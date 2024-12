Vesmírná sonda se pokusila o historicky nejtěsnější přiblížení ke Slunci

24. 12. 2024

čas čtení 1 minuta





Sonda společnosti Nasa se pokouší zapsat do historie historicky nejtěsnějším přiblížením ke Slunci.



Parker Solar Probe se ponoří do vnější atmosféry naší hvězdy a bude čelit brutálním teplotám a extrémnímu záření.



Během tohoto žhavého průletu bude několik dní mimo spojení a vědci budou čekat na signál, který se očekává 28. prosince v 05:00 GMT, aby zjistili, zda sonda přežila.



Doufají, že by nám sonda mohla pomoci lépe pochopit, jak Slunce funguje.





Sonda bude vlétat do vnější atmosféry Slunce. Má především zjistit, proč je sluneční korona stokrát teplejší než Slunce.



Parker Solar Probe odstartovala v roce 2018 a míří do středu naší sluneční soustavy.



Kolem Slunce prolétla již 21krát a stále se mu přibližuje, ale její návštěva na Štědrý den je rekordní.



Možná to nezní tak blízko, ale Nicola Foxová z agentury Nasa to uvádí na pravou míru: „Jsme od Slunce vzdáleni 150 milionů km, takže pokud umístím Slunce a Zemi na vzdálenost jednoho metru, Parker Solar Probe je od Slunce vzdálena čtyři centimetry - takže je to blízko.“



Sonda bude muset vydržet teplotu 1 400 °C a záření, které by mohlo zničit palubní elektroniku.



Je chráněna 11,5 cm silným štítem z uhlíkového kompozitu, ale taktikou sondy je dostat se rychle dovnitř a ven.



Ve skutečnosti se bude pohybovat rychleji než jakýkoli objekt vyrobený člověkem, a to rychlostí 700 000 km/h, což odpovídá letu z Londýna do New Yorku za méně než 30 sekund.





Rychlost Parkerovy sondy pochází z obrovské gravitační síly, kterou pociťuje při pádu ke Slunci.







Zdroj v angličtině ZDE

