Co se tak podívat do Německa, jak tam ty vysoké mzdy vznikají

18. 12. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Kateřina Smejkalová z Nadace Friedricha Eberta na stránkách Českého rozhlasu upozorňuje na to, že v Německu, jehož mzdové úrovně chce premiér dosáhnout za necelých pět let, táhnou mzdy nahoru dva faktory: jednak výborně placení zaměstnanci veřejných institucí, jednak silné odbory, které vyjednávají mzdy sektorově. Nadace Friedricha Eberta má blízko k německé sociální demokracii, což je svět, kterému u nás dávno nerozumíme, pokud jsme mu někdy rozuměli. Naši sociální demokraté ve své labutí písni bojovali za zbraně a odmítání migrantů. Posílení práv odborů je nezajímalo… a dovolil by jim to vůbec Babiš? Těžko.





Stejně tak těžko čekat od současné tzv. pravicově se profilující vlády, že by si vzala za prioritu zrovna posilování práv odborů nebo drastický nárůst platů ve státní sféře. Ostatně nikdo nevěří, že bychom německých mezd mohli v dohledné době dosáhnout. Policisté a hasiči odmítají uvěřit dokonce i mnohem realističtějším slibům ministra vnitra pro rok 2026. A nejsou zdaleka sami, kdo se cítí na dně.

Ve skutečnosti tak asi nikoho nepřekvapí, že je nám Německo ukradené. Mluví se možná ještě tak o tom, jak se zbavit závislosti na Německu, nebo lépe: že by bylo dobré se té závislosti zbavit. Pan profesor Švejnar tvrdil v neděli v České televizi u V. Moravce, že bychom mohli vyvážet služby do USA. České automobilky jsou podle toho, co říkal podnikatel Wichterle v tomtéž pořadu, dávno mrtvé. Tak vzhůru ke světlým zítřkům.



Německé mzdy vyjednávají silné odbory:

https://www.irozhlas.cz/komentare/komentar-smejkalova-nemecke-mzdy-silne-odbory_2412160629_ttr







0