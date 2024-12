Izrael zavraždil dalších pět novinářů

26. 12. 2024

čas čtení 5 minut



Pět novinářů bylo zabito při zásahu jejich vozidla v blízkosti nemocnice Al-Awda v Nuseiratu v centrální části Gazy, uvedly zdravotnické úřady. Palestinská média a místní reportéři uvedli, že vozidlo bylo označeno jako vozidlo médií a novináři jej používali k podávání zpráv z vnitřku nemocnice a tábora Nuseirat. Novináři pracovali pro televizní kanál Al-Quds Al-Youm. Izraelská armáda uvedla, že její letectvo zaútočilo na vozidlo „cíleně“ a že uvnitř byli členové militantní skupiny Islámský džihád.



Televizní kanál Al-Quds Today se sídlem v Gaze identifikoval pět zabitých novinářů jako Faisala Abu Al-Qumsana, Aymana Al-Jadiho, Ibrahima Al-Sheikha Khalila, Fadiho Hassouna a Mohammeda Al-Lada'a. Jeden z těchto novinářů byl zabit právě, když jeho manželka v blízké nemocnici rodila jejich první dítě.



Byli zabiti, „když plnili svou novinářskou a humanitární povinnost“, uvedl kanál v prohlášení, informovala agentura France-Presse.



„Potvrzujeme naše odhodlání pokračovat v našem odolném mediálním poselství,“ dodala.



Kanál uvedl, že novináři byli zabiti ve vysílacím voze, a sdílel fotografii poškozeného vozidla s nápisem „Press“.



Izraelská armáda ve svém vlastním prohlášení uvedla, že provedla „přesný úder na vozidlo s teroristickou buňkou Islámského džihádu uvnitř v oblasti Nuseirat“.



Dodala, že „před úderem byla přijata četná opatření ke zmírnění rizika poškození civilistů“.



Podle svědků z Nuseiratu zasáhla raketa vypálená izraelským letounem vysílací vozidlo, které bylo zaparkováno před nemocnicí Al-Awda, a zapálila ho.



Při izraelském leteckém útoku na dům ve čtvrti Zeitoun ve městě Gaza bylo ve čtvrtek časně ráno zabito pět lidí a dvacet jich bylo zraněno, informovali zdravotníci zdravotnických úřadů v Gaze. Varovali, že počet mrtvých se může zvýšit, protože mnoho lidí zůstalo uvězněno pod troskami.



Ve stanových táborech v Gaze zemřelo zimou děvčátko, třetí nemluvně, které v posledních dnech zemřelo na následky chladu, uvedli lékaři. Otec třítýdenní Sily Mahmúd al-Fasíh ji zabalil do deky, aby se ji pokusil zahřát v jejich stanu v oblasti Muwasi u města Chán Júnis, ale nestačilo to, řekl agentuře Associated Press.



Bezpečnostní pracovníci a tři ozbrojení muži byli zabiti v provincii Tartús poté, co se syrské vládní síly snažily zatknout důstojníka spojeného s věznicí Sednaja, sděluje Syrská observatoř pro lidská práva



Syrské síly utrpěly 14 obětí při střetech na venkově



Podle Syrské observatoře pro lidská práva bylo při střetech v provincii Tartús zabito čtrnáct příslušníků bezpečnostních složek nových syrských orgánů a tři ozbrojenci, když se síly pokusily zatknout důstojníka spojeného s nechvalně proslulou věznicí Sednaja.



Observatoř uvedla, že střet vypukl v Tartúsu, baště alavitské menšiny svrženého prezidenta Bašára Asada.



Nový syrský ministr vnitra potvrdil smrtelné oběti ve zprávě na Telegramu a uvedl, že deset policistů bylo rovněž zraněno tím, co nazval „zbytky“ Asadovy vlády. Ministr slíbil potrestat každého, kdo se odváží „podkopat bezpečnost Sýrie nebo ohrozit životy jejích občanů“.



Smrtící incident se odehrál v době, kdy demonstrace a noční zákaz vycházení na jiných místech poznamenaly nejrozsáhlejší nepokoje od sesazení Bašára Asada před více než dvěma týdny. Jeden demonstrant byl zabit a pět dalších zraněno v Homsu „poté, co bezpečnostní síly ... zahájily palbu, aby rozehnaly“ dav, uvedla agentura France-Presse.



Izraelská letecká a pozemní ofenzíva zabila podle ministerstva zdravotnictví více než 45 000 Palestinců. Více než polovinu mrtvých tvoří ženy a děti, ale neuvádí, kolik mrtvých bylo mezi bojovníky.



Izraelský ultranacionalistický ministr bezpečnosti Itamar Ben-Gvir navštívil ve čtvrtek areál mešity al-Aksá v Jeruzalémě, kde se podle svých slov „pomodlil“ za rukojmí v Gaze, čímž čerstvě zpochybnil pravidla pro jedno z nejcitlivějších míst na Blízkém východě, píše agentura Reuters.



Oficiální stanovisko Izraele akceptuje desítky let stará pravidla, která omezují modlitby nemuslimů v tomto komplexu, třetím nejposvátnějším místě islámu, známém jako Chrámová hora pro židy, kteří jej uctívají jako místo dvou starověkých chrámů.



Podle křehkého, desítky let starého ujednání s muslimskými úřady o „statu quo“ spravuje areál Al-Aksá jordánská náboženská nadace a podle desítky let starých pravidel jej židé mohou navštěvovat, ale nesmějí se zde modlit.



Ben-Gvir ve svém příspěvku na Twitteru uvedl: „Dnes jsem vystoupil na naše svaté místo v modlitbě za blaho našich vojáků, za rychlé navrácení všech rukojmích a za úplné vítězství s Boží pomocí.“



Úřad premiéra Benjamina Netanjahua okamžitě vydal prohlášení, v němž zopakoval oficiální izraelské stanovisko.



Al-Džazíra uvedla, že jordánské ministerstvo zahraničí se k Ben-Gvírovi vyjádřilo kriticky a označilo jeho kroky za „provokativní krok“ a porušení desítky let starého „historického a právního statu quo“ a mezinárodního práva.



Návrhy izraelských ultranacionalistů, že Izrael změní pravidla pro dodržování náboženských obřadů v areálu Al-Aksá, vyvolaly v minulosti násilí s Palestinci.



V srpnu Ben-Gvir zopakoval výzvu, aby se v mešitě al-Aksá mohli modlit i židé, což vyvolalo ostrou kritiku.



Zdroj v angličtině ZDE

