Svatý Štěpán popírá stejně jako Kristus církev jako establishment

26. 12. 2024 / Boris Cvek

Mučednictví bývalo chápáno jako důkaz pravdivosti víry mučedníka. Něco jako středověké ordály: komu dá Bůh sílu vydržet něco takového, tomu potvrzuje jeho pravdu. Když pominu, že je to naprostý nesmysl, který vnesl mnoho zmatků do africké a římské církve už za biskupa Cypriána (zemřel roku 258), stojí za to připomenout, že mučedníky najdeme mezi zastánci mnoha různých pravd. Proč se tedy hlásit zrovna k prvomučedníkovi církve Štěpánovi?

Protože jeho příběh je velmi podobný tomu Kristovu. Štěpán dělal divy, stal se podezřelým a svým vystoupením před soudem naštval náboženský establishment. Je úplně jedno, že šlo o představitele zrovna židovské víry.

Štěpán ve své dlouhé řeči inspirované Duchem svatým říká (Skutky 7,48-60), že Bůh nesídlí v chrámech udělaných lidskými rukama, o svých soudcích říká, že mají pohanské srdce, a obviňuje je z vraždy Krista. Vrhli se na něj ale teprve ve chvíli, kdy řekl, že vidí nebesa otevřená a Syna člověka (Krista) po pravici Boží.

Štěpán se přitom celým svým vystoupením hlásí k tradici Mojžíše a proroků, jen ji chápe jinak než jeho soudci. Přichází s novotou, za kterou je ukamenován. A vrcholem všeho je to, že umíraje prosí Boha – stejně jako Kristus – aby jeho vrahům odpustil.

On není představitel nějaké mocenské kliky, která posílá své ovečky ve jménu Boha umírat za své politické cíle, aby tak zneužila společenské mašinérie etablované víry. Nejde mu o to zemřít (a něco za to mít) a už vůbec ne nenávidět. Není součástí ani žádné tzv. svaté války.

V jeho příběhu se opět jako v příběhu Kristově sráží přítomnost Boží s těmi, kdo měli Boha na tomto světě vyznávat a reprezentovat. Tak jako se Kristus narodil v Betlémě v jeslích, aniž by ho vítalo nějaké náboženské procesí, protože zbožní vůbec nevěděli, kde je jejich Bůh, stejně jako Kristus zemřel za výsměchu kněží na kříži, i Štěpánův příběh pokračuje v této cestě – a to v době, kdy už je Kristus po pravici Otce v nebi.

Prvomučedník církve Štěpán popírá církev jako náboženskou instituci, jako establishment. Pokračuje v Kristově příkladu. A asi by se velmi divil, že mnoho lidí má problém věřit v Boha, v nějž věřil tak moc, že jej to stálo život, právě proto, že se tito lidé necítí být součástí přesně toho, proti čemu se postavil a zaplatil za to životem. Pro ně jsou Štěpán i Bůh sešrotování etablovaným náboženstvím kteréhokoli vyznání na pravý opak toho, co podle Písma skutečně jsou.

