23. 12. 2024

Ukrajinská armáda, vyčerpaná téměř tříletou válkou, se stále častěji potýká s akutním nedostatkem personálu. Stále větší počet mobilizovaných jsou starší muži a personální krize dosáhla takového rozsahu, že generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny (AFU) nařídil přesun vojáků z jednotek protivzdušné obrany k pěchotě. Ukrajinská armáda, vyčerpaná téměř tříletou válkou, se stále častěji potýká s akutním nedostatkem personálu. Stále větší počet mobilizovaných jsou starší muži a personální krize dosáhla takového rozsahu, že generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny (AFU) nařídil přesun vojáků z jednotek protivzdušné obrany k pěchotě.

"Situace dosahuje kritické úrovně. Nemůžeme si být jisti, že protivzdušná obrana bude fungovat správně. Tito lidé byli vyškoleni na Západě a měli skutečné dovednosti. Nyní jsou posíláni k pěchotě, kde nemají ani výcvik, ani zkušenosti," uvedl jeden ze zdrojů publikace z ukrajinské protivzdušné obrany.

Existuje také riziko, že takoví vojáci, pokud budou zajati, mohou prozradit důležité informace. Pokračující snižování počtu zaměstnanců podle zdrojů komplikuje řízení jednotek protivzdušné obrany. "Trvá to už rok, ale zhoršuje se to. Zbývá mi méně než polovina kádru. Nedávno přišla komise, která požadovala desítky dalších bojovníků. Stále mám ty přes 50 a raněné," řekl důstojník protivzdušné obrany pod podmínkou anonymity.

Na tomto pozadí se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj staví proti snížení minimálního věku pro mobilizaci z 25 na 18 let, a to navzdory tlaku Spojených států. Zelenskyj se domnívá, že vyslání mladých mužů do války by mohlo zhoršit demografickou krizi, která je v ukrajinské společnosti již akutně pociťována.

The Guardian poznamenává, že odmítnutí Kyjeva změnit věkovou hranici pro mobilizaci podráždilo Washington. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena tvrdí, že Kyjev by mohl zvýšit velikost armády rychleji, pokud by snížil věkovou hranici. Nicméně i mezi ukrajinskými vojáky na frontě se najdou odpůrci tohoto opatření.

"Není to o věku, je to o podmínkách a motivaci. Osmnáctiletí jsou stále dětmi. Možná by bylo možné snížit věk na 23 let, ale v Kyjevě je dost lidí, kteří mohou být mobilizováni, ale prostě nechtějí jít," řekl voják ze 114. brigády.

Spojené státy již dříve vyzvaly Ukrajinu, aby snížila věk pro mobilizaci na 18 let, aby se zvýšila velikost ukrajinské armády. Zelenskyj v reakci poukázal na to, že hlavním problémem Ozbrojených sil Ukrajiny není počet vojáků, ale nedostatečné vybavení stávajících brigád. Na sociální síti X napsal: "Prioritou by měly být dodávky raket a snížení ruského vojenského potenciálu, a nikoli snížení věku branné povinnosti na Ukrajině. Cílem by mělo být zachránit co nejvíce životů, nikoli držet zbraně ve skladech."

V současné době jsou do ozbrojených sil Ukrajiny povoláváni muži ve věku 25 až 60 let. Podle tajemníka Rady národní bezpečnosti Ukrajiny Oleksandra Litviněnka plánují ukrajinské úřady do konce roku mobilizovat 160 tisíc lidí. Tajemník obranného výboru Nejvyšší rady Roman Kostenko se domnívá, že Ukrajina potřebuje mobilizovat 500 tisíc lidí, aby zlepšila situaci na frontě. Potíže přitom způsobuje i současný plán na odvod 160 tisíc nových vojáků, protože tempo odvodů výrazně kleslo, poznamenává Kostenko.

