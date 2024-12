TVP World: Česko se rozhodlo odepřít své občanství Rusům

23. 12. 2024

Česká republika přidala k novému zákonu o ukrajinských uprchlících tzv. přílepek, z něhož vyplývá, že Rusové žijící v České republice nemohou zažádat o české občanství. Je to dobře nebo špatně?

Jana Čulíka o tom interviewovala polská televize TVP World, vysílající v angličtině.

Níže je překlad tohoto rozhovoru:





Moderátor: Dobrý den a vítejte u World Talks na TVP World se mnou, Ashimem Kumarem. Vzhledem k bezpečnostním obavám český parlament přijal zákon, který vyžaduje, aby se Rusové vzdali svého občanství před podáním žádosti o české státní občanství. Řešení takových hrozeb není diskriminace,, ale povinnost, říká ministr vnitra země. Toto rozhodnutí bylo kritizováno členy české opozice. Proč je to kontroverzní? Bude tento krok mít požadovaný efekt, tedy posílení české bezpečnosti? Abychom to prozkoumali, připojil se k nám Jan Chulik, Senior Lecturter na Univerzitě v Glasgow. Vítejte, pane Čulíku, a děkujeme, že jste si našel čas.





Jan Čulík: Tak já rozhodně nepopírám nebezpečí ruských špionů a samozřejmě ani ruské dezinformace, které ovlivňují celou Evropu, nejen východní Evropu. A mimochodem, česká vláda je opravdu neefektivní v řešení ruských dezinformací. Ale toto rozhodnutí je opravdu kontroverzní, pokud to mohu říct. A je zajímavé, že nejen česká opozice, ale i česká média zaujala velmi kritický postoj k tomuto rozhodnutí.





Jeden procedurální důvod, proč je toto rozhodnutí špatné, je, že mnozí lidé to kritizují, protože tento druh rozhodnutí je něco, co v češtině nazývají "přílepek",, tedy nesourodý prvek připojený k zákonu o péči o ukrajinské uprchlíky, což je pro právníky opravdu nepřijatelné. A vlastně mnoho kritiků říká, že to půjde k Ústavnímu soudu, především kvůli tomu, že jde o nesourodý prvek v ukrajinském zákoně, bude to pravděpodobně zrušeno Ústavním soudem. No, uvidíme.





Moderátor: Rád bych se teď zaměřil na několik věcí, které jste zatím zmínil, pane Čuliku. První věc je, že je to kontroverzní. To není přece neobvyklé, že země říkají, že nemůžete mít dvojí občanství a že se musíte vzdát svého předchozího občanství, pokud chcete být občanem naší země. Co je na tom špatného? To je první bod. A druhý bod je, že není neznámé, že Rusko říká, že chrání zájmy ruských občanů v určité zemi, a proto hodlá zasáhnout, a tak dál. Z tohoto hlediska tento krok pochopit můžete, nemyslíte?





Jan Čulík: Pokud to mohu říct, tak ta představa, že každý Rus automaticky podporuje Putina, je trochu rasistická. Ale hlavní problém je, že když Putin před třemi lety začal svou odpornou invazi na Ukrajinu, asi 700 000 Rusů uprchlo z Ruska a v České republice je 44 000 Rusů, a většina z nich je proti Putinovi. Samozřejmě nemůžeme říct, kolik z nich je ruských špionů, ale skutečný problém je v tom, že když jsou Rusové žijící v České republice požádáni, aby se vzdali ruského občanství, musí jet do Ruska a požádat stát, aby je zbavil ruského občanství. Nemohou se ho prostě sami vzdát. A teď si představte ty 25leté, 30leté, kteří uprchli z Ruska. Rusko jim řekne: "Je vám pětadvacet, měli jste být v armádě, měli jste bojovat proti Ukrajincům." Pokud se vrátí do Ruska a požádají stát, aby je zbavil ruského občanství, budou zatčeni. Takže to je opravdu kontroverzní. Existuje několik specialistů na imigraci a specialistů na lidská práva, kteří říkají, že protože mnoho Ukrajinců mluví rusky, mnoho těchto Rusů v České republice aktivně pomáhá ukrajinským uprchlíkům a mnozí z nich jsou známí tím, že otevřeně kritizovali Putina. A vlastně, když od nich český stát požaduje, aby se vzdali ruského občanství, což nemohou, protože musí jet do Ruska, aby se ho zbavili, vystavuje je skutečnému nebezpečí. Takže bych opravdu řekl, že to není dobře promyšlené.





Moderátor: Rozumím, rozumím. Ale to neodstraňuje riziko, že i když tito Rusové žijící v České republice nejsou pro Putina, neodstraňuje to riziko, že by je Putin mohl použít jako záminku pro vojenskou akci v České republice, jen tím, že řekne, že chráníme ruské občany. A jak říkám, není to poprvé, co by Putin něco takového použil. Nepovažujete to za rozumný základ?





Jan Čulík: Zajímavý argumment, ale těch Rusů je v zemi 44 000 v zemi s 10 miliony obyvatel. Myslím, že je opravdu velmi nepravděpodobné, že by Putin zaútočil na Českou republiku kvůli tak malé menšině. Pokud chce Putin napadnout Českou republiku, což pravděpodobně chce, udělá to z nějakého jiného důvodu. Ale jedna zajímavá věc je, že to trochu zavání rasismem. A jak jsem říkal, čeští politici obecně nejsou moc dobří v vymýšlení chytrých řešení. Opravdu bych se rád vrátil k tomu, že Česká republika by měla přijmout kroky proti dezinformacím a proti možným ruským špionům, ale tohle není to řešení. Byla tu i jedna strana, která použila heslo "Nechceme matrjošky v naší zemi," a Rusové odpověděli "Nejsme matrjošky, jsme lidé." Četl jsem články o tom, jak tam jsou IT specialisté z Ruska, jeden z nich říkal: "Vyškolil jsem mnoho lidí v České republice, a víte, co mi teď říkají?" A také jedna z posledních věcí, která souvisí s tímto, české úřady nyní oznámily, že pozastavily udělování českého občanství Rusům až do odvolání. Takže první byl problém, že se musí vzdát ruského občanství, a nyní je problém, že nebudou moci vůbec požádat, možná až do konce ukrajinské války. Mnozí Rusové říkají: "Proč bychom nemohli jet do Německa? V Německu dostaneme německé občanství za tři roky, v České republice musíme čekat mnoho dalších let, a pak se, pokud chceme, můžeme vrátit do České republiky."





Moderátor: Rozumím, rozumím. To jsou praktické problémy, které budou muset řešit ruští občané v České republice. Mluvíte o tom, že musí jet zpět do Ruska. Určitě to může být vyřízeno na ruském velvyslanectví, že?





Jan Čulík: Nevím, zdálo by se, že by to mělo být možné na ruském velvyslanectví. Ale stále je tu problém, že pokud je vám 25 let a měli byste být v Rusku, měli byste bojovat na ukrajinské frontě, když jdete na ruské velvyslanectví a požádáte o zrušení svého ruského občanství, řeknou vám, a cituji články v českém tisku: "Nesplnili jste svou povinnost, neodsloužili jste vojenskou službu, takže vás nepropustíme." Takže vlastně české úřady tímto rozhodnutím nutí většinu těchto protiruských Rusů, aby se dostali do kontaktu s kriminálním ruským státem.





Moderátor: Jak bychom to měli chápat? My asi rozumíme důvodu tohoto kroku české vlády, ale co si myslíte, že by mohli udělat jinak, místo toho, aby přistoupili k tomuto kroku?





Jan Čulík: Nejsem odborník na tajnou policii nebo zpravodajské aktivity, ale bohužel mám pocit, že všechny indikace ukazují na to, že české zpravodajské služby nejsou příliš efektivní v odhalování ruských špionů v České republice. Kdybych byl ministrem vnitra, opravdu bych se zaměřil na posílení českých zpravodajských služeb, aby se specializovaly na řešení tohoto velmi vážného nebezpečí ruské infiltrace nebo putinovské infiltrace v České republice.







Moderátor: Dobře, takže bychom měli zlepšit kvalitu zpravodajských služeb v České republice, než abychom odebrali ruské pasy těm, kteří chtějí české občanství. Pane Čulíku, děkujeme vám moc za to, že jste se k nám připojil a podělil se o své názory s našimi diváky. Přeji vám pěkný den.





