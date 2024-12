Fašismus v Itálii: Středozemní moře: Lékaři bez hranic prozatím ukončují provoz záchranné lodi Geo Barents

13. 12. 2024

· Lékaři bez hranic s okamžitou platností oznamují, že ukončují provoz svého záchranného plavidla Geo Barents, které bylo v provozu od června 2021. K rozhodnutí přistoupili kvůli italským zákonům a politickému klimatu. · Organizace nyní vyhodnocuje nejlepší možný model budoucího fungování v tomto náročném prostředí a plánuje se k pátracím a záchranným činnostem vrátit. · Na nebezpečné cestě přes centrální část Středozemního moře od roku 2014 zemřelo nebo se pohřešuje více než 31 000 lidí.





„Lékaři bez hranic se co nejdříve vrátí k pátracím a záchranným operacím na jedné z nejsmrtelnějších uprchlických tras na světě. Vrátíme se, abychom podávali svědectví a vystupovali proti porušování práv, kterého se na lidech na útěku dopouštějí členské státy Evropské unie, zejména Itálie a další aktéři,“ říká Juan Matias Gil, zástupce Lékařů bez hranic pro pátrací a záchranné akce.



V uplynulých dvou letech čelila loď Geo Barents čtyřem sankcím ze strany italských úřadů, které vedly k zadržení v přístavu po celkovou dobu 160 dní. Tyto sankce sloužily jako trest za pouhé plnění humanitární a zákonné povinnosti zachraňovat ohrožené životy lidí na moři. Tato trestní opatření se opírají o Piantedosiho dekret, zákon, který italská vláda zavedla na začátku roku 2023.



V prosinci 2024 Itálie dále zpřísnila sankce tím, že usnadnila a urychlila konfiskaci humanitárních pátracích a záchranných plavidel. Praxe italských úřadů přidělovat záchranným lodím vzdálené přístavy, často na severu země, podkopávala schopnost Lékařů bez hranic zachraňovat životy na moři a být přítomni tam, kde jsou nejvíce potřeba.



Po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že je neudržitelné loď Geo Barents provozovat podle tak absurdních a nesmyslných italských zákonů. Záchranná kapacita humanitárních plavidel je výrazně nevyužitá a aktivně podkopávána místními úřady,“ dodává Gil.



Od zavedení Piantedosiho dekretu strávila loď Geo Barents půl roku plavbami do vzdálených přístavů a zpět, namísto toho, aby pomáhala lidem v nouzi. Například v červnu 2023 italské úřady nařídily lodi Geo Barents, na jejíž palubu se vejde až 600 lidí, aby zamířila do La Spezie na severu Itálie, jen aby vylodila 13 lidí. To znamenalo urazit vzdálenost delší než 1 000 kilometrů, přestože byly k dispozici mnohem bližší přístavy.



„Italské zákony a politika vyjadřují skutečnou neúctu k životům lidí. Příběhy desítek tisíc přeživších se ozývají všude na palubě Geo Barents – některé děti zde udělaly své první kroky; lidé oplakávali své blízké,“ uzavírá Margot Bernard, koordinátorka projektu Lékařů bez hranic.



Lékaři bez hranic byli aktivně zapojeni do pátracích a záchranných aktivit v centrálním Středomoří od roku 2015. Po dobu těchto let postupně působili na osmi různých plavidlech, buď sami, nebo ve spolupráci s jinými nevládními organizacemi. Celkem zachránili více než 94 000 lidí. Loď Geo Barents provozují od června 2021, přičemž v rámci 190 záchranných operací asistovali při porodu jednoho dítěte, vyprostili těla 24 zesnulých a zachránili a dopravili do bezpečí 12 675 osob. Lékaři bez hranic a další nevládní organizace rovněž od zavedení Piantedosiho dekretu podali pět individuálních stížností Evropské komisi a vyzvali ji k přezkoumání omezení záchranných operací v rámci evropského práva, zatím neúspěšně.



