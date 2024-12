Luigiho manifest

13. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

Ken Klippenstein zveřejnil údajný manifest amerického vraha ředitele jedné tamější tzv. "zdravotní" pojišťovny, ve skutečnosti absolutně brutálního mlýnku na peníze, který bránil subskribentům v získávání řádné zdravotní péče.

Zjevné tedy je, že vražda byla motivována nespokojeností s pochybným americkým systémem zdravotnictví, a mnoho lidi v USA vyjádřilo sympatie vrahovi. Je ovšem velmi pochybné, zda vůbec lze pokoušet se o nápravu problematického systému amerického zdravotnictví zabíjením šéfů zdravotnických pojišťoven, nicméně zde je ten manifest, spolu s Klippensteinovým komentářem:

Exkluzivní: Luigiho manifest

Přečtěte si manifest, který média odmítla zveřejnit

Ken Klippenstein

10. prosince 2024



Získal jsem kopii manifestu podezřelého vraha Luigiho Mangioneho - ten pravý, ne padělek kolující po internetu. Dokument mají k dispozici i velká média, ale odmítla ho zveřejnit a ani neformulovala důvod. Na mé dotazy adresované deníkům The New York Times, The Washington Post, CNN a NBC, aby vysvětlily důvody, proč manifest nezveřejnily, a přitom z něj ochotně selektivně citovaly, jsem nedostal odpověď.



Více se k tomu vyjádřím později - o tom, jak nezdravý je odklon médií od zveřejňování informací -, ale zatím je tu ten manifest:Překlad manifestu Mgr. Luigiho Nicholase Mangioneho:





"Pro FBI: vyjádřím se krátce, protože respektuju, co děláte pro naší zemi. Abyste nemuseli zdlouhavě vyšetřovat, tak vám jednoduše sdělím, že jsem s nikým nespolupracoval. Tahle záležitost byla celkem triviální: nějaké základní sociální inženýrství, základní použití CAD programu, a hodně trpělivosti.





Spirálový bloček, pokud je přítomen, tak obsahuje nějaké neuspořádané poznámky a seznamy věcí na udělání, které toho osvětlují základ. Moje elektronika je celkem slušně zaheslovaná, protože pracuju v téhle oblasti jako inženýr, takže tam asi moc informací nebude. Já se opravdu omlouvám za jakékoliv utrpení z traumat, ale muselo to být uděláno. Upřímně řečeno, tihle paraziti si to prostě zasloužili.





Pro připomenutí: USA jsou na 1. místě ohledně nejdražšího zdravotního systému na světě, ale přitom jsou zhruba na 42. místě ohledně očekávané délky života. United [Healthcare] je 4. největší společnost v USA podle tržní kapitalizace, předběhnutá pouze Applem, Googlem a Walmartem. Rostla a rostla, ale co naše očekávaná délka života?





Ne, ve skutečnosti je to tak, že tihle [nečitelné] se prostě stali příliš mocnými, a nadále zneužívají naši zemi k nesmírnému zisku, protože americká veřejnost jim dovolila, aby jim to prošlo. Ten problém je

očividně komplexnější, nicméně já tu nemám dost prostoru a upřímně řečeno já nepředstírám, že jsem ta nejkvalifikovanější osoba na to, abych rozebral celou tu argumentaci. Nicméně mnozí na tuhle korupci a chamtivost posvítili světlo (např. Rosenthal, Moore), před desítkami let, a ten problém prostě a jednoduše přetrvává.





V tomhle okamžiku to už není otázka povědomí, ale očividně se jedná o mocenské hry v akci. Očividně jsem první, kdo se k tomu staví s takovou brutální upřímností."

Anglický originál: novinář Ken Klippenstein:





§34(b,d) 121/2000 Sb. (zpravodajství aktuálních událostí, politický projev)