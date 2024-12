BBC: Umělá inteligence ve zdravotnictví

30. 12. 2024

čas čtení 5 minut

(Z publicistického pořadu "Today" rozhlasu BBC z pátku 27.12., který se z velké části věnoval umělé inteligenci.)



Moderátor: Náš dnešní hostující editor Sajid Javid je bývalý ministr zdravotnictví. Zeptal jjsem se ho, jestli to dobré v AI může být řešením pro některé problémy zdravotnictví.

Sajid Javid: Rozhodně. V celém našem zdravotnickém systému. Zůstaňme na chvíli u primární péče. Představte si inteligentní počítače, které mají obrovské množství dat o jednotlivcích, o společnosti a dalších věcech, u nichž pak mohou pomoci předpovědět, kdy byste mohli být náchylní k infarktu, mrtvici nebo něčemu podobnému. Snadno byste se mohli dočkat toho, že pacienti by mohli, kdyby chtěli, třeba mluvit s počítačem. Rychleji než mluvit s člověkem.



Moderátor: Chtěli jsme se podívat na využití generativní umělé inteligence ve zdravotnictví. Už jsme se tady zmínili o tom typu umělé inteligence, která se dokáže naučit vzorce a struktury a data a pak vytvářet nový obsah nebo informace. Požádali jsme našeho reportéra Jima Reeda, který se věnuje zdravotnictví, aby zjistil více.





Reportér: Před deseti lety byl Dave Trisker v Afghánistánu, kde sloužil jako armádní lékař. Nyní je jako lékařq v Surrey a potýká se s kašlem, nachlazením a obvyklými zimními problémy Místo toho, aby si dělal poznámky, celý rozhovor snímá malý mikrofon na jeho stole.







Lékař: První věc, kterou zde můžeme vidět, je přepis rozhovoru.. Takže máme všechny řeči, které byly řečeny, v písemné podobě. Tomu se říká ambientní umělá inteligence. Zvuk je převeden na text. Pak se z něj vytáhnou důležité části a během několika sekund se přeformátuje do podoby klinického hodnocení. Jsou v něm nálezy z vyšetření. Píše se tam, že únava tohoto pacienta může souviset s problémem se štítnou žlázou.







Reportér: Takže jste nic z toho nemusel psát?





Lékař: Nemusel. Je to převzato z našeho rozhovoru. Není to diagnóza, není to rozhodnutí. Jediné, co to udělalo, je, že to vzalo náš přirozený rozhovor a napsalo to tak, aby to moji kolegové, já i pacienti snadno pochopili.





Reportér: Doktor Trisker nyní spolupracuje s londýnským startupem Tortoise, který za tímto systémem stojí. Firma také podepsala smlouvu s nemocnicí Great Ormond St a jedná se záchrannou službou





"Dobrý den, já jsem Hassan. Eddie. Pracuji ve společnosti Tortoise AI a jsem vedoucím oddělení strategie a provozu."





Reportér: Takže tohle je o urychlení nudné části práce lékaře?





"Jde o zkvalitnění výstupů, pak se lékař může soustředit na poskytování přesného řešení."





Reportér: Existuje u tohoto druhu technologie nějaké nebezpečí? Že by si lékaři pozdě odpoledne v ordinaci mohli říct, že už jsou unaveni. Tyhle věci dělají práci za mě, nemusím příliš poslouchat to, co ten pacient říká?





"Rozhodně ne. Vestavěli jsme ochranná madla, aby se to nemohlo stát. Klinická odpovědnost je stále na lékaři. K tomu jsme tento nástroj nevytvořili. Nástroj jsme vytvořili k řešení přetížení administrativou."





Reportér: Adam Rodman, je docentem na Harvard Medical School. Právě publikoval studii, ve které srovnává schopnost lékařů diagnostikovat nemoc s chatovací krabičkou poháněnou ChatGPT. Z jeho výsledků vyplynulo, že umělá inteligence dosahuje při diagnostice lepších výsledků i bez lékařského vzdělání. Jakou váhu bychom tomu ale měli skutečně přikládat?





"Jakou váhu? V tuto chvíli tedy ne tolik. Když stanovujete diagnózu, musíte shromáždit data, což také znamená, jak s pacientem mluvíte, Ale tyto algoritmy ukazují schopnost napodobit lidské myšlenkové procesy způsobem, který nebyl v minulosti možný u žádného typu algoritmu AI. Lékaři a pacienti se musí společně zamyslet nad tím, co to bude znamenat pro budoucnost medicíny a jak spolu budeme komunikovat."





Reportér: Setkávám se s Nickem Fernem, mladým technologickým novinářem na volné noze, který otevřeně hovoří o svém duševním zdraví.





"Víte, vždycky jsem trpěl depresemi. Ve čtrnácti letech mi byl diagnostikován autismus."





Reportér: Nick na svém telefonu testuje jednoho z chatovacích botů 1st.AI vytvořených tak, aby nabízel realistickou zdravotní podporu.





!Tak jsem tu aplikaci otevřela. Takže napíšete, co chcete říct. Například řeknu botovi, že se cítím smutný. A pak vidíte, jak bot píše a během několika sekund odpoví. Teď mě žádá, abych řekl, co mě trápí. Je to docela empatické. Ujišťovalo mě to, že mě mají lidi rádi. Kdybych dostal termín návštěvy u lidského psychologa, budu chtít navštívit člověka a ne hovořit s robotem s umělou inteligencí. Ale je to opravdu dobré, když jste na čekací listině."





Reportér: Nickovi bylo vždycky jasné, že si povídá s počítačem, ale tahle technologie jde rychle dopředu. Doktorka Caroline Greenová je ředitelkou výzkumu v Institutu pro etiku umělé inteligence na Oxfordské univerzitě.





"Mohli by se najít lidé, kteří by mohli pociťovat stud nebo stres. Nebo, víte, by prostě mohli chtít raději mluvit prostřednictvím chatu s umělou inteligencí, ale spíše než s člověkem. Ale myslím si, že kontrola by zde měla vždy zůstat na jednotlivci. Co mi dělá starosti, je to, že AI a technologie obecně jsou vnímány jako všelék na tyto problémy, místo aby se investovalo do zdrojů v oblasti lidských zdrojů.







Zdroj v angličtině ZDE

0