Jimmy Carter, 1924-2024 - čestný muž

31. 12. 2024

čas čtení 5 minut

Ztratili jsme výjimečnou osobnost amerických dějin, píše známý americký televizní novinář Dan Rather. Svět přišel o neúnavného zastánce míru, naděje a uzdravení. Nikdy nebyl žádný prezident ani žádný bývalý prezident jako Jimmy Carter.



Prezidenti na jedno funkční období byli v americké historii výjimkou, každý z nich měl svůj vlastní příběh. Ten Carterův byl příběhem nepravděpodobného vzestupu k moci, neobvyklého souboru vlastností politika a bezprecedentní oddanosti službě druhým.



Tradiční názor na Cartera je, že byl neefektivním prezidentem, ale impozantním exprezidentem. To druhé je jistě oprávněné, ale myslím, že první část této analýzy je mylná, nebo přinejmenším potřebuje revizi. Carter měl své problémy, slepá místa a selhání. Ale v desetiletích, která uplynula od jeho odchodu z úřadu, kdy jsme už zapomněli na nevyhnutelný hluk zpravodajských cyklů, které pohltily jeho administrativu, můžeme vidět úroveň úspěchů, která si zaslouží lepší pověst.



V mnoha otázkách, zejména v oblasti životního prostředí, Carter předběhl svou dobu. Byl raným zastáncem zelené energie a úspory energie a proslavil se instalací solárních panelů na Bílém domě. Představte si, kde by dnes svět byl, kdyby následoval jeho příkladu, místo aby se mu vysmíval.



Carter byl vůdčí osobností i v řadě dalších oblastí. Byl brzkým spojencem hnutí, kterému se tehdy říkalo hnutí za práva homosexuálů. Vyučil se námořním inženýrem na jaderných ponorkách, uvědomil si, že technologie může změnit naši armádu, a pustil se do toho. Uvědomoval si, že Amerika může být vůdčí silou v oblasti lidských práv na celém světě. Zasazoval se o ochranu spotřebitelů a vytvořil ministerstvo školství, aby rozšířil federální podporu školám. Pomohl zprostředkovat mír mezi Izraelem a Egyptem.



Jeho nedostatky byly spojeny se silnými stránkami. Byl to neúnavný pracovník, který se dokázal ztratit v maličkostech, místo aby viděl celkový obraz. Nikdy nepřijímal a neměl rád nutnost zákulisních washingtonských jednání, což podkopávalo jeho efektivitu. Zdálo se, že Američané ho mají jako člověka velmi rádi, ale začali mít pocit, že je zahlcen požadavky své práce.



Mnoho překážek, kterým Carter čelil, bylo důsledkem elementárního povahového rysu: poctivosti. Říkal lidem, co si myslí, často bez filtru. Je to vlastnost, kterou politický byznys obvykle neodměňuje a často trestá.



V srpnu 1980, těsně před Národním sjezdem Demokratické strany, kde Carter čelil primární výzvě ke znovuzvolení ze strany massachusettského senátora Teda Kennedyho, jsem si s prezidentem a jeho ženou Rosalynn sedl, abychom natočili celý díl pořadu „60 minut“. Dotkli jsme se široké škály témat, která byla v ten den aktuální: dramatu v Demokratické straně, prezidentových klesajících volebních preferencí, sovětského vpádu do Afghánistánu, bojkotu olympijských her v Moskvě a dokonce i politických rozpaků způsobených obchodními aktivitami prezidentova bratra Billyho. Jedna výměna názorů vyniká více než kterákoli jiná.



Požádal jsem ho, aby sám sebe ohodnotil za dobu svého působení v úřadu. Ačkoli jsem očekával upřímnost, překvapilo mě, jak upřímný byl.



V zahraniční politice si dal „dvojku nebo trojku plus“. Nakonec se rozhodl pro dvojku s mínusem.



O celkové domácí politice řekl: „Za daných okolností si myslím, že asi dvojka, skutečné výsledky mohou být trojkou.“ A to je vše.



„Nechci, aby mě kvůli těmto známkám někdo poháněl k odpovědnosti,“ řekl mi Carter s úsměvem a smíchem. „Uvidím, co na to řekne americký lid.“ O několik měsíců později se americký lid vyjádřil. Carter byl na cestě zpět do Georgie.



Ten čas s prezidentem Carterem byl pozoruhodný rozhovor. A vzpomínám si, že jsem si říkal, že ze všech politiků, s nimiž jsem kdy dělal rozhovory, a rozhodně z těch, kteří se dostali až na takovou úroveň moci, by téměř každý jiný člověk odpověděl úplně jinak. Jak chcete po Američanech, aby vás znovu zvolili, když si dáváte trojky?



O tomto rozhovoru jsem v průběhu desetiletí, a zejména v posledních dnech, často přemýšlel. Jak neobvyklý člověk se stal prezidentem.



Carter byl nejen čestný, ale i chytrý. Byl absolventem Námořní akademie USA a sloužil u elitních jaderných sil námořnictva. Carter, který o sobě prohlašoval, že je věřící, také měl velmi dobrou znalost Bible.



Mnozí označují práci, kterou Carter vykonal během více než čtyřiceti let po odchodu z Bílého domu, za jeho největší odkaz, a to z dobrého důvodu. Napsal řadu knih, včetně politických memoárů, poezie a dětské literatury. Pracoval jako diplomat v Izraeli, Severní Koreji a na Tchaj-wanu. V roce 1982 založil Carterovo centrum. Za svou práci v oblasti vymýcení nemocí, prosazování lidských práv a zlepšování kvality života lidí ve více než 80 zemích obdržel Nobelovu cenu míru. V rámci organizace Habitat for Humanity pomohl postavit tisíce domů - a tím myslím postavit. Viděl jsem ho, jak ve svých osmdesáti letech stojí na žebříku a zatlouká hřebíky do prken.



Dnes oslavujeme jeho život plný služby a truchlíme za vůdce, který se snažil ze všech sil. Miloval tento národ. Staral se o tento svět s bezmeznou empatií a srdcem. Všichni jsme lepší, protože on sloužil. Jeho život byl dobře prožitý.

