Channel 4 News: Nekonečná hrůza v Gaze pokračuje. Izrael zavraždil za posledních 24 hodin dalších 48 lidí

30. 12. 2024

čas čtení 7 minut



Za posledních 24 hodin bylo v Gaze zabito 48 lidí, izraelská armáda tvrdí, že úder na Al Wafa byl zaměřen na jednotky Hamásu působící uvnitř, a tvrdí, že byly využívány ke koordinaci útoků proti. Izraeli, Totéž tvrdili o nemocnici Kamal Adwan v severní Gaze, což nemocnice důrazně popřela. Na záběrech, které IDF včera večer zveřejnily, je vidět, jak vojáci vtrhli do budovy a všechny vyhnali ven. zadrželi 240 lidí, včetně desítek zdravotníků a ředitele nemocnice.





V Izraeli protestující nadále požadují dohodu o návratu rukojmích domů. Na náměstí Demokracie v Tel Avivu se shromáždily tisíce lidí, kteří požadovali ukončení konfliktu.

Izraelec: „Chci vidět konec války. Podporuji cíl zničit Hamás, protože dělal hrozné věci, ale myslím, že jsme to udělali, jak jen to bylo možné, a musíme uzavřít příměří a ukončit válku a dostat rukojmí zpátky a nevidím nikoho, kdo by dělal něco pro to, aby se to rozjelo.“

Reportér: Zprávy o pokroku v jednáních o příměří se nyní zdají být depresivně vzdálené, a to i proto, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu, kterého zde vidíme před třemi dny, je v nemocnici, kde mu odstraňují prostatu. V Gaze si však nikdo neoddechl. Utrpení a počet mrtvých jen roste.

This is HORRIBLE news



Please bring awareness to this https://t.co/QihvL5B61I — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) December 29, 2024

This photo needs to be the front page of every news paper in the world.



The last photo of Dr. Hussam Abu Safiya, detained after refusing to abandon his colleagues and patients. pic.twitter.com/G4JX8647P6 — Mohamad Safa (@mhdksafa) December 29, 2024

1/5 Jsme nesmírně znepokojeni osudem a stavem Dr. Hussama Abu Safiyi, ředitele nemocnice Kamal Adwan, který byl zadržen izraelskými silami spolu s dalšími osobami během razie v nemocnici 27. prosince. Musí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěn.





1/5 We are extremely concerned over the fate & wellbeing of Dr. Hussam Abu Safiya, director of Kamal Adwan hospital who was detained by Israeli forces along with others during a raid on the hospital on 27 December. He must be released immediately and unconditionally. pic.twitter.com/nwqq95pLEc — Amnesty MENA (@AmnestyMENA) December 29, 2024







Mír s vámi a nechť vás provází Alláhovo milosrdenství a požehnání.Jsme rodina Dr. Hussama Abu Safiyi. Je všeobecně známo, jaké nesmírné úsilí od začátku války vynaložil na podporu jediného systému zdravotní péče pro obyvatele severní Gazy - vaše rodiny, přátele a příbuzné.V poslední době jeho obětavost pokračovala i po vojenské operaci v severní Gaze, která následovala po 84 dní trvajícím obléhání.Během této doby čelil nejtěžším zkouškám, včetně hladu, útlaku, bombardování a výhrůžek, a to vše kvůli pacientům.Tragicky přišel o svého milovaného syna Ibrahima, a byl rovněž těžce zraněn. Je důležité podotknout, že doktor Hussam je svými zraněními poznamenán dodnes.Osud našeho otce neznáme, a proto vás vyzýváme, abyste se zasadili o jeho rychlé propuštění ze zajetí prostřednictvím tlaku na média, výzev a sdílení zpráv.Náš otec v současné době trpí extrémní zimou. Mnozí z vás slyšeli od propuštěných očitých svědků o podmínkách, kterým musel čelit, včetně toho, že byl nucen svléknout si oblečení a lékařský plášť, které byly použity k tomu, aby z něj udělali živý štít.Vyzýváme každého soucitného člověka a všechny mezinárodní organizace a instituce, aby přijaly opatření.MedGlobal jednoznačně odsuzuje brutální narušení chráněného zdravotnického prostoru, když naši kolegové informují o 50 mrtvých, včetně pěti zdravotníků, při izraelských vojenských úderech na nemocnici Kamal Adwan. Zbývající zdravotníci a pacienti byli zadrženi nebo nuceni uprchnout, protože bombardování zničilo a zapálilo části nemocnice.MedGlobal je vážně znepokojen tím, že mezi zadrženými může být i Dr. Hussam Abu Safiya, vedoucí lékař MedGlobal v Gaze a ředitel nemocnice Kamal Adwan.Rajaa Muslehová, ředitelka MedGlobal pro Gazu, prohlásila: „Dr. Abu Safiya a jeho tým představují záchrannou síť poskytování zdravotní péče v severní Gaze. Jejich násilné vyřazení ze služby hrozí, že komunita upadne do hlubší krize přežití. Je nutné okamžitě jednat, aby byl obnoven nejzákladnější přístup ke zdravotní péči, na kterou má každý člověk právo.“Joseph Belliveau, výkonný ředitel společnosti MedGlobal, zdůraznil, že „zdravotnický personál a zařízení jsou chráněny mezinárodním humanitárním právem a nikdy se nesmí stát cílem válečných akcí. Vyzýváme izraelskou armádu a mezinárodní společenství, aby se zmobilizovaly na obranu lékařské neutrality, přestaly útočit na zdravotnická zařízení a zajistily bezpodmínečné propuštění všech zadržovaných zdravotnických pracovníků.“Společnost MedGlobal upozorňuje, že tento incident následuje po předchozím zadržení pěti zdravotnických pracovníků společnosti MedGlobal dne 26. října 2024. Tato zadržení spolu se současným útokem na Kamal Adwan odrážejí znepokojivý a hrozivý vzorec útoků na zdravotnický personál a prostory, který podkopává základní právo všech civilistů na zdraví a bezpečí v ozbrojeném konfliktu.Společnost MedGlobal je neochvějně solidární s našimi kolegy a pacienty v Gaze a potvrzuje své poslání usnadňovat nepřetržité poskytování kritické lékařské pomoci obyvatelstvu postiženému krizí.Zastavte bombardování. Zastavte svévolné zadržování. Zastavte zabíjení civilistů a zdravotníků.