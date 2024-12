Novináři zahájili druhou stávku kvůli navrhované dohodě o prodeji týdeníku Observer společnosti Tortoise Media

12. 12. 2024

Novináři deníku Guardian a týdeníku Observer ve čtvrtek zahájili druhou 48hodinovou stávku na protest proti navrhovanému prodeji deníku Observer společnosti Tortoise Media, který byl v zásadě dohodnut minulý týden.



Stávka následuje po podobné dvoudenní stávce z minulého týdne, která byla v Guardianu první za více než 50 let. Nová 48hodinová stávka se koná ve čtvrtek 12. prosince a v pátek 13. prosince.



Členové Národního svazu novinářů (NUJ) v listopadu schválili dokument, v němž se uvádí, že prodej nedělníku společnosti Tortoise by byl „zradou" závazků Scottova trustu vůči Observeru. Trust je konečným vlastníkem mediální skupiny Guardian.





Minulý pátek bylo oznámeno, že dohoda o prodeji Observeru, nejstarších nedělních novin na světě, společnosti Tortoise Media byla v zásadě schválena. Výsledkem budou nové investice do Observeru ve výši 25 milionů liber, závazek tisknout nedělník a plán vybudovat z něj digitální značku.



Scott Trust uvedl, že v rámci dohody převezme podíl ve společnosti Tortoise a zaujme místo v redakční i obchodní radě této mediální společnosti.



NUJ na svých internetových stránkách uvedla: „Národní odborový svaz novinářů a jeho členové v denících Guardian a Observer se domnívají, že tyto plány jsou pro Observer katastrofální, poškodí pověst deníku Guardian a vážně ovlivní pracovní podmínky zaměstnanců obou titulů.“



Hlasování o stávce, které proběhlo minulý měsíc, ukázalo, že z těch, kteří se mohli zúčastnit, hlasovalo 75 %, přičemž 93 % podpořilo stávkovou akci.



Zaměstnancům deníku Observer bylo sděleno, že v důsledku dohody nedojde ke ztrátě pracovních míst. Zaměstnanci Observeru byli informováni, že se mohou také rozhodnout pro dobrovolné propuštění za lepších podmínek. Pokud přejdou do společnosti Tortoise, budou jejich stávající pracovní podmínky dodrženy.



Společnost Tortoise vede James Harding, bývalý redaktor deníku Times a bývalý ředitel zpravodajství BBC. Předložil plány na pokračování nedělního vydávání Observeru a budování digitální prezentace titulu. To by spojilo Observer s podcasty, zpravodajstvím a živými akcemi Tortoise. Jenže přístup na server Observu má být placený.



Mluvčí deníku Guardian uvedl: „Respektujeme právo členů NUJ na stávku a zahájili jsme plán, jak minimalizovat dopad na zaměstnance a čtenáře a pokračovat ve vydávání online i v tištěné podobě. Uvědomujeme si sílu nálad vůči prodeji Observeru.





„Naší prioritou vždy bylo zajistit, aby novinářská práce tohoto titulu hrála i nadále vedoucí roli v liberálním mediálním prostředí, a jsme si jisti, že toto rozhodnutí je správné, aby měl Observer udržitelnou budoucnost.“







