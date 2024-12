Lékaři bez hranic: Izrael vede v Pásmu Gazy válku totální zkázy, potvrzuje nová zpráva

19. 12. 2024

- Opakované izraelské útoky na palestinské civilisty, likvidace zdravotnictví a základní infrastruktury, obléhání a systematické odpírání humanitární pomoci už po 14 měsíců ničí podle nové zprávy Lékařů bez hranic s názvem Gaza: Life in a death trap životní podmínky lidí v Pásmu Gazy.



- Lékaři bez hranic proto vyzývají státy, zejména nejbližší spojence Izraele, aby ukončily jeho bezpodmínečnou podporu a splnily svou povinnost zabránit genocidě v Gaze.



- Zároveň naléhavě vyzývají všechny strany konfliktu k okamžitému příměří a k umožnění přísunu dodávek humanitární pomoci v takovém objemu, jaký je zapotřebí.



- Izrael musí zastavit cílené útoky na civilisty a jeho spojenci musí neprodleně jednat v zájmu ochrany civilistů a vyžadovat dodržování pravidel války.







„Lidé v Gaze se jen obtížně snaží přežít v apokalyptických podmínkách, nikde není bezpečno, nikdo není ušetřen a z této zničené enklávy není úniku,“ říká Christopher Lockyear, generální tajemník Lékařů bez hranic, který Gazu navštívil na začátku tohoto roku.



„Nedávná vojenská ofenzíva na severu Pásma Gazy je jasnou ukázkou brutální války, kterou zde izraelské síly vedou. Vidíme jasné známky etnických čistek, kdy dochází k násilnému vysídlování, věznění a bombardování Palestinců,“ pokračuje Lockyear.



„To, čeho byly naše lékařské týmy svědky na místě po dobu trvání konfliktu, odpovídá popisu, který předkládá stále více právních expertů a organizací. Ti docházejí k závěru, že v Gaze probíhá genocida. Ačkoli nemáme právní autoritu k prokázání jasného úmyslu, známky etnických čistek a pokračujícího masového zabíjení, způsobování vážných újem na fyzickém

i duševním zdraví, nuceného vysídlování, bombardování a nemyslitelných životních podmínek Palestinců jsou nepopiratelné.“



V reakci na hrůzné útoky, kterých se v Izraeli 7. října 2023 dopustil Hamás a další ozbrojené skupiny – při nichž bylo zabito 1 200 lidí a 251 dalších bylo zajato jako rukojmí – izraelské síly ničí celou populaci Gazy. Izrael podle tamního ministerstva zdravotnictví v Gaze údajně zabil více než 45 000 lidí, včetně osmi spolupracovníků Lékařů bez hranic



V důsledku dopadů zhrouceného zdravotnictví, propukání nemocí a značně omezeného přístupu k potravinám, vodě a přístřeší je počet úmrtí v souvislosti s válkou pravděpodobně mnohem vyšší. Organizace spojených národů (OSN) už na začátku roku 2024 navíc odhadovala, že pod sutinami zůstalo pohřbeno více než 10 000 těl.



Izraelské síly zabraňují vstupu základních zásob, jako jsou potraviny, voda a zdravotnický materiál. Rovněž blokovaly, zamítaly a zdržovaly humanitární pomoc, jak je zdokumentováno v nové zprávě Lékařů bez hranic. Přibližně 1,9 milionu lidí – což je 90 % všech obyvatel Pásma Gazy – bylo nuceně vysídleno, mnozí z nich opakovaně.



Méně než polovina z celkových 36 nemocnic v Gaze je aktuálně jen částečně funkčních. Během dokumentovaného roku, od října 2023 do října 2024, prožili zaměstnanci Lékařů bez hranic 41 útoků a násilných incidentů, včetně leteckých útoků, ostřelování a násilných vniknutí do zdravotnických zařízení, přímých paleb na kryty a konvoje organizace a svévolného zadržování kolegů izraelskými silami. Zdravotnický personál a pacienti Lékařů bez hranic byli v 17 případech nuceni k evakuaci ze zdravotnických zařízení. Často utíkali před téměř jistou smrtí. Válčící strany vedly v blízkosti těchto zařízení násilné operace, které ohrožovaly pacienty, rodinné příslušníky i personál.



Rozsah tělesných a duševních zranění Palestinců je nepopsatelný, zatímco potřeby na místě stále rostou. Zařízení podporovaná Lékaři bez hranic poskytla nejméně 27 500 zdravotnických konzultací a provedla 7 500 chirurgických zákroků. Lidé trpí na válečná zranění i chronické nemoci, které se bez přístupu ke zdravotnickým službám a lékům jen zhoršují. Nucené vysídlování nutí lidi přežívat v nesnesitelných a nehygienických podmínkách, kde se mohou rychle šířit nemoci. Týmy organizace ošetřují velké množství pacientů s kožními onemocněními, respiračními infekcemi a průjmy. Případů těchto onemocnění bude s blížícím se poklesem teplot během zimy přibývat. Dětem chybí klíčová očkování, například proti spalničkám a dětské obrně. Lékaři bez hranic také zaznamenali nárůst podvyživených pacientů, nicméně v Gaze není možné provést kompletní screening podvýživy kvůli špatným bezpečnostním podmínkám a nedostatku řádných opatření na ochranu humanitárních pracovníků.



I když v Gaze výrazně klesá dostupnost lékařské péče, Izrael ještě více ztěžuje evakuaci lidí ve vážném zdravotním stavu. V období mezi květnem 2024, kdy došlo k uzavření hraničního přechodu Rafáh, a zářím 2024 povolily izraelské úřady evakuaci pouze 229 pacientů



– což představuje 1,6 % těch, kteří ji v té době potřebovali.



Situace na severu Pásma Gazy je po nedávné izraelské vojenské ofenzívě, která zapříčinila vylidnění rozsáhlých oblastí a údajně zabila téměř 2 000 lidí, obzvláště zoufalá. Severní část Gazy, zejména tábor Džabalíja, je od 6. října 2024 opět obléhaná izraelskými silami. Izraelské úřady navíc dramaticky omezily množství základní pomoci, kterou je povoleno do oblasti dovážet.



V říjnu 2024 byl objem humanitárních zásob, které se na území Pásma Gazy dostalo, nejnižší od října 2023. Denně bylo vpuštěno v průměru 37 humanitárních kamionů. Pro srovnání: před 7. říjnem 2023 se jednalo o 500 kamionů.



„Již více než rok jsou naši zdravotníci v Gaze svědky neúprosné vojenské kampaně izraelských sil, která se vyznačuje masivní destrukcí, devastací a dehumanizací. Palestinci byli zabíjeni ve svých domovech a na nemocničních lůžkách. Znovu a znovu byli násilně vysídlováni do oblastí, které nejsou bezpečné. Za neustálého obléhání a blokád nemohou lidé sehnat ani nezbytnosti, jako jsou potraviny, čistá voda, pohonné hmoty, léky a mýdlo,“ uvádí Lockyear.



Téměř před rokem, 26. ledna, Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nařídil Izraeli, aby přijal „okamžitá a účinná opatření, která umožní poskytování naléhavě potřebných základních služeb a humanitární pomoci k řešení nepříznivých životních podmínek Palestinců v Pásmu Gazy“. Izrael nepřijal žádná smysluplná opatření, aby soudní příkaz splnil. Namísto toho izraelské orgány nadále aktivně brání Lékařům bez hranic a dalším humanitárním organizacím v poskytování životně důležité pomoci lidem, kteří jsou pod neustálým tlakem blokád

a bombardování.



Státy musí využívat svého vlivu, aby zmírnily utrpení obyvatelstva a umožnily masivní rozšíření humanitární pomoci v celé Gaze. Izraelské úřady jsou jakožto zástupci okupační mocnosti odpovědné za zajištění rychlého a bezpečného poskytování dostatečného množství humanitární pomoci. Izrael se zároveň rozhodl fakticky zakázat činnost Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), který pro Palestince představuje největšího poskytovatele pomoci, zdravotní péče a dalších životně důležitých služeb.



Lékaři bez hranic opakovaně vyzývají k okamžitému a trvalému příměří. Totální ničení lidských životů v Gaze musí skončit. Rovněž je nutné zajistit okamžitý a bezpečný přístup do severní části Pásma Gazy, který by umožnil dodávky humanitární pomoci a zdravotnického materiálu do nemocnic. Zatímco týmy organizace pokračují v poskytování životně důležité péče ve střední a jižní části Gazy, je potřeba ukončit obléhání tohoto území a otevřít důležité pozemní hranice, včetně hraničního přechodu Rafáh, a umožnit tak masivní navýšení humanitární a zdravotnické pomoci.



Report Lékařů bez hranic potvrzuje, že i kdyby izraelská vojenská ofenzíva v Gaze skončila ještě dnes, její dlouhodobé dopady budou bezprecedentní vzhledem k rozsahu způsobené destrukce. Obrovskému počtu zraněných lidí hrozí infekce, amputace a trvalé následky, kvůli čemuž budou potřebovat dlouholetou rehabilitační péči. Navíc šrámy na duševním zdraví způsobené extrémním násilím, ztrátou rodinných příslušníků a domovů, opakovaným nuceným vysídlením a nelidskými životními podmínkami poznamenají celé generace.





