Channel 4 News: Poslední nemocnice v severní Gaze zlikvidována Izraelem

28. 12. 2024

Toto jsou reportáže, jaké vidíte běžně v západních médiích, většinou ve zpravodajství na prvním místě. V ČR ne.

Moderátor, Channel 4 News, sobota 28. prosince 2024: Pacienti vycházejí v šoku z poslední plně funkční nemocnice na severu Gazy, zatímco Izrael podle svých slov zadržel ředitele nemocnice a více než dvě stovky dalších osob. Dobrý večer. Izraelská armáda tvrdí, že našla munici, granáty a ruční zbraně, když vytlačila pacienty a personál z jediné řádně fungující nemocnice v severní Gaze a zadržela desítky lidí, které podezřívá z toho, že jsou teroristy Hamásu, což jsou zatím neověřená tvrzení, která nemocnice i její ředitel vždy popírali.

Severní Gaza tak zůstává bez hlavní fungující nemocnice. Nikdy ji nebylo naléhavěji zapotřebí, zatímco někteří z pacientů hovoří o děsivém utrpení.



Pacienti, kteří byli evakuováni z nemocnice Kamal Adwan, dnes podali svá svědectví o izraelských útocích. Mnoho zdravotníků, včetně ředitele nemocnice, který před několika dny prosil o mezinárodní zásah, bylo zadrženo:

Reportér: Zadržení a vyslýchaní pacienti z nemocnice Kamal Adwan , kteří byli násilím zvednuti z lůžek, dnes přivezli do města Gaza svá svědectví o tom, co se stalo, když v nemocnici provedli razii izraelští vojáci.





„Stříleli do oken. U brány byly dělostřelecké granáty. Vyšli jsme ven v půl osmé ráno a nevěděli jsme, co máme dělat a kam jít.“





Zdravotníci uvedli, že tito pacienti byli ponecháni v chladu 24 hodin, než se jim podařilo k nim dostat a přivézt je sem.





„Kolem třetí hodiny odpoledne nás odvezli k výslechu. Svlékli nás do naha a nechali nás tam až do západu slunce, aniž by nám někdo pomohl. Nechali nás ležet v prachu a pak nám jeden voják přišel nadávat a plivat na nás. Bylo to velmi ošklivé.“





Reportér: Takto vypadala nemocnice Kamal Adwan na začátku tohoto týdne, která nesla stopy po tom, co její ředitel označil za sílící izraelské útoky. Dnes odpoledne izraelská armáda zveřejnila tyto záběry svých speciálních jednotek uvnitř nemocnice a uvedla, že v oblasti zadržela 240 lidí, které označila za teroristy, spolu s granáty, zbraněmi a dalším vojenským vybavením. Tyto záběry některých ze zadržených osob se objevily včera. Izrael uvedl, že 15 ze zatčených osob proniklo na jeho území v rámci útoku ze 7. října. A v nemocnici byl zatčen ředitel Hussam Abu Safia pro podezření, že je teroristickým agentem. Nevládní organizace obvinily Izrael, že se na něj zaměřil kvůli tomu, že zveřejnil izraelské útoky na zdravotnické zařízení.





Izraelský mluvčí: „V Izraeli existuje pochopení pro to, že pokud jde o nemocnice nebo školy a podobná místa, je to citlivé a je třeba ukázat důkazy. Vím, že tam proběhla závažná operace proti teroristické struktuře v nemocnici.“





Reportér: Kamal Adwan bylo poslední fungující zdravotnické zařízení na dalekém severu Gazy, kde od října izraelské jednotky vytlačují civilisty a ničí budovy. Izrael odmítá obvinění z etnických čistek s cílem vytvořit trvalé nárazníkové pásmo. Tvrdí, že v noci zahájil na severu novou operaci, jejímž cílem jsou teroristé a jejich infrastruktura. A když se tyto jednotky přesunuly, Hamás vypálil ze severu Gazy dvě rakety dlouhého doletu směrem na Jeruzalém. Izrael uvedl, že obě byly zachyceny.





Letecké údery pokračují i na jihu. Devět lidí, včetně čtyř dětí a jedné ženy, bylo zabito při nočním zásahu jejich domu v centrální Mogazi a podle zdravotníků je zde stále větší smrtelná hrozba. Kombinace špatného přístřeší a zimních mrazů. V posledních dnech byla hlášena úmrtí čtyř novorozenců na podchlazení.





Moderátor: Hovořil jsem s doktorkou Tanjou Hadž Hassanovou, lékařkou dětské intenzivní péče, která pracovala uvnitř Gazy. Nyní je v Jordánsku a já jsem se jí nejprve zeptal, kde je doktor Hussam Abu Safiya.





Dr. Tanja Hadž Hassan: Ano, slyšeli jsme, že byl zadržen a silně zbit, že byl po svlečení oblečen do jakéhosi bílého oblečení pro zadržené a že byl odvezen do nedaleké školy. Nejsme si jistí, kde je teď ale víme, že byl zadržen.





Moderátor: Je ředitelem tohoto zařízení, které bylo poslední fungující nemocnicí v severní Gaze. Co to znamená, že byli zadrženi členové zdravotnického personálu?





Dr. Tanja Hadž Hassan: Navzdory opakovaným výzvám k mezinárodní ochraně personálu nemocnice, včetně ředitele nemocnice Hussama Abu Safiya, který ještě před čtyřmi dny prosil svět, že svět musí pochopit, že naše nemocnice je terčem útoku s úmyslem je zabít a násilně vysídlit, ve skutečnosti se přesně to děje. Víme, že právě nedávno bylo zabito pět zdravotníků z Kamal Adwanu. Víme, že stovky zdravotníků, pacientů a ošetřovatelů byly z nemocnice násilně vyvedeny. Byli svlečeni, mnozí byli zbiti, jak nám bylo řečeno, holemi, obušky. Poté, co je svlékli do naha, plivali na ně a drželi je hodiny v chladu. Někteří byli propuštěni a poskytují tato svědectví, o která se s vámi právě teď dělím, ale o ostatních nevíme, kde se nacházejí, jak se jim daří, zda jsou naživu, nebo mrtví.





Moderátor: Od některých pacientů, kteří se objevili, jste měli omezené výpovědi, ale nevíme, zda jsou to všichni. A co pacienti, kteří jsou v nejvážnějším stavu a vyžadují ventilaci. Co je s nimi?





Dr. Tanja Hadž Hassan: No, to, co izraelská armáda těmto pacientům v podstatě udělala, je odsoudila k smrti. Takže jsme pochopili, že byli násilně převezeni do Indonéské nemocnice. Indonéská nemocnice je třetí veřejnou nemocnicí v Gaze. Minulý týden byla z větší části vyřazena z provozu. Byla zničena. Z větší části nemá přístup k elektřině. Nemá přístup k tekoucí vodě a zasažen byl také přívod kyslíku, takže nemohou poskytovat kyslík.





Moderátor: Izraelská armáda tvrdí, že s požárem nemá žádnou spojitost. Říkají, že pacienty bezpečně evakuovali, a tvrdí, že nemocnice byla vojenskou baštou Hamásu. Toto tvrzení jsme již slyšeli. Neposkytli žádné důkazy. Co si o tom myslíte?





Dr. Tanja Hadž Hassan: Myslím, že po patnácti měsících jsme všichni slyšeli tuto propagandu, vojenskou propagandu sdílenou stále dokola v mainstreamových médiích. Myslím, že se dozvíte z prvního, druhého a třetího případu, že tato tvrzení jsou prokazatelně nepravdivá a bylo to prokázáno při všech jejich předchozích útocích v podstatě na všechny nemocnice v pásmu Gazy, takže v tuto chvíli, upřímně řečeno, mám problém to vůbec tolerovat a poslouchat jako odpověď na cokoli I kdyby to byla pravda, což se znovu a znovu prokazuje, že není, izraelská armáda v podstatě zdecimovala celý systém zdravotní péče pro obyvatelstvo, které je obléháno, hladoví a prochází genocidou.





: V poslední půlhodině IDF reagovaly na zprávy o bití a svlékání zadržených a uvedly, že o tom nemají žádné informace, ale konkrétní tvrzení budou prošetřena.