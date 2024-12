Izraelské jednotky postřelily syrského demonstranta protestujícího proti jejich okupaci syrského území

21. 12. 2024

Vesničané tvrdí, že izraelské síly šíří „strach a hrůzu“, zatímco pokračují v expanzi na syrské území



Izraelská armáda uvedla, že její jednotky v pátek během demonstrace proti aktivitám armády ve vesnici na jihu Sýrie postřelily protestujícího a zranily ho na noze.



Od 8. prosince, kdy islamisty vedení povstalci svrhli syrského prezidenta Bašára Asada, provedl Izrael stovky náletů na syrská vojenská zařízení.



„Během protestu proti aktivitám IDF v oblasti Maarija na jihu Sýrie vyzvala IDF [izraelská armáda] protestující, aby se od vojáků vzdálili,“ uvedla izraelská armáda





Izrael dobyl přibližně dvě třetiny Golan během arabsko-izraelské války v roce 1967 a později je anektoval. USA jsou během prvního prezidentského období Donalda Trumpa jedinou zemí, která uznala svrchovanost Izraele nad okupovanými Golany.







Vesnice se nachází těsně u jižního cípu zóny hlídané OSN.„Poté, co vojáci identifikovali hrozbu, operovali v souladu se standardními operačními postupy proti hrozbě... Protestující byl postřelen do nohy,“ uvedla armáda.Válečný monitor Syrské observatoře pro lidská práva se sídlem v Londýně uvedl, že izraelské jednotky jsou umístěny v kasárnách ve vesnici.„Během protestu odsuzujícího izraelský vpád byl ve vesnici Maaríja v oblasti Dará střelbou izraelských sil zraněn mladý muž,“ uvedla observatoř.Izraelské síly z kasáren „zahájily palbu přímo na demonstranty“ a zranily muže do nohy, uvedla.Jeden z vesničanů z Maaríje agentuře AFP řekl, že izraelští vojáci v posledních dnech vnikali do jeho vesnice a dalších okolních vesnic.„Když Izraelci vstoupili ... zasévali strach a hrůzu mezi lidi, děti, ženy,“ řekl 52letý Ali al-Khalaf.„Tak moc, že někteří lidé utekli do jiných okolních vesnic. Vstoupili [izraelští vojáci] do vesnic Maarija, Aabdyn a Jamlah.“V úterý Benjamin Netanjahu uspořádal bezpečnostní brífink na vrcholu strategické syrské hory uvnitř zóny hlídané OSN. Během návštěvy izraelský premiér zhodnotil rozmístění armády v oblasti, uvedl jeho úřad.Několik hodin po svržení Asada Netanjahu nařídil izraelským jednotkám, aby nárazníkovou zónu obsadily.Izrael tento krok formuloval jako dočasný a obranný, přičemž premiér uvedl, že jde o reakci na „vakuum na izraelské hranici a v nárazníkové zóně“.Izraelské síly operují také v oblastech mimo nárazníkovou zónu na území kontrolovaném Sýrií, potvrdila armáda.Netanjahu uvedl, že jeho země „nemá zájem na konfrontaci se Sýrií. Politika Izraele vůči Sýrii se bude řídit vývojem reality na místě“.Nový syrský vůdce Ahmed al-Sharaa vstupem do nárazníkové zóny obvinil Izrael z „nové, neodůvodněné eskalace v regionu“, ale uvedl, že „všeobecné vyčerpání v Sýrii po letech války“ mu brání vstupovat do nových konfliktů.