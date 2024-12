Izrael v Gaze zavraždil dalších 19 lidí, z toho 12 dětí

21. 12. 2024

čas čtení 1 minuta

Channel 4 News, sobota 21. prosince 2024: Raketa vypálená jemenskými húsiovskými povstalci zasáhla park v Tel Avivu, kde rozbila sklo a zranila 16 lidí. To vyvolalo izraelské nálety na dvě jemenská města, při nichž zahynulo nejméně devět osob. Húsíové se raketami solidarizovali s Palestinci v Gaze, kde izraelské útoky zasáhly budovy a zabily dalších 19 lidí, z toho 12 dětí.





Húsíové prohlásili, že nepřestanou, dokud nebude v Gaze uzavřeno příměří.











A v sobotu ráno ráno se v Gaze konaly další pohřby. 19 lidí, z toho 12 dětí, všichni zahynuli při izraelských úderech v pátek a v noci na sobotu Jeden z nich zasáhl obytnou budovu v novém uprchlickém táboře Syrak v centrální části pásma, další dům ve městě Gaza.













S blížícími se druhými Vánocemi od 7. října, kdy došlo k útokům, využil papež sobotního kázání ve Vatikánu k tomu, aby se vyjádřil k počtu mrtvých v Gaze. Včera byly bombardovány děti, řekl. To je krutost. To není válka. Chtěl jsem to říci, protože se to dotýká srdce.

