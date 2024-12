Channel 4 News: Izrael dál páchá brutální masové vyvražďování civilních rodin a dětí

13. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Česká vláda toto podporuje. Jako skoro jediná hlasovala v OSN proti příměří v Gaze



Muž v Gaze: "Kéž Bůh zničí Hamás a Izraelce!"







Moderátorka, Channel 4 News, pátek 13. prosince 2024, 19 hodin: Nyní, po krátkém odmlčení, kdy se pozornost Izraele zaměřila na Sýrii, obnovila izraelská armáda přes noc bombardování Gazy. Letecký útok zasáhl uprchlický tábor v centrální části Gazy a zničil poštu, která poskytovala útočiště vysídleným rodinám. Podle zdravotníků zahynulo 40 lidí, z nichž mnoho byly děti. Stalo se tak několik hodin poté, co poradce prezidenta Bidena pro národní bezpečnost v Izraeli prohlásil, že příměří a dohoda o rukojmích mohou být blízko. Harry Fawcett přináší exkluzivní reportáž a máme varování. Záběry, které natočili místní filmaři na místě, jsou od samého počátku nesmírně znepokojivé a zahrnují i zraněné děti.











Reportér: Pokud je Gaza pekelnou krajinou, tito muži do ní vstupují hlouběji, ještě do nižšího kruhu. Touto ruinou byla chvíli předtím kancelářská budova a pošta. Zde se ukrývaly desítky lidí.









Z trosek je nějakým způsobem vynesena mladá dívka. Žádné vybavení, žádné uniformy. Ale tihle záchranáři vědí, co dělají. Kolektivní svalová paměť. Po více než 14 měsících neutuchající hrůzy ti, kteří čekají na ulici, pomáhají posvítit na cestu.







Izrael uvedl, že cílem tohoto úderu v centrální Nusře byl vysoký vůdce palestinského Islámského džihádu, který vedl útoky na izraelské civilisty a vojáky. Jeho rozsah zničil nebo poškodil budovy všude kolem a rozdrtil je na kostry. Muž v kostkovaných kalhotách byl informován, že byli nalezeni lidé odjinud. "Moje děti, moje děti," opakuje. Do rána personál nemocnice potvrdil, že 14 ze 40 zde zabitých lidí byly děti. Soused říká, že dřívější volání o pomoc z trosek utichlo, že zažil mnoho výbuchů, ale nic takovéhohle.









Muž: "Každý den tu bombardují a zabíjejí čtyřkolky. Zkontrolujte každý kout. Zabíjení probíhá 24 hodin. denně. Kéž by se podařilo uzavřít příměří, aby ten vodopád krve v Gaze skončil."





Reportér: Ale uprostřed obnovených mezinárodních rozhovorů o příměří izraelské údery se po útlumu, kdy bylo letectvo zaměstnáno nad Sýrií, opět zrychlují, a zatímco svět sledoval Sýrii v severní Gaze, izraelská armáda pokračovala v ničení dalšího z toho mála, k čemu se palestinští civilisté vůbec mohou vrátit.





















A tak často jsou to právě ti, kteří byli vysídleni ze severu, kdo jsou zabíjeni při hledání útočiště.





Muž: "Zaměřili se na šestipatrovou budovu, zatímco lidé spali."









Muž: "Trvají na tom, že nás zničí. Už toho bylo dost. Potřebujeme dohodu. To už stačí. To už stačí. Umíráme. Umíráme."









Mimo syrový zármutek, který nachází mnoho podob. "Moje rodina, moje rodina," říká, když žena za ním proklíná Hamas.









Pro ostatní vůbec žádná slova. Tady pod dekou se zachraňují životy. To, co zbylo z levé nohy této dívky, bylo zaškrceno, jedno z mnoha zranění těchto dětí, příliš drastických na to, aby je bylo možné plně ukázat. O pár postelí dál je další dívka s poraněnou hlavou. "Nemůžu. Bolí mě to, teto. Bolí mě to," říká.



















Dívá se na Ismaela Haddona, který svou větev rodiny přivedl ze severu do bezpečí, nyní truchlí:









Muž: "Vychoval jsem je. Učil jsem je. Teď jsem je ztratil. Co jsem si vzal? Co jsem jim vzal? Izraelcům? Co mi přinesl Hamás? Přinesl mi Nakbu. Katastrofu. Kéž Bůh zničí Hamás a Izraelce.

Venku přišla jeho neteř:





"Proč jsi to udělal? Proč jsi zemřel? Moje lásko? Můj bratře Rami, můj drahý, přece v pořádku. Vstaň. Jsi přece v pořádku!"





To bylo ve středu večer ve městě Gaza a závod o záchranu životů před dalším náletem, který zničil domov 50 lidem z jedné rozvětvené rodiny. Mnozí z nich uprchli na daleký sever. "Ramo, to jsem já, teta. Díky Bohu," říká. Při výbuchu, který roztříštil beton a ocel, však zahynulo patnáct lidí.I kdyby po všech těch falešných úsvitech v Gaze skutečně nastalo příměří, kolik takových dní ještě bude? Dokážou to ustát dřív, než se tak stane?