Elon Musk nedostane nejvyšší americkou vládní bezpečnostní prověrku

17. 12. 2024

čas čtení 5 minut



Šéfovi SpaceX bylo doporučeno, aby o ni neusiloval kvůli svému užívání drog a kontaktům s cizími státními příslušníky





Podnikatel v oblasti vesmíru Elon Musk podle pondělní zprávy pravděpodobně nedostane vládní bezpečnostní prověrku, pokud o ni požádá, a to i přesto, že jeho společnost SpaceX vynáší na oběžnou dráhu vojenské náklady a náklady špionážních agentur.

Podnikatel v oblasti vesmíru Elon Musk podle pondělní zprávy pravděpodobně nedostane vládní bezpečnostní prověrku, pokud o ni požádá, a to i přesto, že jeho společnost SpaceX vynáší na oběžnou dráhu vojenské náklady a náklady špionážních agentur.





Miliardáři, blízkému spojenci Donalda Trumpa, který má nastoupit do nastupující administrativy jako expert na efektivitu a nedávno se stal prvním člověkem, jehož osobní majetek překročil hranici 400 miliard dolarů, podle deníku Wall Street Journal právníci společnosti SpaceX doporučili, aby o bezpečnostní prověrku nejvyššího stupně nežádal kvůli osobnímu užívání drog a kontaktům s cizími státními příslušníky.



Musk je v současné době držitelem prověrky na stupeň „přísně tajné“, jejíž získání trvalo několik let poté, co v roce 2018 v podcastu s Joem Roganem hovořil o užívání marihuany, uvádí list. To však nemusí stačit k tomu, aby měl přístup k informacím o to, co pro americkou vládu vynášejí do vesmíru jeho rakety.



Obvykle kandidáti, kteří procházejí federálními bezpečnostními prověrkami ministerstva obrany, nemusí prověrku získat, pokud agentura vyjádří obavy ohledně užívání drog nebo alkoholu, kriminálního chování, psychických stavů, sexuálního chování nebo loajality k USA.



Muskovi právníci nastínili scénáře, při nichž by mohl neúmyslně vyzradit tajemství zahraničním představitelům, s nimiž pravidelně hovoří, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, s nímž je prý v pravidelném kontaktu od roku 2022.



Problémem by mohlo být i Muskovo užívání další pololegální drogy, ketaminu, v honbě za tím, co přátelé nazývají „čistou kreativitou“, spolu se zprávami o LSD, extázi a magických houbách.



Muskovi právníci se vyjádřili, že ve zprávě WSJ o Muskových drogových návycích byla uvedena „nepravdivá fakta“ a že byl Musk „pravidelně a náhodně testován na drogy ve společnosti SpaceX a nikdy se mu nestalo, že by testem neprošel“.



Právníci a vedoucí pracovníci společnosti SpaceX údajně dospěli k závěru, že pokud by společnost usilovala o vyšší stupeň prověrky, než jaký Musk v současné době má, riskovala by, že bude odmítnut a případně zbaven prověrek, které v současné době má.



Deník však poznamenal, že tato otázka by se mohla stát bezpředmětnou, až se Trump příští měsíc vrátí do Bílého domu.



Musk věnoval Trumpovi na jeho znovuzvolení asi 200 milionů dolarů a byl navržen, aby vedl vládní orgán, který Trump podle svých slov vytvoří - „oddělení vládní efektivity“ - a který by podle Muska mohl z federálního rozpočtu ubrat 2 biliony dolarů.



Jako spolušéf Doge se zakladatelem biotechnologické společnosti Vivekem Ramaswamym by Musk mohl získat přístup k utajovaným informacím přímo od úřadujícího prezidenta. Trump se veřejně nevyjádřil, zda tak hodlá učinit.



I když je „přísně tajné“ nejvyšší vládní stupeň bezpečnostní prověrky, který stojí nad „důvěrné“ a „tajné“, neznamená to automaticky zvláštní oprávnění k přístupu k utajovaným programům.



Oprávnění k přístupu k „citlivým utajovaným informacím“ má podle listu více než 400 zaměstnanců SpaceX, nikoli však generální ředitel společnosti. Menší počet zaměstnanců má přístup k tajemstvím, která vláda považuje za ještě citlivější, tzv. programům se zvláštním přístupem, včetně programu špionážních satelitů společnosti SpaceX, zvaného Starshield.



Za současného stavu nemá Musk právo vstupovat do zařízení SpaceX, kde se tyto utajované práce provádějí a projednávají, a je mu odepřen přístup k utajovaným prvkům užitečného zatížení. Společnost nedávno podepsala utajovanou smlouvu v hodnotě 1,8 miliardy dolarů s Národním průzkumným úřadem, agenturou, která provozuje špionážní satelity, kromě jiných, již existujících vládních kontraktů.



Muska to však zřejmě nijak nerozhází. Na říjnové radnici v Pensylvánii, kde prozradil, že má prověrku na stupeň přísně tajné, řekl účastníkům typicky muskovským způsobem, že „většina věcí, o kterých vím ... důvod, proč je držet v přísném utajení, je ten, že jsou tak nudné".





„Nechceme dávat přesné návody, jak vyrobit jadernou bombu nebo něco podobného, ale pokud neexistuje skutečné riziko pro zemi, všechny informace ve vládě by měly být veřejné,“ dodal.







Zdroj v angličtině ZDE

0