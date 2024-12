Izraelské síly provedly razii v nemocnici v Gaze poté, co byl při zásahu údajně zabíjen její personál

27. 12. 2024

Podle ředitele nemocnice izraelské jednotky vypalují nemocniční oddělení a útočí na budovy kolem jedné z posledních nemocnic v oblasti. Personál je zatýkán, je obětí zranění a zabíjení



V jedné z posledních fungujících nemocnic na severu Gazy vypukl požár, zatímco zdravotníci a pacienti byli podle zaměstnanců donuceni opustit nemocnici izraelskými silami, které do ní v pátek ráno vtrhly.



Nemocnice Kamal Adwan a její okolí byly tento týden pod zvýšeným náporem, podle ředitele nemocnice doktora Hussama Abu Safiya bylo při čtvrtečním útoku zabito pět zdravotníků.



Abu Safiya uvedl, že mu izraelské síly vyhrožovaly zatčením a nařídily, aby personál opustil nemocnici a pacienti byli převezeni do indonéské nemocnice, včetně těch v kritickém stavu, jejichž přežití závisí na kyslíku.



„Okupační armáda vypaluje všechna operační oddělení v nemocnici, zatímco my tam stále jsme,“ napsal Abu Safiya na Instagramu. „Armáda evakuovala veškerý zdravotnický personál i vysídlené lidi a zatkla řadu zdravotníků. Mezi zdravotnickým personálem je velké množství zraněných.“ Dodal, že velká část nemocniční budovy a vybavení byla poškozena. V jedné z posledních fungujících nemocnic na severu Gazy vypukl požár, zatímco zdravotníci a pacienti byli podle zaměstnanců donuceni opustit nemocnici izraelskými silami, které do ní v pátek ráno vtrhly.





Eid Sabbah, vedoucí ošetřovatelského oddělení v Kamal Adwan, informoval, že izraelské síly vjely na nádvoří nemocnice s tanky a buldozery. Uvedl, že na vyklizení nemocnice jim bylo poskytnuto pouhých 15 minut. „Neznáme osud většiny zaměstnanců, pacientů a jejich doprovodu ani směr, kterým je okupační armáda odvezla,“ řekl Sabbah. Dodal, že někteří byli odvezeni do nedaleké svatební síně a školy al-Fakhoura.



V hlasové zprávě, kterou sdílel Abu Safiya, uvedl jeden z členů zdravotnického personálu: „V současné době nevíme, co s námi bude, pacienti jsou násilně evakuováni do indonéské nemocnice. Odpojili jim kyslík, jsou tam pacienti, kteří [mohou] každou chvíli zemřít.“





Neověřené videozáznamy z okolí nemocnice ukazují skupinu mužů ve spodním prádle, kteří procházejí kolem izraelských vojáků.

Uvedl, že při čtvrtečním úderu na nedalekou budovu zahynulo 50 lidí - mezi nimi dva zdravotníci, pediatr, laborant a pracovník údržby nemocnice.

Válku vyvolal útok Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo podle izraelských sčítání zabito 1 200 lidí a 251 lidí bylo odvedeno do Gazy jako rukojmí.







Nemocnice Kamal Adwan pracuje v obležení od října, kdy izraelské síly zahájily třetí vojenskou operaci v uprchlickém táboře Džabalíja, která zahrnovala masivní demolici budov a infrastruktury.V uplynulém týdnu Abu Safiya popisoval zintenzivnění obléhání nemocnice a sdílel videa, na nichž kvadrokoptéry shazují v okolí výbušniny.Izraelská armáda, Izraelské obranné síly (IDF), uvedla, že prověřuje tvrzení, že bylo zabito pět zdravotníků, ale uvedla, že zpochybňuje počet hlášených obětí v oblasti.„IDF operují proti teroristům a teroristické infrastruktuře v oblasti Džabalíja a v uplynulém dni pokračovaly ve svých operacích. IDF si není vědoma úderů v oblasti nemocnice Kamal Adwan,“ uvedly.Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že nemocnice Kamal Adwan údajně sloužila jako bašta teroristů z Hamásu a že se snažila zmírnit škody způsobené civilistům a „před operací umožnila bezpečnou evakuaci civilistů, pacientů a zdravotnického personálu“.Na jiném místě Gazy izraelské údery zabily nejméně 25 lidí, z toho 15 osob v jednom domě ve městě Gaza, uvedli zdravotníci a civilní záchranná služba.Velká část oblasti kolem severních měst Džabalíja, Bejt Hanún a Bejt Lahíja byla vyklizena a systematicky srovnána se zemí, což podnítilo spekulace, že Izrael má v úmyslu ponechat si tuto oblast jako uzavřenou nárazníkovou zónu i po skončení bojů v Gaze.Izrael tvrdí, že cílem jeho kampaně je zabránit bojovníkům Hamásu v přeskupení, ale že si po válce ponechá plnou bezpečnostní kontrolu nad Gazou.Podle zdravotnických pracovníků v této enklávě zabil Izrael při svém tažení proti Hamásu v Gaze více než 45 300 Palestinců. Většina z 2,3 milionu obyvatel byla vysídlena a velká část Gazy je v troskách.