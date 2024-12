Klausovo áčko a pracovní morálka Ukrajinců

15. 12. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



Dnes v Otázkách V. Moravce byli senátor Šlachta (Přísaha) a ministr vnitra Rakušan (STAN). Rakušan odmítl, že by STAN nadbíhali ANO, prý je ANO pro ně nepřijatelné populismem, unijní a ukrajinskou politikou. Mnohem zajímavější bylo vyjádření pana senátora ke sjezdu tzv. Klausova áčka (strana fosilií Motoristé), na kterém byla i paní Vesecká.

Šlachta z Klause a hlavně z Vesecké zjevně moc šťastný nebyl. Paní bývalou nejvyšší státní zástupkyni označil dokonce za pro sebe nepřijatelnou, pokud by měla být političkou. Prý ale probíhají jednání mezi Přísahou a Motoristy. Šlachtu zjevně neodrazuje od takových jednání fakt, vypíchnutý moderátorem, že v době sjezdu Klausovo áčko čítalo sedm členů, z nichž ani všichni nebyli přítomni, a ti přítomni si odhlasovali vznik politické strany, která pak přijala jedním rázem přes tisíc členů. Rakušan připomněl, že Václav Klaus byl vždy zastáncem standardních politických stran. Dnes má tedy výstavní áčko.

Dalším důležitým tématem byl Lex Ukrajina a ukrajinští uprchlíci. Ministr Rakušan „natvrdo“ přiznal, že Lex Ukrajina, který má prodloužit práva ukrajinských uprchlíků na území ČR, ve Sněmovně vázne kvůli poslaneckému návrhu, který má umožnit lepší stíhání těch, kdo vynášejí citlivé informace státu nepřátelským mocnostem. Rakušan by prý tento návrh připojil k zákonu věnujícímu se trestní problematice, kam patří, pokud by mu ovšem poslanci ANO slíbili, že to podpoří. To ale neočekává. Vyznělo to tak, že poslanci ANO hájí agenty nepřátelských mocností (jeden takový člověk prý je spokojeně v důchodu a není na něj žádný nástroj).

Debata o uprchlících byla tlačena Šlachtou zcela v tom duchu, že jde o podezřelé osoby, nad kterými je malá kontrola. Šlachta dokonce požadoval kontrolu jejich pracovní morálky. Zpochybnil, že by ukrajinští uprchlíci splnili požadavky vízové povinnosti, která platila před válkou. Podle něj nemá policie a stát kontrolu nad těmi uprchlíky. Řešila se i otázka, co bude, až skončí válka, což vyznělo jako blížící se samozřejmost a návrat normálu.

Shoda byla na tom, že jde o vážné téma ve smyslu migrační politiky. Rakušan kladl důraz na unijní řešení. Šlachta strašil slučováním rodin. Prý to byl velký problém pro naši zemi už za jugoslávské války. Rakušan byl během celé debaty o uprchlících spíše v defenzívě. Vlastně nepadlo slovo o tom, že pomáháme lidem v nouzi a že bychom neměli klást důraz na to, že nám dávají více než od nás dostávají. Prostě chovný dobytek. A hlavně pořádná kontrola. Priorita je podle Šlachty chránit naše občany.

Konečně bych zmínil ještě diskusi o střelbě na Filozofické fakultě UK před rokem. I tady mi přišlo, že byl Rakušan v defenzívě, naopak Šlachta tlačil na to, jak je prakticky všechno špatně. To, že zpráva sněmovní vyšetřovací komise dosud neunikla na veřejnost, považuje ministr vnitra za mimořádný úspěch, nicméně je to věc komise samotné, že jí to tak dlouho trvá. Takže Šlachta střílel mimo terč. Jeho hlavní téma, pokud jsem správně pochopil, byla střelba v Uherském Brodu, u které byl prý osobně, a bilancování, co se od té doby nepovedlo. Zejména útočil na současného policejního prezidenta. Ministr Rakušan policii naopak, pro mě docela přesvědčivě, hájil.

-1