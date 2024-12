Křesťanům tísnícím se v Gaze každou noc telefonuje papež František

26. 12. 2024

Večerní telefonáty papeže Františka každý den utěšují Palestince, kteří se už během druhých Vánoc ukrývají v kostelích

V kostele Svaté rodiny v Gaze každou noc pravidelně zvoní mobilní telefon a zvedá ho farář. Na druhé straně linky se ozve hlas papeže Františka, hlavy katolické církve a duchovního vůdce 1,4 miliardy lidí po celém světě.



Už více než rok pontifik každý večer volá do kostela, aby utěšil stovky palestinských křesťanů, kteří se tam ukrývají, zatímco venku zuří boje a izraelská letadla rozbíjejí většinu okolního města na trosky.



Ti, kteří žijí v těžkých podmínkách v církevním komplexu a nyní zažívají druhé Vánoce obklopeni válkou, jsou v pravidelném kontaktu s papežem ujišťováni, že na ně nebylo zapomenuto.



Celá křesťanská komunita v Gaze - až 1 000 lidí - hledala v říjnu 2023 útočiště v katolickém komplexu kostela Svaté rodiny a v nedalekém řeckém pravoslavném kostele svatého Porfyria, jediných dvou křesťanských modlitebnách na území.



Papež se o konfliktu v Gaze vyjádřil v sobotním výročním vánočním pozdravu: „Včera byly bombardovány děti. To je krutost, to není válka.“ V květnu řekl v pořadu CBS Sixty Minutes: „Každý večer v sedm hodin promlouvám k farnosti v Gaze...“. Vyprávějí mi o tom, co se tam děje. Je to velmi těžké, velmi těžké... . Někdy mají hlad a říkají mi různé věci. Je tam hodně utrpení.“



Představený katolické církve ve Svaté zemi, kardinál Pierbattista Pizzaballa, vedl 22. prosince vánoční mši v kostele Svaté rodiny při vzácné návštěvě, kterou izraelské úřady povolily v obleženém pásmu.



Navzdory válce venku kněží v sutanách pravidelně slouží mše ve dvou kostelech v Gaze pod kopulemi vymalovanými biblickými výjevy. V církevních komplexech také začalo vyučování některých dětí, které již druhým rokem chybí ve škole po válce vyvolané útokem Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, při němž palestinská militantní skupina zabila asi 1200 lidí a zajala asi 250 rukojmích.



Více než 45 000 Palestinců bylo zabito při zuřivé ofenzivě, kterou Izrael následně zahájil v pásmu Gazy.



Počet křesťanů ukrývajících se v kostelích letos klesl, protože se mnohým podařilo odejít přes přechod Rafáh s Egyptem, který byl otevřený, dokud ho 6. května nezablokoval Izrael.



V obou kostelech tak zůstalo asi 650 lidí, uvedl George Akroush, úředník Latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Rodiny spí na matracích a přežívají konzumací konzervovaných potravin a čočky, bez čerstvého masa, ovoce a zeleniny. Zásoby posílají humanitární agentury a patriarchát zorganizoval několik humanitárních konvojů.



„Snažíme se posílat teplé věci, protože v Gaze je velká zima,“ řekl Akroush. „Chceme jim dát boty a dětské oblečení a termoprádlo. Je také velký nedostatek matrací, ale Izraelci je odmítají vpustit, přestože většina lidí spí na podlaze.“



Akroush uvedl, že patriarchát se snažil v každém ze svých konvojů poslat zásoby pro 6 000 až 7 000 lidí, aby se pomoc dostala i k muslimským sousedům. „Neděláme rozdíly mezi křesťany a muslimy,“ řekl. „Je to poslání církve.“



Tarazi odmítl opustit Gazu a připojit se ke svým dospělým dětem v Austrálii: chtěl vidět výsledek války a stále choval naději, že svůj majetek v pásmu bude moci předat svým potomkům. Neočekával však, že by v kostele strávil další Vánoce.





„Nenapadlo mě, že tu budeme tak dlouho, každou noc spát za zvuku bombardování,“ řekl. „Mnoho střel dopadlo blízko kostela.“







Zdroj v angličtině ZDE

