomenete, že jsem minulý týden psala o další osobě, která byla vtažena do vlivového okruhu Jang Tengba: o mém novém šéfovi, zakladateli a vydavateli společnosti Tortoise Media Jamesi Hardingovi, který nedávno koupil mé noviny Observer.V roce 2019 byl Tengbo předsedou 15. světového sjezdu čínských podnikatelů a pomáhal jej organizovat a Harding moderoval jeho plenární panel. Zúčastnil se ho také princ Andrew.Lord Rothschild, Hardingův blízký přítel a mentor a obchodní partner otce jeho ženy, byl ostatně členem řídícího výboru konference.Harding nechtěl odpovědět na otázky, zda on nebo Tortoise Media dostali zaplaceno nebo zda měl s Tengbo nějaké další kontakty, ale deník Telegraph objevil další drobnost.Uvádí, že dva roky po této konferenci zesnulý lord Rothschild „hostil ve svém sídle z 19. století společnost údajného čínského špiona na ‚akci věnované změnám klimatu‘.V článku Telegraphu se neuvádí, že tato „akce o změně klimatu“ byla ve skutečnosti „fórum o odpovědné energii“ společnosti Tortoise Media, které společně pořádali lord Rothschild a James Harding.Jedná se o stejné výroční fórum, na kterém James Harding začátkem tohoto měsíce hostil vedoucí pracovníky z oblasti fosilních paliv, zatímco novináři Guardianu stávkovali na protest proti „prodeji“ deníku Observer a více než 100 novinářů Hardingově skupině Tortoise Media. Ve stejný den také Scott Trust, vlastník deníků Guardian a Observer, schválil tento „prodej“.A ve stejný den, kdy jsem minulý týden informovala o tom, že v poradním sboru fóra zasedají ne jeden, ale dva bývalí členové představenstva nyní sankcionované ruské ropné společnosti Rosněfť, a že ho letos sponzorovala Brunswick Group, městská firma zabývající se PR a public affairs.Pozvání údajného čínského špiona na fórum o fosilních palivech, které pořádá zpravodajská organizace ve spolupráci s firmou pro veřejné záležitosti, nejenže podtrhuje obavy mých kolegů a mě z budoucnosti, do níž nás Guardian posílá. Zdůrazňuje také jednu z klíčových reforem, kterou britská vláda nutně potřebuje zavést: zákon o registraci zahraničních agentů, FARA.Mnohá předvolání, zatčení a odsouzení, která vyplynula z vyšetřování FBI ohledně ruského útoku na prezidentské volby v roce 2016, byla možná jen díky FARA. Zatímco Zpráva o Rusku odhalila, že naše vlastní zpravodajské služby ani nedostaly za úkol pátrat. A naše absence zákona FARA je jen jednou zející dírou v naší národní bezpečnosti v době, kdy šéf MI6 prohlásil, že nikdy neviděl svět v nebezpečnější situaci.Tento týden se bývalá redaktorka pořadu BBC Today Sarah Sandsová postavila na obranu svého bývalého šéfa Jamese Hardinga na stránkách listu „i“.Sandsová píše o stávce novinářů deníků Guardian a Observer na protest proti „prodeji“ Observeru Hardingově společnosti Tortoise Media a připisuje ji myšlence, že novináři „špatně snášejí změny“. Harding, který jako šéf zpravodajství BBC jmenoval Sandsovou do této funkce, je podle ní výjimkou, protože jako bývalý obchodní novinář „rozumí tomu, jak vybudovat finanční model“, a je tak šarmantní, že ji jednou přesvědčil, aby informovala o výročí Balfourovy deklarace:Je to skvělý článek pro pochopení toho, jak fungují britská média, a Sandsové je třeba poděkovat za to, že to tak jasně vyložila. Harding dal Sandsové práci ve stěžejním pořadu BBC Today a její manžel Kim Fletcher je vedoucím partnerem skupiny Brunswick. To je PR firma ze City, která zastupuje saúdskoarabskou státní ropnou společnost Aramco, spolupracuje s Tortoise Media na jejích aktivitách v oblasti „odpovědné energetiky“ a řídí její mediální a komunikační operace v souvislosti s převzetím Observeru.A Balfourova deklarace? Tu si možná pamatujete z hodin dějepisu. Bylo to epochální prohlášení, kterým britská vláda podpořila zřízení „národního domova pro židovský národ“ v Palestině, která byla tehdy součástí Osmanské říše. Možná si nepamatujete, že toto prohlášení učinil tehdejší ministr zahraničí Arthur Balfour druhému lordu Rothschildovi. To je dědeček zesnulého čtvrtého lorda Rothschilda, velkého přítele Jamese Hardinga, mentora, bývalého obchodního partnera jeho tchána a spolupracovníka údajného čínského špiona Jang Tengba.Aby se kruh uzavřel, Sarah Sandsová se objevuje ve filmu. Než začala pracovat pro Jamese Hardinga v BBC, redigovala London Evening Standard, který vlastnil Jevgenij Lebeděv. To je lord Lebeděv, baron z Hamptonu a Sibiře, kterého jeho velký přítel, jistý Boris Johnson, povýšil do Horní snběmovny, kde může vytvářet naše zákony.Jevgenijův otec, Alexandr Lebeděv, bývalý podplukovník KGB, který koupil deníky Independent a Evening Standard, má v podcastu něco jako hlavní roli, takže jsem zvědavý, co z toho udělá.Tento příspěvek je už příliš dlouhý, takže podrobnosti o novinářském krveprolití v Guardianu si nechám na příště, včetně novinářů, kteří odmítají přejít do firmy Tortoise z morálních důvodů (její téměř neexistující zpravodajství o Gaze). Stačí říct, že jsem jedním z více než 100 novinářů, které Guardian tento týden propustil, přičemž mnozí z nás mají buď smlouvu s nulovým úvazkem, nebo smlouvu „na volné noze“.Děkuji za vzkazy podpory. Nejde jen o to, že si novináři a čtenáři zaslouží něco lepšího, ale o to, že si to zasloužíme my všichni. Británie má beznadějně málo nezávislých médií.Závěrečná myšlenka: Guardian předává Tortoise Media nejen 233 let starý zpravodajský titul, ale také 5 milionů liber. Představte si, že by místo investice do konkurenta vynaložil tyto peníze na vybudování vlastního oceňovaného, ale nedostatečně personálně zajištěného audio týmu, který by vytvářel investigativní podcasty ve veřejném zájmu? Druhá série...Chcete-li dostávat nové příspěvky a podpořit mou práci, zvažte možnost stát se bezplatným nebo placeným odběratelem. Děkuji, jako vždy, Carole