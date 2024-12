Magdeburský útok podněcuje dezinformace a nedůvěru v německé lídry

27. 12. 2024

Němečtí lídři jsou pod intenzivním drobnohledem za to, že nedokázali zabránit útoku na vánoční trh v Magdeburgu poté, co obdrželi několik varování ohledně podezřelého – protiislámského aktivisty, který se v online příspěvcích netajil svými násilnými úmysly.

Vyšetřování bezpečnostních selhání bude pravděpodobně pronásledovat německé vládní strany týdny před předčasnými volbami, které jsou naplánovány na 23. února, a mohlo by podnítit všeobecný pocit nedůvěry a nejistoty mezi voliči, zejména když krajně pravicové skupiny spěchají, aby využily útoku tím, že vykreslují představitele hlavního proudu jako neschopné ochránit Němce.

Ve snaze obnovit důvěru po útoku němečtí političtí lídři slíbili, že plně vyšetří bezpečnostní nedostatky a přijmou nové zákony k posílení policie a posílení bezpečnosti po tragédii, která si vyžádala pět mrtvých.

"Spolkové úřady obracejí každý kámen," řekla německá ministryně vnitra Nancy Faeserová ze Sociálně demokratické strany (SPD).

Není však zdaleka jasné, zda to voliče uklidní, zejména proto, že se stále objevují odhalení o bezpečnostních chybách.

Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) byl podle zprávy tiskové agentury DPA varován regionálními úřady před možnými násilnými úmysly podezřelého již v roce 2015. Saúdskoarabské úřady také v roce 2023 varovaly německé bezpečnostní složky před údajným útočníkem. Poté bylo zahájeno vyšetřování, ale případ zůstal "nekonkrétní", řekl veřejnoprávní televizi Holger Münch, šéf BKA.

Podezřelý však v online příspěvcích opakovaně naznačoval své násilné úmysly. "Ujišťuji vás na 100 %, že pomsta přijde brzy. I kdyby mě to mělo stát život," napsal údajně na X loni v prosinci v nyní smazaném příspěvku. "Vážně očekávám, že letos zemřu," stojí v dalším takovém příspěvku.

Atypický profil podezřelého – padesátiletého uprchlíka ze Saúdské Arábie, který se stylizoval do role aktivisty za práva žen, údajně sympatizoval s krajně pravicovou Alternativou pro Německo (AfD) a kterého německé úřady charakterizovaly jako "islamofobního" – mohl vést úřady k tomu, aby přehlížely varovné signály, říkají odborníci.

"V Německu lidé velmi silně přemýšlejí v zavedených, rigidních kategoriích pravicový extremista, levicový extremista, islamista," řekl Peter Neumann, teroristický a bezpečnostní expert z King's College London, v rozhovoru pro Spiegel. "Druhým problémem je, že se dlouho předpokládalo, že duševní choroby jsou v boji proti terorismu z velké části irelevantní."

Vzhledem k tomu, že neobvyklý profil podezřelého se vzpírá jednoduchým příběhům, stal se útok také bohatou živnou půdou pro spekulace a konspirační teorie, a to i mimo německou domácí debatu, přičemž některé zpochybňují dřívější vládní zprávy o politickém přesvědčení podezřelého.

"Tradiční média opět lžou," napsal o víkendu šéf X Elon Musk, když znovu zveřejnil koláž titulků citujících ministryni vnitra Faeserovou, která o útočníkovi mluvila jako o "islamofobovi". V pátek, krátce před útokem, Musk podpořil AfD a označil ji za jedinou stranu, která může "zachránit Německo".

Německý ministr hospodářství a kandidát na kancléře za Zelené Robert Habeck se proti Muskovi postavil, aniž by technologického magnáta zmínil jménem.

"Nevěřte tomu, co vám chtějí říkat propagandisté na internetu; jejich lži jsou rychlejší než pravda," řekl Habeck o víkendu. "To platí zejména nyní, před volbami. Nedůvěra je rozdmýchávána mocí. Mocí velkých platforem sociálních médií a stále více velkými penězi."

Kromě nekontrolovatelných spekulací a dezinformací je běžnějším poselstvím, které prosazují evropské radikálně pravicové postavy, to, že motivy a přesvědčení údajného útočníka jsou z velké části vedlejší. Jediné, co je skutečně relevantní, tvrdí, je to, že je imigrant.

Zůstává nejasné, zda útok nakonec prospěje AfD, která je nyní v průzkumech na druhém místě za německou konzervativní aliancí, vzhledem k útočníkovým zjevným sympatiím k této straně. Předchozí útoky islamistů – včetně útoku nožem podezřelého islamistického uprchlíka v západním městě Solingen loni v srpnu – zřejmě stranu v průzkumech posílily.

Navzdory atypickému profilu podezřelého z útoku v Magdeburgu má AfD jasně v úmyslu využít incident k posílení svého protiimigračního poselství – a k útoku na německé mainstreamové politiky v otázce domácí bezpečnosti.

Členové a vůdci AfD se měli v pondělí pozdě večer sejít na shromáždění v Magdeburgu. Mezi vůdci strany, od kterých se očekávalo, že promluví, byla Alice Weidel, kandidátka strany na kancléřku. Weidel měla před shromážděním jasno ve svém hlavním poselství.

"Diskuse o nových bezpečnostních zákonech nesmí odvádět pozornost od skutečnosti, že #Magdeburg by nebylo možné bez nekontrolované imigrace," napsala Weidel v pondělí v pořadu X. "Stát musí chránit své občany restriktivní migrační politikou a důslednými deportacemi!"

