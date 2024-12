Elon Musk napsal do německých novin článek podporující krajně pravicovou stranu AfD

28. 12. 2024

čas čtení 3 minuty



Musk argumentoval, že jeho „významné investice“ v Německu ospravedlňují jeho vstup do německé politiky

Elon Musk učinil nový ohromující veřejný krok ve své podpoře krajně pravicové německé politické strany Alternativa pro Německo (AfD), když v německých novinách Welt am Sonntag zveřejnil podpůrný názorový článek, který přiměl redaktorku komentářů v tomto listu k protestní rezignaci.



Komentář v němčině byl v sobotu zveřejněn online před tím, než byl v neděli publikován ve vlajkovém listu mediální skupiny Axel Springer, která vlastní také americký politický zpravodajský web Politico.

Elon Musk učinil nový ohromující veřejný krok ve své podpoře krajně pravicové německé politické strany Alternativa pro Německo (AfD), když v německých novináchg zveřejnil podpůrný názorový článek, který přiměl redaktorku komentářů v tomto listu k protestní rezignaci.Komentář v němčině byl v sobotu zveřejněn online před tím, než byl v neděli publikován ve vlajkovém listu mediální skupiny Axel Springer, která vlastní také americký politický zpravodajský web



Musk se v něm populistickým a osobním jazykem snaží popřít extremistické směřování AfD a článek rozvíjí jeho příspěvek na Twitteru, kde Musk minulý týden prohlásil, že „Německo může zachránit pouze AfD“.







Musk píše: „Líčení AfD jako pravicově extremistické je zjevně nepravdivé, uvážíme-li, že Alice Weidelová, předsedkyně strany, má partnerku stejného pohlaví ze Srí Lanky! Zní vám to jako Hitler? Prosím!“

AfD je v průzkumech veřejného mínění na druhém místě a mohla by zmařit středopravou nebo středolevou většinu, ale hlavní německé centristické strany se zavázaly, že se na celostátní úrovni vyhnou jakékoli podpoře AfD.







Zdroj v angličtině ZDE

1

137

Německá domácí zpravodajská služba klasifikuje AfD na celostátní úrovni jako podezřelou z extremismu od roku 2021.Krátce po zveřejnění Muskova článku na internetu využila redaktorka názorové sekce Eva Marie Kogelová Twitteru a napsala, že podala rezignaci.„Vždycky jsem ráda vedla názorové oddělení ve Weltu a Wams. Dnes se ve Welt am Sonntag objevil text Elona Muska. Včera jsem po jeho zveřejnění podala rezignaci,“ napsala.AfD zastává silný protiimigrační postoj a podobně jako nastupující prezident Donald Trump ve vztahu k USA vyzývá k masovým deportacím z Německa. Začátkem prosince se Musk nejen vyslovil ve prospěch AfD, ale tvrdý postoj strany k imigraci zřejmě rezonoval i s nastupujícím viceprezidentem USA JD Vancem, uvedla MSNBC.V sobotu se k věci vyjádřili vysoce postavení představitelé skupiny Welt.„Demokracii a žurnalistice se daří díky svobodě projevu. K tomu patří i vypořádání se s polarizujícími postoji a jejich novinářská klasifikace,“ uvedli pro agenturu Reuters pověřený šéfredaktor listu Jan Philipp Burgard a Ulf Poschardt, který se 1. ledna ujme funkce vydavatele.Podle nich je diskuse o Muskově článku, který měl několik hodin po zveřejnění asi 340 komentářů, „velmi objevná“.Pod Muskovým komentářem noviny zveřejnily Burgardovu odpověď.„Muskova diagnóza je správná, ale jeho terapeutický přístup, že Německo může zachránit pouze AfD, je fatálně falešný,“ napsal s odkazem na přání AfD opustit Evropskou unii a usilovat o sblížení s Ruskem a také o uklidnění Číny.Musk i Weidel později zveřejnili odkaz na článek na Twitteru.Podpora AfD ze strany Muska, který rovněž obhajoval své právo zasahovat do německé politiky vzhledem ke svým „významným investicím“, přichází v době, kdy Němci budou 23. února hlasovat ve volbách poté, co se koncem podzimu rozpadla koaliční vláda vedená německým kancléřem Olafem Scholzem.