Turecko se připravuje na rozsáhlou invazi do Sýrie

18. 12. 2024

čas čtení 2 minuty

Tureckem a Ankarou podporované syrské milice shromažďují síly podél hranice se Sýrií pro možnou rozsáhlou invazi na Kurdy kontrolované území. Tureckem a Ankarou podporované syrské milice shromažďují síly podél hranice se Sýrií pro možnou rozsáhlou invazi na Kurdy kontrolované území.

Podle vysokých amerických představitelů Turecko soustředilo velké množství speciálních sil a dělostřelectva poblíž syrského města Ajn al-Arab (Kobani), které je převážně kurdské, a v blízké budoucnosti může zahájit přeshraniční operaci. "Sledujeme to a vyzýváme ke zdrženlivosti," řekl jeden z mluvčích.

Posilování, které začalo po pádu režimu Bašára Asada, je podobné akcím turecké armády před invazí do severovýchodní Sýrie v roce 2019, poznamenává WSJ. Na tomto pozadí se zástupce Syrských demokratických sil (SDF) Ilham Ahmed obrátil na nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Požádala ho, aby ovlivnil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a zabránil možné invazi, jejímž účelem je "nastolit de facto kontrolu" nad kurdským územím a "donutit" Spojené státy ke spolupráci.

Ahmed varoval, že pokud by Turecko operaci provedlo, následky by byly katastrofální: více než 200 000 kurdských obyvatel Kobani a mnoho křesťanských komunit by bylo ohroženo vystěhováním.

SDF zahrnují kurdské Lidové obranné jednotky, které Ankara považuje za odnož polovojenské skupiny Kurdská strana pracujících (PKK). Ta bojuje proti tureckým úřadům již mnoho let. Organizace je považována za teroristickou v Turecku, Spojených státech a EU.

V noci na 8. prosince rebelové vedení teroristickou skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS) dobyli syrské hlavní město Damašek a oznámili svržení Asadova režimu. Sám devětapadesátiletý Asad rezignoval na funkci prezidenta a uprchl do Ruska, kde mu byl udělen azyl.

Poté vznikla kurdská otázka mezi Spojenými státy a Tureckem, protože Washington podporuje SDF ze strachu z oživení Islámského státu. Pád Asadova režimu zároveň vedl k obnovení bojů mezi syrskými Kurdy a Tureckem podporovanými povstaleckými skupinami. Jednání o příměří zprostředkovaná Spojenými státy nevedla k dohodě.

Ve stejné době turecký ministr národní obrany Yashar Guler oznámil potřebu reformovat kurdské Lidové obranné jednotky. "Dali jsme to jasně najevo našim americkým přátelům. Očekáváme, že svůj postoj přehodnotí," řekl Guler.

Zdroj v angličtině: ZDE

