Konec americké demokracie. Jak Trump plánuje zlikvidovat propalestinské hnutí v USA

25. 12. 2024

Agresivně protipalestinsky naladění jmenovaní, kteří mají tendenci označovat všechny protestující na kampusech za příznivce Hamásu, budou brzy řídit americkou zahraniční i domácí politiku a vytvoří Trumpovu administrativu, která bude jednotně usilovat o potlačení propalestinského hnutí v USA, píše Haaretz



Čtyři týdny předtím, než se nově zvolený americký prezident Donald Trump ujme moci, veškerá jeho rétorika a jmenování naznačují, že výhrůžka z jeho kampaně, že potlačí propalestinské nálady v Americe bude určujícím faktorem prvních dnů jeho administrativy.

Trump i Republikánská strana po celou dobu kampaně trvali na tom, že takové potlačení bude rychlé a úplné. Po rychlém jmenování Trumpova kabinetu a před Kongresem, v němž bude vládnout republikánská většina, může být boj proti propalestinskému hnutí jednou z mála věcí, která má napříč vládou jasnou cestu.



Jakmile budou Trumpovi kandidáti na nejvyšší diplomatické posty, jako například Marco Rubio na post ministra zahraničí a Elise Stefaniková na post velvyslankyně v OSN ve funkci, mohl by být prvním krokem ten nejtvrdší - deportace propalestinských demonstrantů, kteří mají studentská víza. Rubio i Stefaniková jsou známými zastánci takového kroku, který byl jedním z mála pevných politických závazků Trumpa a Republikánské strany v izraelsko-palestinském konfliktu během kampaně.



V říjnu Rubio napsal dopis současnému ministru zahraničí Antony Blinkenovi, v němž ho vyzval, aby „okamžitě provedl úplnou revizi a koordinoval úsilí o zrušení víz těm, kteří podporovali nebo se hlásili k teroristické činnosti Hamásu“.



Stefaniková mezitím zdvojnásobila svou proměnu v kritičku univerzitních rektorů a vyzvala k deportaci studentů. V květnu řekla v televizi Fox News, že tito studenti „jsou členy davu podporujícího Hamás, který vyzývá k likvidaci Izraele. Vyzývají ke genocidě židů na celém světě a v Americe. Je nemyslitelné, že dovolujeme, aby se toto dělo na amerických univerzitách“.



Také další kandidáti, kteří se více věnují domácím záležitostem, naznačili, že klíčovým tématem bude propalestinské protestní hnutí. Patří mezi ně Pam Bondiová, druhý Trumpův pokus o nominaci na post generálního prokurátora. Bývalá floridská generální prokurátorka vyzvala ke zrušení víz a odsoudila protesty na univerzitách.





Sněmovní Republikánská strana, která má v parlamentu jen těsnou většinu a již nyní ji sužují vnitřní boje, může zjistit, že prosazování legislativy týkající se Palestinců je jedinou vlivnou prací, kterou může na příštím zasedání Kongresu prosadit.





Mast také odsoudil koncept dvoustátního řešení a zároveň stál v čele zákona o trvalém snížení amerického financování uprchlické agentury UNRWA a dalších nepřátelských návrhů. Rovněž kritizoval snahy USA o zajištění příměří v Gaze a zasazoval se o urychlený a rozšířený prodej zbraní Izraeli.







Zdroj v angličtině ZDE

„Věc, která mě opravdu nejvíce znepokojuje, [jsou] tito studenti na univerzitách v naší zemi, ať už jsou zde jako Američané, nebo pokud jsou zde na studentská víza, a říkají tam 'Podporuji Hamás',“ řekla loni v rozhovoru pro Newsmax.Bondiová dodala: „Upřímně řečeno, je třeba je vyvézt z naší země nebo je musí okamžitě začít vyslýchat FBI.“Trumpovou volbou do čela FBI je kontroverzní loajalista Kash Patel. Bývalý federální prokurátor sice nemá příliš zkušeností s protesty na univerzitách, ale nejvíce proslul svou touhou odstranit z národního bezpečnostního aparátu všechny Trumpovy kritiky a pochybovače.Patelovy zkušenosti z pozice vrchního ředitele protiteroristického odboru Rady národní bezpečnosti během Trumpova prvního funkčního období ho navíc staví do pozice, kdy může potírat propalestinské sympatizanty. Plán tohoto postupu je podrobně popsán v Projektu Esther, plánu boje proti antisemitismu, který představila nadace Heritage Foundation, jež stojí za Projektem 2025, 922stránkovým dokumentem, v němž jsou nastíněny plány konzervativců na zásadní změnu vlády.Základní tezí Projektu Ester - o 33 stran více - je, že „americké virulentně protiizraelské, antisionistické a protiamerické ‚propalestinské hnutí‘ je součástí globální sítě na podporu Hamásu (HSN)“.Poslání pracovní skupiny vyzývá ke koalici, jejímž cílem je „rozbít infrastrukturu“, která údajně udržuje údajnou síť. To by mělo trvat jeden až dva roky. „HSN, podporovaná aktivisty a sponzory, kteří se věnují ničení kapitalismu a demokracie, těží z podpory a výcviku zámořských nepřátel Ameriky,“ uvádí se v dokumentu.Dodává, že tato síť „se snaží dosáhnout svých cílů tím, že využívá naší otevřené společnosti, korumpuje náš vzdělávací systém, využívá amerických médií, kooptuje federální vládu a spoléhá na samolibost americké židovské komunity“.Dokument naznačuje, jak by případná Trumpova administrativa potlačila protesty, jak vyhrožuje. Vyzývá také k deportaci protestujících, kteří jsou ve Spojených státech na studentská víza, a k postihu statusu univerzit osvobozených od daní. Upozorňuje na zákony, které by mohly „využít slabin [sítě]“, vyžadovat od zástupců zahraničních subjektů, aby zveřejnili své vazby, a zaměřit se na organizovaný zločin a vydírání.Jedním z návrhů zákona, který se v nejbližší době nedostane do sbírek zákonů, je zákon o povědomí o antisemitismu, který je zaměřen na boj proti antisemitismu na univerzitách. Vyžaduje také, aby ministerstvo školství při určování, zda jednání nebo praxe porušující hlavu VI zákona o občanských právech z roku 1964 byly motivovány antisemitismem, zohlednilo definici antisemitismu podle Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu.Sněmovna reprezentantů tento zákon začátkem roku drtivou většinou schválila, a to navzdory obavám levice, že kritika Izraele bude spojována s antisemitismem, a obavám pravice, že zákon má dramatické důsledky pro svobodu projevu.Odstupující vůdce senátní většiny Chuck Schumer zabránil tomu, aby se o návrhu zákona hlasovalo, tím, že jej připojil k různým jiným balíčkům, které chce prosadit.V této patové situaci se objevil další významný odpůrce: Harmeet Dhillon, Trumpova volba do čela odboru občanských práv ministerstva spravedlnosti, která bude hrát hlavní roli při prosazování federálních opatření proti antisemitismu.Dhillonová, jeden z nejlepších Trumpových právních mozků, který stojí za jeho snahou zpochybnit výsledky voleb v roce 2020, zákon o uvědomění si antisemitismu po jeho schválení ve Sněmovně reprezentantů ostře zkritizovala. „Již desítky let se zabývám prvním dodatkem a náboženskými svobodami menšinových i většinových náboženských komunit a tento návrh zákona je na koleně postavený protiústavní nesmysl,“ napsala na TwitteruDodala: „Kongrese, udělej něco lepšího, přemýšlej víc a buď chytřejší. Zákony o 'nenávistných projevech' jsou liberální koncept.“ Dhillonová se však připojila ke svým novým kolegům a stala se hlasitou zastánkyní potlačování protestního hnutí na univerzitních kampusech.„Zažalujte Yale,“ napsala v dubnu na Twitteru. „Žalujte každou univerzitu, která odmítá zajistit bezpečnost studentů na základě jejich náboženství. Ať litují svých rozhodnutí. Seberte jim dotace. Žalujte každého násilného protestujícího a organizátory. Vyčerpejte jejich bankovní účty. Zasévejte sůl do jejich kariérních plánů.“Po tomto příspěvku se Dhillonová pustila do protestu na Kalifornské univerzitě: „Hájím právo těchto oslů a apologetů teroristů protestovat, ale NEMAJÍ právo blokovat přístup ostatním studentům nebo jim bránit v chození do tříd. Z mých daní je dotována UCLA a regenti se musí dát co nejdříve dohromady, jinak je zažalují!“Linda McMahonová, Trumpova kandidátka na ministryni školství, se také veřejně zavázala, že se bude této otázce věnovat přednostně, i když nastupující prezident slíbil, že její ministerstvo zruší.„Jistě. Nemyslím si, že bychom měli mít kdekoli jakoukoli diskriminaci, a naprosto se mi hnusí jakýkoli druh násilí, který jsme viděli na univerzitách. To by nemělo být povoleno,“ řekla pro Jewish Insider, aniž by upřesnila, jaký plán podporuje. „Máme spoustu priorit, kterými se budu zabývat, a určitě cokoli, co je proti bezpečnosti a blahu některého z našich studentů, bude prioritou.“Navrhované zrušení financování ministerstva školství je pravděpodobně tou částí Projektu 2025, které americkou židovskou komunitu znepokojuje nejvíce. Součástí tohoto oddělení je Úřad pro občanská práva, který je zodpovědný za vyšetřování a rozhodování o obviněních z antisemitismu a který zahájil nejméně 145 vyšetřování takových stížností.Letos v létě vzácná koalice téměř dvou desítek židovských organizací napříč politickým a konfesijním spektrem vyzvala Kongres, aby Úřadu pro občanská práva „zajistil co nejvyšší financování“, a to navzdory hlubokým neshodám ohledně antisemitismu na Kapitolu a v židovském světě.Republikáni ve Sněmovně reprezentantů sice považovali financování úřadu za nedostatečné, ale poté, co jej obvinili, že se antisemitismem nezabývá přednostně, odhlasovali snížení jeho rozpočtu o 10 milionů dolarů. Několik republikánů spřízněných s Trumpem také vyzdvihlo roli úřadu v otázkách kulturní války, jako je to, co nazývají „nucením žen soutěžit ve sportu proti mužům“.Překvapivě se předsedou zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů stal republikán Brian Mast poté, co se za něj Trump zasadil. Floridský kongresman byl dlouho považován za amerického zákonodárce, který je vůči Palestincům nejvíce nepřátelský. Odsuzoval snahy o posílení humanitární pomoci pro Gazu a odmítal představu nevinných palestinských civilistů.„Nemyslím si, že bychom se za druhé světové války tak lehce oháněli pojmem 'nevinní nacističtí civilisté'. Není daleko od pravdy, když řekneme, že nevinných palestinských civilistů je velmi málo,“ prohlásil v poznámkách, které vedly k neúspěšné snaze ve Sněmovně reprezentantů o jeho formální pokárání.Mast, evangelický křesťan, byl kdysi dobrovolníkem v izraelské armádě a ve dnech po útoku ze 7. října nosil v Kongresu uniformu. Protestoval tak proti tomu, že poslankyně Rashida Tlaibová vyvěsila před svou kanceláří palestinskou vlajku.