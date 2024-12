Rozumný projev krále Karla

25. 12. 2024

čas čtení 5 minut



Kulturní, etnická a náboženská rozmanitost je silou, nikoli slabostí

Míra, do jaké si navzájem pomáháme - a čerpáme podporu jeden od druhého, ať už jsme lidé věřící, nebo bez víry -, je měřítkem naší civilizace jako národa



Pozn. JČ: Nejsem žádným nadšeným stoupencem britské královské rodiny, tento nesmysl měl být dávno zrušen. Nicméně, pro mnohé Angličany (méně pro Skoty) zosobňuje král svým způsobem anglickou identitu, tak má zřejmě právo promluvit k nim o Vánocích, k národu.



Mě dnes odpoledne překvapilo, jak rozumný byl tento Karlův projev. Kéž by se takto vyjadřovalo víc politiků:



„Na začátku tohoto roku, kdy jsme si připomínali 80. výročí Dne D, jsme měli s královnou obrovskou čest znovu se setkat s pozoruhodnými veterány této výjimečné generace, kteří se tak odvážně obětovali ve prospěch nás všech.



Naslouchání těmto kdysi mladým mužům a ženám nás hluboce dojalo, když hovořili o svých kamarádech z celého britského společenství národů, kteří se nikdy nevrátili a nyní pokojně odpočívají tam, kde přinesli nejvyšší oběť. Jejich příklad služby a obětavosti nepřestává inspirovat, a to napříč generacemi.



Během předchozích vzpomínkových akcí jsme se mohli utěšovat myšlenkou, že k těmto tragickým událostem dochází v moderní době jen zřídka.



Ale v tento vánoční den nemůžeme nemyslet na ty, pro které ničivé důsledky konfliktů - na Blízkém východě, ve střední Evropě, v Africe a jinde - představují každodenní hrozbu pro životy a živobytí tolika lidí.



Myslíme také na humanitární organizace, které neúnavně pracují na poskytování životně důležité pomoci. Vždyť evangelia tak barvitě hovoří o konfliktech a učí hodnotám, s jejichž pomocí je můžeme překonat.



Příklad, který nám dal Ježíš, je nadčasový a univerzální. Je jím vstoupit do světa těch, kteří trpí, změnit jejich život a přinést tak naději tam, kde vládne beznaděj.



Jak nám připomíná slavná koleda „Kdysi v královském městě Davidově“, „náš Spasitel svatý“ „sestoupil na zem z nebe“, žil mezi „chudými, ubohými a pokornými“ a proměnil životy těch, které potkal, prostřednictvím Boží „vykupitelské lásky“.



To je srdce příběhu o Narození Páně a jeho tep můžeme slyšet ve víře všech velkých náboženství v Boží lásku a milosrdenství v dobách radosti i utrpení, které nás vyzývá, abychom přinášeli světlo tam, kde je tma.



Každý z nás v určité fázi svého života prochází nějakou formou utrpení, ať už duševního, nebo fyzického. Míra, do jaké si navzájem pomáháme - a čerpáme podporu jeden od druhého, ať už jsme lidé věřící, nebo bez víry -, je měřítkem naší civilizace jako národa.



To je to, co na mě neustále dělá dojem, když se se svou rodinou setkávám s těmi, kteří zasvětili svůj život pomoci druhým, a naslouchám jim.



Mluvím k vám dnes z kaple bývalé nemocnice Middlesex v Londýně - která je nyní sama o sobě živým komunitním prostorem - a myslím především na tisíce profesionálů a dobrovolníků zde ve Spojeném království a v celém Společenství, kteří se svými schopnostmi a z dobroty svého srdce starají o druhé - často za cenu vlastních ztrát.



Z osobního hlediska vyslovuji zvláštní, srdečné poděkování obětavým lékařům a zdravotním sestrám, kteří mě a další členy mé rodiny v tomto roce podporovali v nejistotách a úzkostech spojených s nemocí a pomáhali nám dodávat sílu, péči a útěchu, kterou jsme potřebovali.



Jsem také hluboce vděčný všem, kteří nám sami nabídli svá laskavá slova soustrasti a povzbuzení.



Při naší nedávné návštěvě jižního Pacifiku, kde jsme se zúčastnili summitu Commonwealthu, jsem si neustále připomínal sílu, kterou mohou instituce i jednotlivci čerpat jeden od druhého. A také to, že kulturní, etnická a náboženská rozmanitost je silou, nikoli slabostí.



V celém Společenství národů nás drží pohromadě ochota naslouchat jeden druhému, učit se jeden od druhého a zjišťovat, kolik toho máme společného. Protože díky naslouchání se učíme respektovat naše rozdíly, překonávat předsudky a otevírat nové možnosti.



Cítil jsem hlubokou hrdost, když se zde ve Spojeném království v reakci na hněv a bezpráví v několika městech letos v létě spojily komunity, aby toto chování neopakovaly, ale napravily. Aby opravily nejen budovy, ale i vztahy. A co je nejdůležitější, napravit důvěru; nasloucháním a porozuměním se rozhodnout, jak jednat pro dobro všech.



Naslouchání je opět opakujícím se tématem příběhu o Narození Páně. Maria, Ježíšova matka, naslouchala andělovi, který jí zjevil jinou budoucnost plnou naděje pro všechny lidi. Poselství andělů pastýřům - aby na zemi zavládl mír - ve skutečnosti zaznívá ve všech náboženstvích a filozofiích.





Dodnes zní lidem dobré vůle na celém světě. A tak právě s tímto vědomím přeji vám i všem, které máte rádi, co nejradostnější a nejmírumilovnější Vánoce."







Zdroj v angličtině ZDE

