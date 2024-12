Útok na německém vánočním trhu: podezřelý byl obviněn z vraždy

22. 12. 2024

čas čtení 5 minut



Tisíce lidí se v Německu zúčastnily krajně pravicového shromáždění poté, co byl 50letý protiislámský aktivista Taleb al-Abdulmohsen vzat do vazby





Policie v Německu uvedla, že muž podezřelý ze zabití nejméně pěti lidí a zranění stovek dalších poté, co v rychlosti projel autem přeplněným vánočním trhem, čelí obvinění z vraždy a pokusu o vraždu.



Policie uvedla, že podezřelý, kterého německá média označila jako 50letého psychiatra Taleba al-Abdulmohsena ze Saúdské Arábie, byl v sobotu pozdě večer vzat do vazby.

Policie v Německu uvedla, že muž podezřelý ze zabití nejméně pěti lidí a zranění stovek dalších poté, co v rychlosti projel autem přeplněným vánočním trhem, čelí obvinění z vraždy a pokusu o vraždu.Policie uvedla, že podezřelý, kterého německá média označila jako 50letého psychiatra Taleba al-Abdulmohsena ze Saúdské Arábie, byl v sobotu pozdě večer vzat do vazby.





Zatímco tisíce lidí truchlily za oběti, jimiž byly čtyři ženy ve věku 52, 45, 75 a 67 let a devítiletý chlapec, asi 2100 lidí se v noci zúčastnilo krajně pravicové demonstrace označované jako „demonstrace proti teroru“, informovala místní média.



Policie v neděli uvedla, že prokuratura vznesla obvinění z vraždy a pokusu o vraždu proti al-Abdulmohsenovi, protiislámskému aktivistovi, který na internetu vyhrožoval německým občanům smrtí a v minulosti měl spory se státními orgány.



Protestující na krajně pravicovém shromáždění měli na sobě černé kukly a byli natočeni, jak drží velký transparent s nápisem „remigrace“, což je termín oblíbený u protiimigračních extremistů usilujících o masovou deportaci migrantů a lidí považovaných za etnicky neněmecké.



Německá vláda čelila rostoucím otázkám, zda se nedalo udělat více, aby se útoku, při němž bylo zraněno 205 lidí, z nichž asi 40 je v kritickém stavu a lékaři v místních nemocnicích nyní bojují o záchranu jejich životů, zabránilo.



Týmy chirurgů pracují nepřetržitě od chvíle, kdy v pátek v 19 hodin dorazily první oběti útoku, a jeden ze zdravotníků místním médiím sdělil, že „všude je krev na podlaze, lidé křičí, podává se spousta léků proti bolesti“.



Al-Abdulmohsen sám sebe popisoval jako bývalého muslima a byl aktivním uživatelem Twitteru. Denně sdílel desítky příspěvků zaměřených převážně na protiislámskou tematiku, kritizoval toto náboženství a gratuloval muslimům, kteří ho opustili.



Pomáhal ženám prchajícím ze zemí Perského zálivu a v minulosti si stěžoval, že Německo pro ně nedělá dost, a zároveň obviňoval německé úřady, že nedělají dost v boji proti tomu, co označoval za „islamizaci Evropy“.



Ještě v srpnu al-Abdulmohsen také psal na sociálních sítích: „Existuje v Německu cesta ke spravedlnosti, aniž bychom vyhodili do povětří německou ambasádu nebo náhodně povraždili německé občany? ... Pokud ji někdo zná, dejte mi prosím vědět.“



Na Twitteru také napsal, že by si přál, aby německá exkancléřka Angela Merkelová byla uvězněna na doživotí nebo popravena, a v roce 2013 byl soudem ve městě Rostock pokutován za „rušení veřejného pořádku vyhrožováním spácháním trestných činů“.



Letos byl v Berlíně vyšetřován za „zneužití tísňového volání“ poté, co se pohádal s policisty na policejní stanici, informovala místní média. Od konce října byl na nemocenské ze svého pracoviště, kliniky pro léčbu závislostí nedaleko Magdeburku.



Mina Ahadiová, předsedkyně sdružení bývalých muslimů v Německu, uvedla, že al-Abdulmohsen „nám není cizí, protože nás terorizuje už léta“. Označila ho za „psychopata, který vyznává ultrapravicové konspirační ideologie“.



Časopis Der Spiegel citoval bezpečnostní zdroje, podle nichž saúdská tajná služba loni varovala německou špionážní agenturu BND před příspěvkem, v němž vyhrožoval, že Německo zaplatí „cenu“ za své zacházení se saúdskými uprchlíky.



List Die Welt rovněž s odvoláním na bezpečnostní zdroje uvedl, že německá státní a spolková policie loni provedla „posouzení rizik“ al-Abdulmohsena, ale dospěla k závěru, že nepředstavuje „žádné zvláštní nebezpečí“.



Německý kancléř Olaf Scholz v sobotu odsoudil „strašlivý a šílený“ útok a vyzval k národní jednotě v době rostoucího politického napětí v zemi, která se blíží k federálním volbám 23. února.

Olaf Scholz vyzval k jednotě na místě smrtícího útoku v Magdeburku - video



Opoziční strany na krajní pravici i levici však jeho vládu rychle kritizovaly. Šéf poslanců krajně pravicové AfD Bernd Baumann požadoval, aby Scholz svolal mimořádné zasedání Spolkového sněmu k „neutěšené“ bezpečnostní situaci.



Šéfka krajně levicové strany BSW Sahra Wagenknechtová rovněž uvedla, že německá ministryně vnitra Nancy Faeserová musí oficiálně vysvětlit, „proč bylo předem ignorováno tolik tipů a varování“.



Deník Bild se dožadoval informací: „Proč naše policie a zpravodajské služby nic neudělaly, přestože měly Saúdy v hledáčku? ... A proč bylo varování ze Saúdské Arábie zjevně ignorováno?“.



Deník vyzval k rozsáhlým reformám po volbách a k úplnému „obratu ve vnitřní bezpečnosti“ a tvrdil, že: „Německé úřady se obvykle dozvídají o plánech útoku včas, až když je varují zahraniční služby“.



Maďarský premiér Viktor Orbán v sobotu prohlásil, že „není pochyb o tom, že existuje souvislost mezi změněným světem v západní Evropě, migrací, která tam proudí, zejména nelegální migrací, a teroristickými činy“.



Orbán vyhrožoval, že bude „bojovat“ proti evropské migrační politice, „protože Brusel chce, aby se Magdeburg stal i Maďarsku“.

0