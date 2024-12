Další Izraelem usmrcení zdravotníci

26. 12. 2024

Svědčí Dr. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan



5 mrtvých z řad zaměstnanců nemocnice Kamal Adwan, včetně pediatra:



1) Dr. Ahmad Samour



2) Esraa Abu Zaidahová, laborantka.



3) Abdul Majid Abu Al-Eish, zdravotník.



4) Maher Al-Ajrami, zdravotník.



5) Fares Al-Houdali , technik údržby.





Pod troskami budovy naproti nemocnici Kamal Adwan po leteckém útoku okupačních sil je přibližně 50 mrtvých, včetně tří našich zdravotníků.



Dr. Ahmed Samour, pediatr, pracoval v nemocnici a vyšel do věže, kde žije se svou rodinou.



Když Fares, technik údržby, spatřil scénu, vrhl se pokusit zachránit, co se dalo; bohužel byl také terčem útoku, což mělo za následek mučednickou smrt tří našich zdravotníků a 50 dalších lidí pod troskami.



Co se týče zdravotníků Abdula Majida a Mahera, ti byli na cestě do nemocnice poblíž kruhového objezdu Zayed, který je vzdálen 500 metrů od nemocnice, když se stali terčem útoku a byli okamžitě abiti a jejich těla zůstala na ulici, kde se k nim nikdo nemůže dostat.



Je to další temný den v pokračující sérii zločinů proti nemocnici Kamal Adwan a jejímu personálu.

