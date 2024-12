Dva mrtví a desítky zraněných na vánočním trhu v Magdeburku

21. 12. 2024

Tmavé BMW vjelo do davu ve východoněmeckém Magdeburku



Desítky lidí byly v pátek zraněny a nejméně dva lidé včetně malého dítěte zahynuli poté, co do davu lidí na vánočním trhu ve východoněmeckém Magdeburgu vjelo auto, což místní úřady označují za teroristický útok.



Dalších nejméně 68 lidí bylo zraněno, z toho 15 je v kritickém stavu, uvedla městská správa.



Podle očitých svědků, které citovala televizní stanice, při útoku vjelo černé BMW přímo do davu na vánočním trhu a jelo velkou rychlostí 400 metrů směrem k radnici.



Na videozáznamech zveřejněných na sociálních sítích bylo vidět, jak auto tmavé barvy vjíždí vysokou rychlostí do davu. Několik médií je ukázalo ve svém zpravodajství, ale pravost záběrů zatím nebyla oficiálně potvrzena.



Bylo vidět, jak záchranáři ošetřují oběti na zemi na tržišti, obklopené krví. Na místě byly postaveny provizorní stany. Svědci hlásili, že slyšeli výkřiky a křik. Provozovatel stánku s jídlem na tržišti popsal scény jako „připomínající válku“.



„Je to strašná událost, zvláště teď ve dnech před Vánocemi,“ řekl sasko-anhaltský vůdce Reiner Haseloff, který byl na cestě do Magdeburku.



Řidič vozu byl okamžitě zatčen a později identifikován jako Taleb A., padesátiletý lékař ze Saúdské Arábie. Haseloff uvedl, že muž žil v Německu od roku 2006. Podezřelému, konzultantovi pro psychiatrii a psychoterapii, byl v roce 2016 přiznán status uprchlíka.



Záběry z místa činu ukázaly údajného pachatele ležícího na zemi se zdviženou hlavou vedle silně poškozeného černého auta. Policista vzdálený několik metrů od něj míří jeho směrem tasenou zbraní, zatímco kolemjdoucí šokovaně přihlížejí.



„Za současného stavu věcí se jedná o osamělého pachatele, takže pokud víme, městu nehrozí žádné další nebezpečí,“ uvedl Haseloff.



Podezřelý si podle zpráv citujících bezpečnostní zdroj pronajal auto krátce před útokem a nebyl úřadům znám jako islamista.



Žena, která hovořila s regionálním deníkem Mitteldeutsche Zeitung, uvedla, že pachatel „najel záměrně do části vánočního trhu vyzdobené výjevy z pohádek, kde se shromáždilo mnoho rodin s malými dětmi. Žena listu řekla, že se jí podařilo jen tak tak vymrštit sebe a své dítě z dráhy vozidla.



„Zprávy z Magdeburku vyvolávají nejhorší obavy,“ napsal německý kancléř Olaf Scholz na X. Podle jejich mluvčích měl v sobotu do Magdeburku odcestovat spolu s ministryní vnitra Nancy Faeserovou.



Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že je útokem „hluboce šokován“, a dodal, že „sdílí bolest německého lidu“.



Mluvčí města Michael Reif předstoupil před novináře v blízkosti trhu a potvrdil, že k incidentu došlo kolem 19:04 místního času a je považován za teroristický útok, nikoliv za nehodu.



Řekl: „Ty záběry jsou strašné. Podle mých poznatků vjelo auto do davu návštěvníků ... ale z jakého směru a jak daleko jelo, to nemohu říci.“



Magdeburská starostka Regina-Dolores Stieler-Hinzová uvedla, že nejméně jeden člověk zemřel a více než 50 bylo zraněno. Záchranná služba uvedla, že jich může být až 80.



Nemocnice v okruhu 80 km od Magdeburku byly připraveny přijmout pacienty, zatímco k události byly nasazeny všechny záchranné vrtulníky regionu.



Svědkyně, která se představila jako 32letá Nadine z Wolfsburgu, řekla bulvárnímu deníku Bild, že hledala svého přítele Marca, který od ní byl odtržen, když se auto řítilo do davu lidí. „Auto ho srazilo a odtrhlo ode mě,“ řekla. „Bylo to hrozné. Nikdo ani nekřičel. Ani jsem to auto neslyšela.“ Marco utrpěl zranění hlavy a nohy, řekla. „Nevíme, do jaké nemocnice ho poslali. Ta nejistota je nesnesitelná.“



Bezpečnostní experti uvedli, že je udivilo, že muž dokázal vjet do tržnice navzdory těžce osazeným patníkům, které byly instalovány, aby takovému útoku zabránily.



Hans-Jakob Schindler, odborník na terorismus, řekl německým médiím: „V první řadě je překvapivé, že vozidlo takové velikosti bylo schopno vjet na vánoční trh v Německu.“



V Německu se koná odhadem 2 500 až 3 000 vánočních trhů, které se po celé zemi konají přibližně měsíc, od konce listopadu do období těsně po Vánocích.



Udržení bezpečnosti trhů je velkým problémem od roku 2016, kdy islamistický extremistický útočník najel nákladním autem do davu návštěvníků vánočních trhů v Berlíně a zanechal 13 mrtvých a desítky dalších zraněných. Útočník byl o několik dní později zabit při přestřelce v Itálii.



Faeser koncem minulého měsíce uvedl, že letos neexistují žádné konkrétní náznaky ohrožení vánočních trhů, ale že je moudré být ostražitý. Mnoho vánočních trhů, včetně toho na berlínském náměstí Breitscheidplatz, který se stal terčem útoku v roce 2016, instalovalo dodatečná bezpečnostní opatření včetně dopravních patníků, aby se to neopakovalo.





V pátek večer se na facebookové stránce magdeburského trhu objevil vzkaz: „Vánoční trh je pro dnešek uzavřen. Prosíme o pochopení.“







