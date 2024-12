Není vyloučeno, že letadlo v Kazachstánu omylem sestřelila ruská protiletecká obrana

25. 12. 2024

Kazašské úřady uvedly, že přeživší, mezi nimiž jsou pravděpodobně dvě děti, jsou ošetřováni v nedaleké nemocnici. Ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že někteří z nich jsou v kritickém stavu.





V ruských médiích se objevily spekulace, že letadlo mohlo být sestřeleno ruskou protivzdušnou obranou, která si ho spletla s ukrajinským dronem.





#URGENTE #JustoAhora ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

💥💥El avión de la aerolínea AZAL de AZERBAIYÁN que cayó en KASAJISTAN aparentemente fue DERRIBADO☄️☄️la aeronave muestra huellas de metralla antiaerea‼️ pic.twitter.com/Dc466O2meI — CARLOS AGUIAR-NOTICIAS DE GEOPOLITICA🌐 (@Geopolitik_2030) December 25, 2024





Letadlo s 62 cestujícími a pěti členy posádky bylo na cestě z Baku do Grozného v ČečenskuDvacet devět lidí přežilo poté, co osobní letadlo společnosti Azerbaijan Airlines začalo hořet, když se zřítilo poblíž města Aktau v Kazachstánu poté, co se odchýlilo stovky kilometrů od plánované trasy.Podle místopředsedy kazašské vlády Kanata Bozumbajeva letadlo přepravovalo 62 cestujících a pět členů posádky, přičemž 38 jich při nehodě zahynulo.