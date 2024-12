Guardian vyhodil těsně před Vánocemi více než třicet svých novinářů po kontroverzním prodeji svého nedělníku

24. 12. 2024

čas čtení 4 minuty





Mezi nimi je i slavná, vynikající investigativní novinářka Carole Cadwalladr:





Pozn JČ: Je to syndrom českého prezidenta Pavla. Všechno je jaksi nějakým způsobem pošpiněno. I ten současný český prezident, který by měl být bez poskvrny, před léty z kariérních důvodů vlezl do tehdy zločinecké vládnoucí komunistické strany a kdyby nepadl komunismus, byl by dodneška čelným generálem komunistického vojenského Varšavského paktu. (S takovou pověstí měl mít rozum a do té prezidentské funkce prostě NELÉZT.) A tak je to se vším: Stále ještě se díváme na Twitter, i když víme, že ho Musk zničil. A jediný britský liberální deník nyní zrušil svou dobrou pověst a už mu není možno důvěřovat:





Hahaha. Právě mi volali a ptali se, jestli „jdu do Independentu“. Aby bylo jasno, tohle je Lord Lebeděv, který mě trollí. Ale vážně jde o to, že jsme právě přišli o liberální nezávislé noviny. Se vším, co to obnáší pro novináře i čtenáře.



Guardian ruší mou smlouvu po 19 letech nepřetržitého zaměstnání bez jakéhokoliv odškodného, takže s radostí přejdu do Independentu [který vlastní Rus Jevgenij Lebeděv] a budu pokračovat ve svém vyšetřování Jevgenijova otce, bývalého špiona KGB.



Britská média: tolik skvělých možností.