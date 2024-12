Ruská nákladní loď se po výbuchu ve strojovně potopila ve Středozemním moři

24. 12. 2024

Dva členové posádky lodi Ursa Major se pohřešují a 14 jich bylo zachráněno, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí



Výbuch ve strojovně potopil ruskou nákladní loď Ursa Major ve Středozemním moři mezi Španělskem a Alžírskem a dva členové posádky jsou pohřešováni, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.



Plavidlo postavené v roce 2009 řídila společnost Oboronlogistika, která je součástí vojenských stavebních operací ruského ministerstva obrany, které již dříve uvedlo, že je na cestě do ruského dálněvýchodního přístavu Vladivostok a na jeho palubě jsou přivázány dva obří přístavní jeřáby.





Krizové centrum ministerstva zahraničí v prohlášení uvedlo, že 14 z 16 členů posádky lodi bylo zachráněno a dopraveno do Španělska, ale že dva členové posádky se stále pohřešují. Neuvedlo, co bylo příčinou výbuchu.



Ruské velvyslanectví ve Španělsku, které citovala ruská státní tisková agentura RIA, uvedlo, že zkoumá okolnosti potopení a je v kontaktu s úřady ve Španělsku.



Společnosti Oboronlogistika a SK-Yug, která je součástí skupiny LSEG a přímým vlastníkem a provozovatelem lodi, se k potopení odmítly vyjádřit. Na oba subjekty uvalily USA v roce 2022 sankce kvůli jejich vazbám na ruskou armádu, stejně jako na samotnou loď Ursa Major.



Neověřený videozáznam, na němž se loď silně naklání na pravobok a její příď je ve vodě mnohem níže než obvykle, natočila 23. prosince projíždějící loď a v úterý jej zveřejnil ruský zpravodajský server Life.ru.



Španělská námořní záchranná služba uvedla, že v pondělí obdržela nouzový signál z lodi Ursa Major, která se nacházela asi 90 kmod pobřeží Almeríe. Uvedla, že kontaktovala nedalekou loď, která hlásila špatné povětrnostní podmínky, záchranný člun ve vodě a uvedla, že Ursa Major se naklání na pravý bok.



Na místo byla vyslána dvě plavidla a vrtulník a 14 přeživších členů posádky bylo převezeno do španělského přístavu Cartagena. Námořní záchranná služba citovala posádku, která uvedla, že loď převážela prázdné kontejnery a také dva přístavní jeřáby na palubě. Později podle ní na místo dorazila ruská válečná loď, která převzala vedení záchranných operací.



Konečný vlastník lodi, společnost Oboronlogistika, ve svém prohlášení z 20. prosince uvedla, že loď, která se podle údajů LSEG dříve jmenovala Sparta III, vezla specializované přístavní jeřáby, které měly být instalovány ve Vladivostoku, a také díly pro nové ledoborce.



Na neověřených videozáznamech bylo vidět dva obří jeřáby připoutané k palubě. Podle údajů LSEG o sledování lodí plavidlo vyplulo z ruského přístavu Petrohrad 11. prosince a naposledy bylo spatřeno, jak v pondělí v 2204 GMT vysílá signál mezi Alžírskem a Španělskem.



Při vyplutí z Petrohradu uvedla, že jejím dalším přístavem je ruský přístav Vladivostok, nikoli syrský přístav Tartús, do kterého vplouvala dříve.



Samostatně ukrajinská vojenská zpravodajská služba HUR - která sleduje pohyb ruských lodí - v pondělí v příspěvku na svém oficiálním kanálu Telegram uvedla, že jiná ruská nákladní loď s názvem Sparta se u portugalského pobřeží dočasně dostala do technických problémů.



HUR v aktualizované zprávě uvedla, že posádka Sparty problém odstranila a že loď je na cestě do Sýrie, kde má vyzvednout vojenské vybavení a munici po pádu blízkého ruského spojence Bašára Asada.





Agentura Reuters nemohla ověřit tvrzení HUR o cíli nebo misi lodi Sparta.







