Nedokážou spát - nejsou schopni mluvit. Pomoc pro ztraumatizované děti v Gaze

22. 12. 2024

Organizace War Child doufá, že milionu dětí v pásmu Gazy poskytne základní pomoc a podporu v oblasti vzdělávání a duševního zdraví. Jedná se o dosud největší výzvu v oblasti nouze





„Mají mnoho příznaků,“ říká Ibrahim a popisuje, jak se trauma u dětí v Gaze denně projevuje. „Připoutanost k rodičům do té míry, že nechtějí opustit místo, kde se nacházejí - například stan. Silná úzkost a strach. Časté chození na záchod - v podstatě nedobrovolné močení.



„Nechtějí se účastnit aktivit. Nemohou spát, mají problémy s jídlem. Někdy se to může vystupňovat až do té míry, že se dítě stane katatonickým. Nemohou mluvit. Kvůli těžkému traumatu se nemohou spojit s rodinnými příslušníky. Některé se stávají velmi zlostnými, obranářskými, agresivními. Některé mají také poruchy řeči - nemohou mluvit, koktají."



S těmito příznaky se Ibrahim a jeho kolegové z první linie ochrany v nouzi setkávají každý den ve stanových přístřešcích, táborech a městech při své práci pro organizaci War Child, která nabízí služby v oblasti duševního zdraví a vzdělávací pomoc dětem v Gaze a je jednou ze tří charitativních organizací letošní výzvy deníku Guardian a Observer.



Jsou tam děti, jako například jedno, které nedávno viděl Mohammed, pracovník pohotovostní služby. Chlapec, který byl identifikován jako těžce traumatizovaný, dostával individuální odborné poradenství v rohu přeplněného krytu, kde žilo 3 000 lidí. „Dokáže komunikovat pouze svými kresbami. Je němý. Kvůli panice z války nemá schopnost mluvit. Je mu šest let,“ říká Mohammed. „Je velmi těžké si to představit.“



Pak jsou tu ti, kteří přišli o své rodiče při bombardování, při němž byly zraněny i děti, které někdy přišly o končetiny. Podle organizace Unicef je nyní v Gaze 17 000 dětí bez doprovodu a oddělených od ostatních a jsou vystaveny nesčetným hrozbám včetně fyzického a sexuálního zneužívání a vykořisťování.



Ibrahim říká: „Nebylo dne, kdy bych nepotkal jedno nebo dvě děti, které osiřely, které byly odděleny od svých rodin. Nedávno jsem se setkal se třemi. Našli jsme je na ulici v jednu hodinu ráno. Během války! Se všemi nebezpečími kolem nich, se všemi hrozbami. Dokonce i od toulavých psů na ulicích.“ Nejstaršímu bylo deset let a nejmladší byla šestiletá dívka s postižením. Pátrání po jejich rodinách pokračuje.



War Child poskytuje psychosociální první pomoc v mnoha formách. Sdružuje děti ve stanových táborech s vyškoleným moderátorem, aby hrály hry, tvořily, zpívaly písně a účastnily se skupinových aktivit uvolňujících stres. Pořádá sezení pro pečovatele, obvykle matky, o tom, jak podpořit své děti. Děti, u nichž je zjištěno komplexní trauma, jsou na každém místě odesílány k odbornější podpoře.



Charita zřizuje dočasné vzdělávací prostory, kde předává dovednosti v oblasti výuky v krizových situacích těm, kteří neformálně učí tam, kde nyní nejsou školy, a poskytuje vzdělávací sady s tabulemi, pery, tužkami a reproduktory. Shánění psacích potřeb a učebních materiálů je náročné a nákladné.



Kromě specializované psychosociální a vzdělávací pomoci se organizace War Child v tomto konfliktu zaměřuje na poskytování základních potřeb, kdekoli je to možné, „protože nemůžete nabídnout psychologickou podporu dítěti, které má hlad, nebo vzdělání dítěti, kterému je zima“, říká Mohammed.



Mohanad, pracovník projektu pro mimořádné situace, říká: „Jsme 2 miliony lidí žijících na 20 % území Gazy. Mluvíme o velmi drsných podmínkách, zejména v letošní zimě.“ Většina z nich žije ve stanech a ve „velmi těžké finanční situaci“, říká. Asi 80 % nemocnic v Gaze bylo zničeno. Je zde málo lékařského vybavení a hlavní tíhu zranění nesou ženy a děti, dodává. „To, co nyní lidé v Gaze prožívají, nelze slovy obsáhnout. V Gaze není bezpečný ani centimetr.“



Organizace War Child a její místní partneři jsou pomocí pro více než 116 600 dětí. Její podpora - která se podle jejích slov dosud dostala k více než 180 000 lidí - zahrnuje potraviny, čistou vodu, přístřeší, teplé oblečení a přikrývky, hygienické soupravy a periodické výrobky.



Řeší duševní trauma více než 11 000 dětí a školí více než 1 300 místních poradců. Rozšiřuje svou největší nouzovou pomoc v celkové výši 25 milionů eur, která má během tří let zasáhnout více než 1 milion dětí v Gaze a na Západním břehu Jordánu, a to prostřednictvím programu na podporu základních potřeb, ochrany, vzdělávání a duševního zdraví.



Nida, technická asistentka pro mimořádné situace, pracuje denně se ženami a dětmi. „Bez služeb, které nabízíme, zejména psychologických služeb pro ženy a děti, by u mnoha z těchto lidí v určitém okamžiku došlo k eskalaci skutečného šílenství,“ říká. „Děti trpí těžkou podvýživou. Nemají přístup k jídlu. Jsou velmi, velmi hubené.“



Humanitární pracovníci v Gaze se potýkají s uzavřenými kontrolními stanovišti a nedostatkem paliva, což omezuje přístup k potřebným. Izraelská vláda zakázala agentuře OSN Unrwa, na které je téměř celé obyvatelstvo Gazy závislé, pokud jde o základní potřeby, od 28. ledna 2025, což bylo označeno za „katastrofu“. Vláda České republiky tento zákaz v OSN jako jedna z mála zemí světa - podpořila.



Osobní rizika, kterým čelí pracovníci organizace War Child, jsou obrovská. Všichni se obávají o svou bezpečnost, protože jiní pracovníci nevládních organizací zemřeli při izraelských útocích na vozidla. Všichni z nich byli desetkrát nebo dvanáctkrát vysídleni; všichni ztratili své blízké.



„Ztratil jsem asi 100 blízkých a moji bratranci, strýcové a teta jsou i po roce stále v sutinách,“ říká Mohammed, který byl sám zraněn.





Ibrahim říká: „Lidé si neuvědomují, že když jsem opustil svou rodinu, jsem celý den nervózní, protože kdykoli mohou být doma bombardováni, zatímco já budu v práci.“







Zdroj v angličtině ZDE

0