In memoriam: Dobrý občan

31. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

Chci se zmínit o bývalém prezidentovi Jimmym Carterovi, který právě zemřel ve věku 100 let, píše Robert Reich, bývalý americký ministr práce.



Carter napsal 16. června 1977 následující věty a umístil je do sondy Voyager 1, která je nejvzdálenějším objektem od Země vyrobeným člověkem:





Tato sonda Voyager byla zkonstruována Spojenými státy americkými. Jsme společenství 240 milionů lidských bytostí z více než 4 miliard, které obývají planetu Zemi. My lidé jsme stále rozděleni do národních států, ale tyto státy se rychle stávají jednotnou globální civilizací.



Toto poselství vysíláme do vesmíru. Je pravděpodobné, že přežije i miliardu let do naší budoucnosti, kdy se naše civilizace hluboce změní a i povrch Země se může značně proměnit. Z 200 miliard hvězd v galaxii Mléčná dráha mohou některé - možná mnohé - planety být obývány vesmírnými civilizacemi. Pokud jedna taková civilizace zachytí Voyager a bude schopna porozumět obsahu těchto záznamů, zde je naše poselství:





"Toto je dárek od malého vzdáleného světa, důkaz našich zvuků, naší vědy, našich obrazů, naší hudby, našich myšlenek a našich pocitů. Snažíme se přežít náš čas, abychom se dožili toho vašeho. Doufáme, že se jednou, až vyřešíme problém, kterému čelíme, připojíme ke společenství galaktických civilizací. Tato deska představuje naši naději, naše odhodlání a naši dobrou vůli v obrovském a úžasném vesmíru.“





Dnes mě v tomto poselství zaujal optimismus - myšlenka, že se z nás na Zemi stává jednotná globální civilizace, která možná přežije další miliardy let a jednoho dne se připojí ke společenství galaktických civilizací.To vše zní kouzelně naivně právě teď, kdy světem zmítají války, hladomory a ničivé klimatické změny a kdy se Donald Trump chystá izolovat Ameriku od ostatního světa.Přesto byl Jimmy Carter optimistou, pokud jde o lidskou povahu. Slovo „civilizace“ se v jeho krátkém poselství objevuje pětkrát. Carter vášnivě věřil ve schopnost lidí vytvořit občanské společnosti, které by zvládly bestie v každém z nás. Civilizace zvítězí nad brutalitou. Lidskost nad nelidskostí.Carter byl věřící člověk, který žil podle tohoto jednoduchého občanského náboženství. Nejenže v druhých viděl dobro, ale také ho praktikoval. Nebyl zdaleka nejlepším prezidentem, jakého kdy Amerika měla, ale byl jedním z nejlepších a nejslušnějších lidí, kteří kdy byli prezidentem.Nikdy neztrácel optimismus. Šířil ho po celý svůj život. Šířil ho i do nejvzdálenějších koutů vesmíru.Nechť v tomto vesmíru odpočívá v pokoji.